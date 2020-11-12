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Откуда появился забавный костюмчик кигуруми?

19:12 12.11.2020
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Кигуруми – это костюм свободного покроя с капюшоном, изготовленный в виде сказочного персонажа или милой зверушки.

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Купить кигуруми kigurumi-russia.ru

Придумали такой комбинезон в Японии, он сразу же полюбился в разных странах, в том числе и в России. В этой милой и мягкой пижамке можно не только спать, но и ходить на тематические вечеринки, многие надевают кигуруми для занятия спортом. Очень удобно и комфортно кататься в костюме на лыжах, сноуборде, коньках.

Кигуруми придумали японцы, история создания костюма тесно связана с культурой аниме. Эти мультфильмы любят и взрослые и дети, также как и яркие сказочные комбинезоны. Поклонники аниме хотели воплотить образ полюбившихся героев в жизни. Реализовать мечту помогли костюмы кигуруми. В переводе с японского это слово означает «ростовая кукла». И действительно, человек, примеривший комбинезон, словно превращается в большого сказочного персонажа. Сегодня купить кигуруми можно на профильном сайте Gaga Boom. Это высококлассный интернет-магазин, в каталоге которого продаются костюмчики высочайшего качества.

Большой ассортимент костюмов в интернет-магазине Gaga Boom в Москве

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Купить кигуруми kigurumi-russia.ru

Кигуруми – это качественный и стильный костюмчик, который никогда не выйдет из моды. Такие комбинезоны обладают стильным внешним видом и имеют забавный покрой. В интернет-магазине Gaga Boom можно выбрать кигуруми на любой вкус и размер. Кигуруми шьют как на взрослых, так и на детей. Есть женские и мужские модели. Очень популярны костюмы в виде:

  • единорогов;
  • панд;
  • кошек;
  • зайчиков;
  • героев известных мультфильмов.

Отличительной чертой каждого комбинезона является обилие декоративных элементов и ярких, насыщенных расцветок. Для изготовления костюмов используется разная ткань. Это может быть хлопок, фланель, флис, велюр. Кигуруми для зимних развлечений шьют из более плотных ворсистых материалов. Для лета выбирают более легкие ткани. Комбинезон не требует специального ухода, если он загрязнился, его достаточно постирать и просушить. Многие любят ходить в этих костюмах дома, другие надевают его для занятий спортом. В любом случае, эта одежда очень удобна и привлекательна. Интернет-магазин Gaga Boom предлагает своим клиентам широкий выбор оттенков и дизайнов кигуруми, чтобы каждый из покупателей смог подобрать именно то, что подходит под его стиль и настроение. У магазина есть шоурум, где можно лично убедиться в высоком качестве продукции.

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