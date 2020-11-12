Займется доставкой товаров с Wildberries "Почта России"

По итогам 2019 года выручка Почты России от международного бизнеса выросла на 40% по сравнению с 2018 годом и составила 36 млрд руб.

Почта России и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом

Почта России и Wildberries – крупнейший российский онлайн-ритейлер - договорились о сотрудничестве в области доставки заказов в России и за рубежом.

Соответствующее соглашение подписано на форуме «Сильные идеи для нового времени» генеральным директором Почты России Максимом Акимовым и основателем и генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук.

Ключевым аспектом соглашения станет сотрудничество по доставке и выдаче заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Только в этом году число офлайн-точек крупнейшего российского онлайн-ритейлера выросло в 4 раза до 27 000. Благодаря партнерству число точек выдачи продолжит активно расти.



В странах-участницах ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии), в которых активно работает Wildberries, Почта России будет доставлять заказы компании своим партнерам – местным почтовым администрациям, и их можно будет забрать в отделениях почтовой связи. А в странах Европы Почта поможет организовать доставку как до отделений, так и до двери клиента. Также она будет оказывать компании услуги хранения и комплектации заказов силами своей дочерней компании в Германии – RusPost GmbH.

Помимо этого, Почта России и Wildberries будут вместе работать над смягчением регуляторных требований к экспортерам товаров и упрощением процедур таможенного оформления и декларирования товаров в РФ и ЕАЭС, что позволит российским экспортерам получить конкурентное преимущество на глобальном рынке международной интернет-торговли.

«Благодаря нашему сотрудничеству заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер, а также в странах Европы и ЕАЭС, где он уже успешно работает. Развитие Wildberries на новых рынках также будет происходить в партнерстве с Почтой», – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«С этого года мы активно развиваем партнерскую логистику и партнерские пункты выдачи вместе с российским бизнесом, и рады началу сотрудничества с таким крупным игроком, как Почта России. Благодаря широкой географии присутствия Почты будет организована выдача заказов, в первую очередь, в небольших населенных пунктах России, где слабо развита розничная торговля, что откроет их жителям доступ к доставке миллионов товаров. Сотрудничество на международном уровне с Почтой России позволит усилить экспортное направление онлайн-платформы Wildberries: только за 10 месяцев 2020 года экспортный оборот ее продавцов вырос на 89% до 17,1 млрд руб., из них 40% составляют продажи российских товаров. Свою продукцию через нас успешно экспортируют 24 тыс. компаний и предпринимателей», - рассказала основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Об АО «Почта России»

АО «Почта России» – крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов (свыше 42 тысяч точек, порядка 70% из которых находятся в малых населенных пунктах).

В 2019 году Почта России доставила 436,5 млн отправлений с товарным вложением, сократила средний срок доставки почтовых отправлений по России до 2,5 дней. Для компаний электронной торговли был запущен сервис «Легкий возврат», позволяющий покупателям интернет-магазинов возвращать товары в любом отделении почтовой связи. Почта России также запустила выдачу отправлений не только в почтовых отделениях, но и через партнерские пункты.

Почта России усиливает присутствие на международном рынке. Офисы компании на сегодняшний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и Великобритании действуют места обмена почтой. По данным ФТС компания занимает 96% трансграничного рынка. По итогам 2019 года выручка Почты России от международного бизнеса выросла на 40% по сравнению с 2018 годом и составила 36 млрд руб. Общее количество импортных посылок и EMS в 2019 году выросло на 6% и составило 3,6 млн шт.