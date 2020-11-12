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Объявила о гибели еще одного друга после смерти Колтового Лера Кудрявцева

18:04 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Это уже вторая утрата звезды после трагедии с разбившимся на самолете коллегой.

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Ещё одна трагедия Леры Кудрявцевой: близкий друг телеведущей погиб на дне рождения

На днях при крушении легкомоторного самолета погиб ее соведущий по ток-шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Небо было его страстью: Колтовой устраивал полеты в Подмосковье каждые выходные, брал с собой друзей. Так случилось и 7 ноября, когда вместе с пилотом погибла пассажирка - подруга Александра Наталья Климова.

Гибель коллеги стала ударом для Леры Кудрявцевой.

Это уже не первая страшная трагедия в жизни телеведущей за последние дни.

О потере ведущая рассказала на сцене премии First Ladies Awards Russia'20, где присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса первой величины. Кудрявцева как раз вручила одну из наград Анжелике Агурбаш, когда решила произнести эмоциональную, трогательную и то же время мотивационную речь с упоминанием о недавней трагедии. По словам ведущей, её друг мирно жил в Испании, был счастливым человеком, но всё это оборвалось, когда он решил полететь в Армению к своему другу.

В это время между Арменией и Азербайджаном возник вооруженный конфликт, и в ходе поездки мужчина трагически погиб. Кудрявцева призвала людей задуматься над тем, что на самом деле важно, и прекратить войны во всём мире.

Источник: Инстаграм

Армения погиб телеведущий Лера Кудрявцева Александр Колтовой
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