Медик заразился коронавирусом после прививки от COVID-19

Заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с ней, скорее всего, не представляется возможным, заявили в Минздраве Кузбасса.

Врачи находятся в группе риска по заражению коронавирусом

Минздрав Кузбасса сообщил о заражении медика коронавирусом после прививки от COVID-19. Чиновники считают, что заболевание, «скорее всего, не связано с проведенной вакцинацией».

Кузбасский медик заболел коронавирусом в течение недели после первой прививки двухкомпонентной вакцины от COVID-19, сообщила замглавы кемеровского минздрава Елена Зеленина в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #стопкоронавирус Публикация от Минздрав Кузбасса (@kuz_minzdrav) 11 Ноя 2020 в 8:17 PST

«Заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с ней, скорее всего, не представляется возможным. Иммунитет окончательно формируется после введении второй дозы», — объяснила чиновница на онлайн-брифинге 12 ноября.