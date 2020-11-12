Раскритиковали расселение аварийного жилья: Бердск справляется?

Такими темпами до 2064 года будет происходить переселение, заявили депутаты заксобрания, отметив, что нарушения в исполнении программы есть во всех муниципалитетах.

Расселенный дом на ул. Комсомольской в Бердске снесли в августе 2020

Строительный комитет новосибирского заксобрания раскритиковал программу расселения из аварийного жилья. Депутаты заявили, что реальное количество ветхого жилья в четыре раза больше официального.

На заседании комитета аудитор КСП рассказал о результатах проверки исполнения переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019—2020 годах.

Аудиторы отметили «негативную» тенденцию — невыполнение в муниципальных образованиях мероприятий по сносу расселенных аварийных домов. Аварийные здания полностью снесли только в Бердске, Куйбышеве и Тогучине.

«В ходе выездных проверок КСП установлено нарушение технических регламентов, строительных норм. Во всех муниципальных образованиях имеются дефекты в проведении строительных работ и отклонения производства работ от проектной документации», — сообщила пресс-служба заксобрания 12 ноября.

Аудитор также напомнил о ситуации в Барабинске, когда через пять лет после постройки дом, куда пересилили людей, был признан аварийным по результатам обследования межведомственной комиссией.

Депутатов возмутила ситуация, когда люди, переселившись в построенное за счет бюджета жилье, оказываются в прежних условиях. «Кто будет за это отвечать», — поинтересовался Евгений Покровский.

Депутат Илья Поляков привел статистику по подсчету домов, которые в Новосибирске можно назвать ветхими. По его мнению, официальная статистика по этому показателя занижена в несколько раз.

«На данный момент в Новосибирске 1500 домов находятся в состоянии, которое можно хоть сегодня признавать ветхим, аварийным, непригодным для проживания. Признано же аварийными в Новосибирске всего 350 домов. Из них в программу по переселению до 2025 года попали 174 дома. В 2019 году было переселено всего 19 домов. Мы понимаем, что нам нужно готовить к расселению как минимум тысячу домов. Такими темпами до 2064 года будет происходить переселение», — заявил Поляков.

Депутаты заявили, что проблема расселения ветхого жилья не решается уже много лет и предложили создать межведомственную группу по этому вопросу, которой будет руководить вице-губернатор. Эти предложения будут внесены в правительство Новосибирской области.