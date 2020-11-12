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Отказался от губернаторской должности уволенный министр транспорта Евгений Дитрих

17:37 12.11.2020 Фото: кремлин.ру
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Он может уйти в бизнес-структуры.

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Бывший глава Минтранса отказался от губернаторского поста

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих не будет назначен врио губернатора Белгородской области. От этого предложения он отказался, рассказали источники РБК.
Евгений Дитрих, который 9 ноября был отправлен в отставку с поста министра транспорта, не станет врио губернатора Белгородской области. Дитриху поступало такое предложение, но он от него отказался, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента, и знакомый бывшего министра. Еще один близкий к Кремлю собеседник сообщил, что вопрос о назначении Дитриха действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.

О том, что кандидатура Дитриха рассматривается на пост врио губернатора Белгородской области, РБК ранее рассказали три источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к руководству региона. Дитрих — основной кандидат на этот пост, говорили источники РБК.

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства, позже пояснил еще один близкий к администрации президента источник.

Отказавшись от губернаторского поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры, сказал один из собеседников РБК.
Вопрос о кандидатуре врио губернатора Белгородской области возник после того, как в отставку ушел бессменный глава региона Евгений Савченко. В день объявления о своем уходе Савченко ввел должность первого вице-губернатора, на которую был назначен бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Буцаев ожидал, что будет назначен президентом врио губернатора, рассказывали близкие к Кремлю источники РБК. Одним из инициаторов назначения Буцаева был сам Савченко, однако с Кремлем, по словам одного из собеседников, кандидат был согласован только предварительно. В дальнейшем в Кремле возникли вопросы к Буцаеву — в частности, там считали, что назначать его врио губернатора не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО», заключает источник. Еще один близкий к администрации президента собеседник уточняет, что вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб.
До того, как появилась кандидатура Дитриха, на Белгородскую область рассматривались кандидатуры ряда выпускников так называемой школы губернаторов — Высшей школы государственного управления РАНХиГС, говорит один из собеседников. Дитрих и Буцаев — тоже выпускники этой школы.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в Единый день голосования в сентябре 2021 года.

Источник: РБК

губернатор отставка чиновник Евгений Дитрих
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От редакции

Зря отказался?

Аноним, 12 ноября 2020 17:53
Губером - непочётно, безденежно, провально. Министром же почётно, в мацкве, денежно и мягко. Жаль иногда выгоняют за провал в работе тоже.

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