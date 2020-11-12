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На путинские выплаты детями от 3 до 7 лет отправили 62 млрд рублей в регионы. Проверяйте счета

21:33 12.11.2020 Фото: pixabay
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Размер пособия составляет 50 %в от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта.

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Деньги на выплату детям от 3 до 7 лет направили в регионы

Правительство России направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты семьям на детей от трёх до семи лет, в целом на такие пособия в 2020 году будет выделено 123 миллиарда рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в 12 ноября.

Как напомнил Мишустин, по инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата.

-Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 миллиарда рублей, таким образом, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 миллиарда рублей, — сказал председатель правительства.

Премьер-министр уточнил, что средства будут выделены более чем на четыре миллиона детей.

Ежемесячные пособия на детей указанного возраста начали выплачивать с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50 %в от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. Оформить выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или органы социальной защиты.

выплаты детям от 3 до 7 лет деньги на выплаты Птуина
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