На путинские выплаты детями от 3 до 7 лет отправили 62 млрд рублей в регионы. Проверяйте счета

Размер пособия составляет 50 %в от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта.

Деньги на выплату детям от 3 до 7 лет направили в регионы

Правительство России направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты семьям на детей от трёх до семи лет, в целом на такие пособия в 2020 году будет выделено 123 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в 12 ноября.

Как напомнил Мишустин, по инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата.

-Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей, — сказал председатель правительства.

Премьер-министр уточнил, что средства будут выделены более чем на четыре миллиона детей.

Ежемесячные пособия на детей указанного возраста начали выплачивать с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50 %в от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. Оформить выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты.