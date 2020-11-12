Сломан 3 день КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска или его починили?

Евгений с супругой приехали на КТ и ожидали в очереди. Но из кабинета никто не выходил и не было никаких объявлений на двери. Сообщение о поломке не повесили из-за страха фото в газетах.

Ломался КТ в пандемию в поликлинике №2 Бердска

Починили или нет единственный аппарат КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска? Ответ на этот вопрос выяснял "Курьер. Среда. Бердск" 12 ноября Напомним, КТ сломался 10 ноября, но объявление не повесили из-за страха фото в газетах. "Курьер. Среда. Бердск" старался выяснить, что произошло с аппаратом КТ и когда он заработает, но дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Дробинской так и не удалось. Как и тщетны были звонки на телефоны, указанные минздравом - начмеду и заведующему.

О поломке в редакцию сообщил Евгений, который с температурой 39 и пневмонией записал на видео скандал у кабинета КТ поликлиники №2 накануне. Также Евгений Леопольдович записал 15-минутный разговор с оператором call-центра при вызове врача в Бердске.

Евгений с супругой приехали на КТ и ожидали в очереди. Но из кабинета никто не выходил и не было никаких объявлений на двери. Выяснилось, что аппарат КТ не работает. На вопрос "почему нет объявления на двери?" был дан ответ - вы его сразу сфотографируете и отправите в газету, а это не правильно, - заявили медработники.



Был вызван техник, который едет откуда-то из области.

- Аппарат работает, чтобы попасть на КТ, вам нужно иметь с собой направление врача, - отметили в регистратуре поликлиники №2 Бердска 12 ноября.

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