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Маммопластика: что это за процедура и для чего она нужна?

19:13 12.11.2020
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Больше всего комплексов у представительниц слабого пола связано с телом, особенно с грудью.

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увеличение молочных желез doctorvis.ru

Молодые девушки хотят бюст большего размера, женщины после родов и лактации мечтают вернуть груди упругость и подтянутость. Несмотря на обилие в интернете вариантов безоперационного увеличения груди, единственным надежным и результативным методом является маммопластика. Именно так называется операция по корректировке размера и формы груди. Увеличение молочных желез может понадобиться:

  1. При личном желании пациента для восстановления психологического и эмоционального состояния.
  2. При мастопоптозе. После беременности и кормления количество железистой ткани уменьшается, и грудь провисает, теряет форму. Операция по увеличению груди позволяет вернуть бюсту красивую форму и упругость.
  3. После мастэктомии. Мастэктомия – это операция, в ходе которой удаляется молочная железа, жировая ткань и мышцы. Проводится она, если у пациентки обнаружена операбельная злокачественная опухоль или другие опасные новообразования. Часто совмещается с пластикой груди, что позволяет улучшить психологическое состояние женщины и быстрее ей пройти курс реабилитации.
  4. Маммопластика при асимметрии. Диспропорция груди встречается часто. Степень может быть разной: от едва заметной до ярко выраженной. В последнем случае асимметрия может стать причиной психологического дискомфорта. Чтобы его устранить, можно прибегнуть к эндопротезированию груди (одной или двух) с использованием силиконовых имплантов, что позволит женщине, наконец, обрести желаемую пропорцию и формы.

Маммопластика от заслуженного пластического хирурга с многолетним стажем работы

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увеличение молочных желез doctorvis.ru

Делать операцию по увеличению груди или не делать – личный выбор каждой женщины. Для одной лучше сохранить естественную форму груди, для другой, в случае явных физических дефектов, мешающих полноценной жизни, - прибегнуть к маммопластике. В любом случае нужно прислушиваться к себе и рекомендациям специалистов.

Заслуженный пластический хирург Самарцев Виктор Иванович – это специалист с большой буквы, который имеет огромный опыт работы и всемирное признание. Врач проводит операции по увеличению груди любой сложности, обеспечивая для своих клиенток лучший результат. Записаться на прием к специалисту можно по данной ссылке: doctorvis.ru.

маммопластика
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