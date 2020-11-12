Отказался от губернаторской должности уволенный министр транспорта Евгений Дитрих

Бывший глава Минтранса отказался от губернаторского поста

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области. От этого предложения он отказался, рассказали источники РБК.

Евгений Дитрих, который 9 ноября был отправлен в отставку с поста министра транспорта, не станет врио губернатора Белгородской области. Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый бывшего министра. Еще один близкий к Кремлю собеседник сообщил, что вопрос о назначении Дитриха действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.

О том, что кандидатура Дитриха рассматривается на пост врио губернатора Белгородской области, РБК ранее рассказали три источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к руководству региона. Дитрих — основной кандидат на этот пост, говорили источники РБК.

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства, позже пояснил еще один близкий к администрации президента источник.

Отказавшись от губернаторского поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры, сказал один из собеседников РБК.

Вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после того, как в отставку ушел бессменный глава региона Евгений Савченко. В день объявления о своем уходе Савченко ввел должность первого вице-губернатора, на которую был назначен бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Буцаев ожидал, что будет назначен президентом врио губернатора, рассказывали близкие к Кремлю источники РБК. Одним из инициаторов назначения Буцаева был сам Савченко, однако с Кремлем, по словам одного из собеседников, кандидат был согласован только предварительно. В дальнейшем в Кремле возникли вопросы к Буцаеву — в частности, там считали, что назначать его врио губернатора не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО», заключает источник. Еще один близкий к администрации президента собеседник уточняет, что вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб.

До того, как появилась кандидатура Дитриха, на Белгородскую область рассматривались кандидатуры ряда выпускников так называемой школы губернаторов — Высшей школы государственного управления РАНХиГС, говорит один из собеседников. Дитрих и Буцаев — тоже выпускники этой школы.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в Единый день голосования в сентябре 2021 года.

Источник: РБК