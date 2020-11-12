Перенести начало учебного года хотят в Госдуме: когда дети пойдут в школу?

Предполагается, что школы, где учебный год начнется позже, должны разработать учебные программы так, чтобы учащиеся освоили их в полном объеме.

Школы ушли на дистанционку

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 12 ноября внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который даст право регионам по своему усмотрению переносить начало учебного года на 1 октября, сообщает ТАСС.

"Сегодня мною в Госдуму вносится законопроект, который предусматривает проведение добровольного эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября", – рассказал парламентарий.

В законопроекте указано, что начало учебного года можно будет переносить в качестве эксперимента до 31 августа 2023 года.

"При принятии решения о проведении эксперимента в субъекте РФ должен быть принят соответствующий закон. В эксперименте смогут участвовать все школы данного региона. При этом должны учитываться социально-экономические, климатические и иные объективные факторы и условия, влияющие на начало учебного года", – говорится в пояснительной записке.

После окончания эксперимента Минпросвещения РФ совместно с Минобрнауки и Рособрнадзором оценят его результаты и представят соответствующий доклад с предложениями в правительство РФ.

Предполагается, что школы, где учебный год начнется 1 октября, должны разработать учебные программы так, чтобы учащиеся освоили их в полном объеме.