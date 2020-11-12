Одобрили дистанционку для школьников 6-10 классов учителя Бердска на всю вторую четверть

Анализ эпидситуации показал, что именно среди учеников этих классов было больше заболевших ОРВИ и коронавирусом. С 16 ноября они учатся дома, а 1-5 классы пойдут на урок в школы.

Круглый стол о работе школ региона во второй четверти прошел в Новосибирской области

Встреча в режиме круглого стола, посвященная готовности школ региона к работе во второй четверти, прошла 12 ноября в Новосибирской области с участием родительской и учительской общественности, руководителей школ, представителей органов власти и органов образования всех муниципальных районов. Мероприятие провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«Наша главная цель сегодня – получить обратную связь от школ, учителей, родителей, выслушать представителей всех заинтересованных сторон и понять общую позицию. Не менее важно – обсудить условия, ресурсы, готовность инфраструктуры, итоги нашей общей работы перед окончанием каникул и выходом на учебу. Отмечу, что на сегодняшний день приняты все необходимые решения для организации работы образовательных организаций в период действия режима повышенной готовности. Мы мониторим ситуацию с заболеваемостью, и, конечно, на первое место ставим именно здоровье и безопасность. Я благодарю всех, кто участвовал в процессе проектирования и обсуждения этих решений», – обратился к участникам встречи Сергей Нелюбов.

Напомним, что с 16 ноября дети из малокомплектных школ будут заниматься очно, посещать школу с учетом всех санитарных норм. Ученики 1-5 классов, а также ученики 11 классов будут тоже обучаться в очном режиме. 6-10 классы продолжат учебу в дистанционном формате.

Как было отмечено на мероприятии, решения о формате продолжения учебы принимались с учетом мнения родителей, руководителей образовательных организаций и органов управления образованием. При этом существенным влияющим фактором в поиске решения стала пандемия коронавируса. Главным приоритетом в текущих условиях является здоровье детей, учителей, всех работников системы образования. Ранее в министерстве образования Новосибирской области также сообщили, что дистанционное обучение в новосибирских школах организовано с учетом персонализированного подхода.

Также проработан вопрос и по организации льготного питания для школьников.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, в регионе – 977 общеобразовательных организаций, обучающихся – 345 168 человек. На дистанционное обучение с 16 ноября уйдут 40% детей. Анализ эпидемиологической ситуации говорит о том, что именно среди школьников 6-10 классов было больше заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

В министерстве образования подчеркнули, что возможные проблемы и затруднения при организации обучения будут решаться в оперативном порядке. При министерстве образования создан специальный штаб, представители которого в регулярном режиме взаимодействуют со школами и родительским комитетом, организуют информационно-методическое сопровождение.

На встрече в формате «открытого микрофона» были заслушаны выступления учителей, директоров школ, представителей родительского комитета. В частности, председатель областного родительского собрания Новосибирской области при министерстве образования Александр Токарев обратил внимание, что родительская общественность поддерживает модель обучения, предложенную для школ Новосибирской области. Также он предложил рассмотреть возможность перевода в очный режим обучения учеников 9 классов.

Учитель математики МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №2 «Спектр» города Бердска Ольга Лямцева обратила внимание, что весной этого года у преподавателей уже был опыт работы в дистанционном формате. Школьникам младших классов было затруднительно работать с дистанционными платформами, в то время, как ученики 6-10 классов проблем с данной формой обучения практически не имели. По словам Ольги Лямцевой, школы Бердска в целом готовы к организации учебы во второй четверти.