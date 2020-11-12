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Вселенная с нагревается с огромной скоростью, выяснили ученые

22:15 12.11.2020 Фото: Википедии
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Однако, по их словам, потепление Вселенной никак не связано с глобальным потеплением на планете Земля.

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Ученые обнаружили, что Вселенная становится все горячее

Галактики, газ и темная материя во Вселенной вызывают нагревание пространства. Ученые из Университета штата Огайо исследовали температуру газа вдали и рядом с Землей, обнаружив, что за последние 10 млрд лет она увеличилась в 10 раз, достигнув почти 2 млн градусов по Цельсию.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrophysical Journal, повышение температуры является результатом воздействия гравитации на темную материю и газ, который выделяет больше тепла. «Наше новое измерение является прямым подтверждением основополагающей работы Джима Пиблза – лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года, который выдвинул теорию формирования некой огромной структуры во Вселенной, образующейся в результате гравитационного коллапса темной материи и газа», – рассказал Express ведущий автор работы И-Куан Чанг.

Он пояснил, что со временем гравитация объединяет темную материю и газ в космосе в галактики и скопления галактик. Но сопротивление настолько сильное, что последний выбрасывается и нагревается все больше и больше.

Чтобы понять, как растет температура, команда использовала данные Planck ЕКА и Sloan Digital Sky Survey. Затем исследователи объединили полученную информацию, чтобы изучить красное смещение газа (когда длина световой волны растягивается, и он воспринимается как «смещенный» в сторону красной части спектра).

«Концепция красного смещения работает, потому что свет, который мы видим от объектов, находящихся далеко от Земли, старше, чем свет, который мы видим от объектов, расположенных ближе к планете. Этот факт, вместе с методом оценки температуры по свету, позволил исследователям измерить среднюю температуру газов в ранней Вселенной и сравнить это среднее значение со средней температурой газов недалеко от Земли», – пояснил Чанг.

Однако, по его словам, потепление Вселенной никак не связано с глобальным потеплением на нашей планете. Ученый отметил, что это совершенно разные явления и происходят они в абсолютно разных масштабах.

вселенная галактики гравитация исследователи температура
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