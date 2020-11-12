12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

А на детей по 10 000 рублей нет? Направить "сирийский" $1 млрд в российские регионы требует "Яблоко

21:42 12.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 4

Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие цели. Лидер партии Николай Рыбаков считает это недопустимым в условиях кризиса.

% name% title
«Яблоко» потребовало от Мишустина и Кудрина направить «сирийский» миллиард долларов в российские регионы

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с требованием пересмотреть распределение бюджетных расходов на оказание финансовой помощи Сирии.

В среду, 11 ноября, стало известно, что Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие цели.

Николай Рыбаков отмечает в обращении, что помощь Сирии была направлена на фоне критической ситуации с финансированием российской системы здравоохранения. В условиях пандемии коронавируса, как отмечают в партии, в ряде российских регионах сложилась критическая ситуациям с обеспечением оборудованием, лекарств, СИЗ и тестов.

Глава «Яблока» также напоминает, что, по оценке Минфина, суммарный дефицит региональных бюджетов к концу года достигнет 700 млрд рублей, а по состоянию на 1 октября суммарный объем госдолга российских регионов уже достиг 2,2 трлн рублей.

«Считаю невозможным в сложившихся условиях выделение средств Сирии. Органы государственной власти России должны, прежде всего, руководствоваться интересами граждан России, обеспечивать для них высокий уровень жизни», - подчеркивает Николай Рыбаков.

На фоне происходящего Николай Рыбаков требует от Михаила Мишустина в кратчайшие сроки провести работу по обобщению ситуации в учреждениях здравоохранения и перераспределить средства, предусмотренные на помощь Сирии, в пользу обеспечения помощью российских граждан в условиях пандемии.

От Алексея Кудрина глава «Яблока» требует провести проверку исполнения закона о федеральном бюджете, проанализировать соответствие расходов на оказание помощи Сирии национальным целям и стратегическим задачам России. И в случае выявления нарушений – принять меры по предотвращению дальнейших нарушений в соответствие с полномочиями Счетной палаты.

коронавирус миллиард премьер регионы уровень жизни финансирование Николай Рыбаков
Мнение читателей
3
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сирии тоже надо помогать?

Аноним, 12 ноября 2020 22:38
НВР:
да нафиг она нужна эта Сирия

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара
23:20 12-11-2020
Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара
Можно ли обойтись без уколов красоты, чтобы сохранить молодость кожи?
23:20 12-11-2020
Можно ли обойтись без уколов красоты, чтобы сохранить молодость кожи?
Освободили инвестора Калви и других фигурантов дела "Baring Vostok" о мошенничестве на 2,5 млрд рублей
22:49 12-11-2020
Освободили инвестора Калви и других фигурантов дела
Международный день слепых 2020: сердечные и добрые слова поддержки в стихах и открытках на 13 ноября
22:40 12-11-2020
Международный день слепых 2020: сердечные и добрые слова поддержки в стихах и открытках на 13 ноября
Снизить цену на вакцины от COVID-19 и внести их в список жизненно важных лекарств призвал Медведев
22:26 12-11-2020
Снизить цену на вакцины от COVID-19 и внести их в список жизненно важных лекарств призвал Медведев
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях
22:20 12-11-2020
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях
Вселенная с нагревается с огромной скоростью, выяснили ученые
22:15 12-11-2020
Вселенная с нагревается с огромной скоростью, выяснили ученые
13 ноября - Спиридон и Никодим 2020: категорические запреты церковного праздника, приметы и обязательные дела
22:06 12-11-2020
13 ноября - Спиридон и Никодим 2020: категорические запреты церковного праздника, приметы и обязательные дела
БердскЗадним числом выписали больничный пациенту с COVID-19 Ивану Кулагину в Бердске. Диагноз "пневмония" поставили по телефону всей семье
22:02 12-11-2020
Задним числом выписали больничный пациенту с COVID-19 Ивану Кулагину в Бердске. Диагноз
А на детей по 10 000 рублей нет? Направить "сирийский" $1 млрд в российские регионы требует "Яблоко 1
21:42 12-11-2020
А на детей по 10 000 рублей нет? Направить