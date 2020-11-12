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Медик заразился коронавирусом после прививки от COVID-19

19:12 12.11.2020 Фото: Nso.ru
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Заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с ней, скорее всего, не представляется возможным, заявили в Минздраве Кузбасса.

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Врачи находятся в группе риска по заражению коронавирусом

Минздрав Кузбасса сообщил о заражении медика коронавирусом после прививки от COVID-19. Чиновники считают, что заболевание, «скорее всего, не связано с проведенной вакцинацией».

Кузбасский медик заболел коронавирусом в течение недели после первой прививки двухкомпонентной вакцины от COVID-19, сообщила замглавы кемеровского минздрава Елена Зеленина в инстаграме.

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#стопкоронавирус

Публикация от Минздрав Кузбасса (@kuz_minzdrav)

«Заболевание было выявлено на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с ней, скорее всего, не представляется возможным. Иммунитет окончательно формируется после введении второй дозы», — объяснила чиновница на онлайн-брифинге 12 ноября.

COVID-19 вакцина заразился коронавирусом прививки
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