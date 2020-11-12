А на детей по 10 000 рублей нет? Направить "сирийский" $1 млрд в российские регионы требует "Яблоко

Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие цели. Лидер партии Николай Рыбаков считает это недопустимым в условиях кризиса.

«Яблоко» потребовало от Мишустина и Кудрина направить «сирийский» миллиард долларов в российские регионы

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с требованием пересмотреть распределение бюджетных расходов на оказание финансовой помощи Сирии.

В среду, 11 ноября, стало известно, что Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие цели.

Николай Рыбаков отмечает в обращении, что помощь Сирии была направлена на фоне критической ситуации с финансированием российской системы здравоохранения. В условиях пандемии коронавируса, как отмечают в партии, в ряде российских регионах сложилась критическая ситуациям с обеспечением оборудованием, лекарств, СИЗ и тестов.

Глава «Яблока» также напоминает, что, по оценке Минфина, суммарный дефицит региональных бюджетов к концу года достигнет 700 млрд рублей, а по состоянию на 1 октября суммарный объем госдолга российских регионов уже достиг 2,2 трлн рублей.

«Считаю невозможным в сложившихся условиях выделение средств Сирии. Органы государственной власти России должны, прежде всего, руководствоваться интересами граждан России, обеспечивать для них высокий уровень жизни», - подчеркивает Николай Рыбаков.

На фоне происходящего Николай Рыбаков требует от Михаила Мишустина в кратчайшие сроки провести работу по обобщению ситуации в учреждениях здравоохранения и перераспределить средства, предусмотренные на помощь Сирии, в пользу обеспечения помощью российских граждан в условиях пандемии.

От Алексея Кудрина глава «Яблока» требует провести проверку исполнения закона о федеральном бюджете, проанализировать соответствие расходов на оказание помощи Сирии национальным целям и стратегическим задачам России. И в случае выявления нарушений – принять меры по предотвращению дальнейших нарушений в соответствие с полномочиями Счетной палаты.