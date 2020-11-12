Умерли мама и папа от коронавируса у ребенка. Много детей потеряли одного из родителей

Дети, как правило, болеют в легкой форме и чаще всего являются простыми переносчиками. 85 процентов всех заболевших детей проходят лечение амбулаторно. А вот взрослых ковид не щадит.

Коронавирус унес жизни обоих родителей юного петербуржца

В Санкт-Петербурге растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Многие из них попадают в больницы вместе с родителями, в некоторых случаях они не возвращаются домой вместе. Об этом рассказала глава городского отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Яна Панютина.

Дети, как правило, болеют в легкой форме и чаще всего являются простыми переносчиками. 85 процентов всех заболевших детей проходят лечение амбулаторно, сообщает «Фонтанка».

Некоторые дети попадают в реанимацию, однако они, как правило, имеют соответствующие патологии. Тяжелее всего переносят болезнь дети с заболеваниями эндокринной системы, также затянулось лечение двоих «тяжелых» маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями.

«К сожалению, встречались и трагедии: у ребенка, госпитализированного весной в Филатовскую больницу, от коронавируса погибли и мама, и папа», - сказала Панютина. Ряд детей потеряли одного из родителей.

Ранее стало известно, что Россия побила суточный рекорд по летальным исходам от короновируса — умерли 439 человек. Чуть меньше скончались днем ранее — 432 человека.