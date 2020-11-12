Засыпает снегом Бердск: городские дороги и участок трассы Р-256 становятся опасными

Синоптики предполагают, что за ночь на пятницу 13-е установится снежный покров. Из-за мокрого снега и похолодания проезжая часть обледенеет.

Снегопад начался вечером 12 ноября 2020 в Бердске

Вечером 12 ноября в Бердске начался снегопад. Как передает Западно-Сибирский гидрометцентра, снег будет идти долго. Возможно ночью установится снежный покров. Температуры в Бердске понизится.

В пятницу, 13 ноября, погода в Новосибирской области ожидается: облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой, ночью по юго-востоку местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью местами отложение мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4, -9°С, при прояснениях до -14°С, днем -1, -6°С

Умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки и увеличению количества ДТП. Возможно затруднение движения автомобильного транспорта по грунтовым дорогам области, сообщили в региональном управлении МЧС.

Не исключено возникновение ДТП, связанных с большим количеством автотранспорта, с неправильным выбором скоростного режима в зависимости от метеорологических и дорожных условий, нарушения правил дорожного движения участниками движения с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями – на дорогах межмуниципального значения, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках федерального значения:

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (г. Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 32,398 км по 32,569 км, (г. Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (г. Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот);

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 43,082 км по 43,812 км (Искитимский район, протяженность 0,765 км, крутой спуск (подъём));

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 48,541 км по 48,954 км (Искитимский район, протяженность 0,413 км, крутой спуск (подъём));

-Р-256 «Чуйский тракт» – с 52,710 км по 54,782 км (Искитимский район, протяженность 2,012 км, крутой спуск (подъём)).