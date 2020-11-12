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По-новому начнут женить в ЗАГСах из-за пандемии

18:00 12.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг.

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С 12 октября прием в отделах ЗАГС осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По-новому начнут женить в ЗАГСах из-за пандемииШприцы и пробирки: медицинские отходы из ковид-госпиталей спрятали в гаражахЕщё 477 новостей

ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек с четверга, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Эпидемиологическая обстановка в Москве остается нестабильной. Мы рекомендуем молодоженам перенести дату регистрации брака на более благоприятный период. И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции", – цитируют в сообщении и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханёву.

Отмечается, что на бракосочетании молодожены могут находиться без масок, однако во время ожидания и проверки документов им необходимо использовать средства индивидуальной защиты. При входе в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания всем посетителям измеряют температуру. В случае выявле

ния повышенной температуры или отсутствия средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, посетители в отделы ЗАГС не допускаются.
"Также в учреждениях регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками, респираторами и перчатками. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами. Ежедневно перед началом рабочего дня сотрудникам органов ЗАГС и дворцов бракосочетания измеряют температуру. Тех, у кого она повышена, не допускают к работе. В помещениях нанесена специальная разметка для соблюдения необходимой дистанции 1,5–2 метра", - отмечается в сообщении.

С 12 октября прием в отделах ЗАГС осуществляется по предварительной записи и ранее поданным заявлениям. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через единый портал госуслуг. Посещение отдела ЗАГС необходимо только в особых случаях: например, если один из молодоженов - иностранный гражданин или есть законные основания, по которым сокращается срок ожидания регистрации. Через единый портал госуслуг можно подать электронное заявление о рождении и усыновлении детей, а также о расторжении брака.

брак загс свадьба
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