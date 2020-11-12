Волонтеры помогут пенсионерам во время пандемии в Новосибирской области. Горячая линия 8-800-100-0082

Пожилым жителям Новосибирской области в период самоизоляции придут на помощь соцработники и волонтеры

Меры социальной поддержки пожилых людей в условиях пандемии обсудили представители регионального министерства труда и социального развития и Новосибирского областного совета ветеранов в рамках пресс-конференции на площадке Итар-ТАСС 12.11.2020 г.

Как отметила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в условиях действия режима ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией специалистами социальной сферы в ежедневном режиме оказывается необходимая помощь пожилым людям и маломобильным гражданам, проживающим на территории региона. Активно задействованы и представители волонтерского корпуса, которые совместно с социальными работниками выполняют поступающие заявки по доставке продуктов, приобретению лекарственных препаратов и других товаров первой необходимости. На горячую линию министерства 8-800-100-0082 уже поступило более 20 тысяч обращений от жителей муниципальных районов.

С целью обеспечения безопасности пожилых людей всем добровольцам выдаются удостоверения с контактными данными комплексных центров социального обслуживания населения, где можно подтвердить личность волонтера. Кроме того, все волонтеры проходят обучение основам коммуникаций с пожилыми людьми и курс по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Говоря о сотрудничестве с общественными и коммерческими структурами, Елена Бахарева подчеркнула эффективность проводимых благотворительных акций, в ходе которых наиболее уязвимым категориям граждан адресно доставляют продуктовые наборы, средства бытовой химии.

В ходе пресс-конференции обсудили и вопросы трудоустройства. Так, в центры занятости в текущем году порядка 9 тысяч граждан предпенсионного возраста обратились в целях поиска подходящей работы. Около 4 тысяч человек трудоустроены. В Новосибирской области реализуется проект по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Период обучения составляет 3 месяца. Участникам программы выплачивается стипендия, компенсируется стоимость проезда к месту обучения, выплачиваются суточные, а также предусматривается возможность компенсировать расходы по найму жилья в период переподготовки или повышения квалификации в другой местности. В 2020 году порядка 800 человек стали участниками проекта.

В качестве приглашенного спикера участие в конференции принял председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов, представляющий интересы целевой аудитории проекта «Старшее поколение»: «Ветеранские организации выступают в качестве экспертов при формировании актуальных направлений работы с пожилыми людьми. Тесно сотрудничая с министерством труда и социального развития, наши ветераны принимают непосредственное участие в мероприятиях формируемой системы долговременного ухода – анкетировании и выявлении нуждающихся в социальной помощи пожилых людей, отмечают эффективность этого пилота и его востребованность среди пенсионеров».

Источник: mtsr.nso.ru