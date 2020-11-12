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Санкции из-за Навального ввела Россия против Германии и Франции

18:44 12.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам Лаврова, ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ. Москва в скором времени уведомит европейских партнеров об этом решении.

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Россия ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального, заявил Сергей Лавров

Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за дела Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции 12 ноября.

По его словам, ограничения касаются в том числе аппарата руководства ФРГ. Москва в скором времени уведомит европейских партнеров об этом решении.

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — сказал Лавров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва может вынести дело Навального на обсуждение в Совет Безопасности организации. Он пообещал, что в этом случае другие страны ждет «нелицеприятный разговор». По мнению постпреда России, участники «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

Самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили, что в его организме были найдены следы вещества из группы «Новичок». При этом российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян из-за ситуации с Навальным. В частности, под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

оппозиционер ответные санкции партнер ФРГ яд Сергей Лавров Алексей Навальный
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От редакции

Кто больше страдает от санкций?

Аноним, 12 ноября 2020 19:00
Опять запретят своим гражданам европейскую продукцию?))
Поросёнок Пётр, 12 ноября 2020 19:20
Немецким чиновникам и депутатам запретят скупать недвижимость не территории России и открывать счета в Сбербанке
Аноним, 12 ноября 2020 19:57
У них нет такой должности как у Кириенко и Меняйло,в чем зеркалочка?
Поросёнок Пётр, 12 ноября 2020 20:11
Эти смешные санкции не для Германии и Франции, а для российского электората, что бы рассказать о них в программе "Время" и вызвать у целевой аудитории российского государственного тв пламенный патриотический восторг, могём!!! Как мы эту Европу нагнули, а?! Будут знать!

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