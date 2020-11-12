Продлил налоговые каникулы пострадавшему бизнесу Мишустин

Это касается в том числе туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта.

Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам и взносам для МСП из пострадавших отраслей

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать ещё три месяца. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 12 ноября.

Предложение дополнительно поддержать предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей озвучил президент Владимир Путин в ходе своего выступления на 12-м ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!». По его словам, не все компании имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются, поэтому требуется помощь государства.

Михаил Мишустин на заседании правительства 12 ноября уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 2 апреля 2020 года №409.