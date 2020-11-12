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Анонсировали большую пресс-конференцию Путина в Кремле. Она пройдет в непривычном формате

17:48 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

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В Кремле рассказали о подготовке большой пресс-конференции Путина

В Кремле готовятся к большой пресс-конференции Владимира Путина.

"Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что формат мероприятия будет необычным "в силу понятных причин" (в сентябре анонсировали очный вариант).

"Мы сейчас прорабатываем и готовим его таким образом, чтобы <...> не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства", — пояснил пресс-секретарь.

На вопрос, сохраняется ли план включения в пресс-конференцию элементов "прямой линии", он ответил утвердительно.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

конференция президент Владимир Путин
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