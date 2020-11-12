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В помощь малоимущим семьям дал 637 млн рублей Новосибирской области Мишустин. Как потратить деньги?

20:40 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Прорабатываются новые направления, которые будут востребованы как среди сельских, так и среди городских жителей. На что можно использовать средства социального контракта?

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Социальный контракт – мера соцподдержки новосибирцев – в следующем году получит федеральное финансирование

Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта – одна их эффективных технологий мер социальной поддержки, реализуемых в Новосибирской области. С докладом о внесении изменений в закон «О социальной помощи на территории Новосибирской области» выступил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов на заседании комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области.​​​​​​​

В соответствии с изменениями форму социального контракта будет утверждать Правительство Новосибирской области. Как отметил Ярослав Фролов, в регионе социальную помощь на основании социального контракта оказывают с 2010 года. За все время действия региональной меры поддержки на помощь жителям Новосибирской области перечислено более 300 млн рублей. Общее количество заключенных контрактов – порядка 12 тысяч.

Жители региона используют средства социального контракта для ведения личного подсобного хозяйства, организацию собственного дела, а также на обеспечение пожаробезопасности жилых помещений и подготовку к осенне-зимнему сезону.

«В настоящее время министерством прорабатываются новые направления, которые будут востребованы как среди сельских, так и среди городских жителей. Речь идет об обучении, профессиональном переобучении другой профессии, повышении квалификации и помощи при трудоустройстве. Для людей, решивших начать собственное дело – помощь в организации индивидуального предпринимательства», – сообщил министр.

Финансирование 2020 года составляет более 50 млн рублей. По вопросу получения адресной социальной помощи на основании социального контракта жители региона могут обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.

В 2021-2022 годах ежегодно регионам России будут направляться средства федерального бюджета на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. В 2021 году на эти цели в регион запланировано направить 636,7 млн рублей федеральных средств.

Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта – одна их эффективных технологий, которая направлена на преодоление социального иждивенчества и дает возможность малоимущим гражданам с помощью «стартового капитала» и содействия государства самостоятельно изменить свое материальное положение.

бюджет контракт меры поддержки финансирование Ярослав Фролов
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