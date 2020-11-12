Снизить цену на вакцины от COVID-19 и внести их в список жизненно важных лекарств призвал Медведев

Необходимо учитывать интересы и производителей, и потребителей, отметил замглавы Совбеза РФ. Он предложил ввести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Медведев заявил, что цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной и учитывать интересы как производителей, так и потребителей.

"Ее [стоимость вакцины] еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее", - сказал Медведев в четверг на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса.

"Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, нужно найти баланс", - добавил зампред Совбеза РФ. "Нужно проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и средств, - отметил он. - Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо". Зампред Совбеза РФ добавил, что также эти вакцины следует включить в национальный календарь прививок, предоставив на это дотацию Минздраву. "Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая важность этой задачи", - добавил Медведев.

Он напомнил, что в середине октября была зарегистрирована вторая российская вакцина, и выразил надежду, что в 2021 году она станет доступной для граждан.

Политические элементы конкуренции

Медведев прогнозирует серьезную конкуренцию с политическими элементами на мировом рынке вакцин от коронавируса.

"Сейчас в мире будет очень серьезная конкуренция по этому поводу [на рынке вакцин от коронавируса], она, к сожалению, включает в себя не только экономические элементы конкуренции, но и политические: мы все видим, как ведут себя европейские коллеги и тем более как ведут себя в Америке", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия должна деполитизированно заниматься продвижением своей вакцины в мире. "Мы исходим из того, что такое взаимодействие должно быть вне политики, - отметил зампред СБ РФ. - Мы готовы делиться своим опытом, сотрудничать со всеми желающими государствами". Он подчеркнул важность производства вакцины на площадках в тех странах, куда она будет поставляться.

По словам зампреда Совбеза РФ, нужно провести оценку соответствия регистрационного досье российских вакцин современным международным требованиям. "Такое регистрационное досье необходимо вне контекста политических или иных наслоений, это позволит просто облегчить их (вакцин) последующую регистрацию на зарубежных рынках", - пояснил он.

Головная структура

Правительство России предлагает рассмотреть Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России в качестве центра компетенции по производству и дальнейшей разработке вакцины от коронавируса, сообщил Медведев.

"Нам важно в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцин", - сказал он на совещании по мерам для развития производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции. При этом Медведев уточнил, что производство должно составить от 100 тыс. до 1 млн доз в месяц. "Соответствующий процесс осваивают четыре организации, которые опираются на разные технологические базы и разные подходы, но о чем нужно договориться для того, чтобы работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний", - указал зампред СБ, признав, что "этого пока не получается".

По мнению Медведева, объединение усилий "нужно сделать под руководством одной организации, которая могла бы стать центром компетенции по производству и дальнейшей разработке вакцины, включая ее поставки на зарубежные рынки".

"Правительство предлагает подумать о том, чтобы сделать такой головной структурой центр им. Гамалеи и определить максимальную возможность его мощностей по контролю за качеством вакцины, особенно с учетом того, что объем выпуска может быть увеличен до нескольких миллионов доз в месяц", - подчеркнул Медведев.

По оценке заместителя председателя Совбеза, тема производства вакцин от коронавируса сейчас превратилась "в вопрос национальной безопасности". "Это вопрос ускорения внедрения вакцин, направленных против коронавирусной инфекции", - уточнил он.

Медведев напомнил, что в РФ зарегистрированы две вакцины: "Спутник V", произведенная центром им. Гамалеи, и "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". "Спутник" показал в целом свою востребованность, продемонстрировал в ходе испытаний более чем 90-процентную эффективность, в настоящий момент проводятся его дополнительные исследования", - отметил зампред СБ. Он добавил, что "вакцинировано почти 20 тыс. добровольцев, из которых более 13 тыс. прошли полный курс вакцинации двумя компонентами вакцины".

Ускорить оформление правоотношений

Юридическое оформление отношений между разработчиками и производителями вакцин от коронавируса необходимо ускорить, считает Медведев.

"На мой взгляд, сегодня крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между головной структурой, которая обладает интеллектуальной собственностью, и соответствующими компаниями-производителями", - сказал Медведев.

По его словам, "пора прекращать изучение этого вопроса, ведомственные и корпоративные согласования", которые "явно затянулись". "Я рассчитываю, что коллеги из правительства сегодня предложат такой эффективный механизм оформления отношений между всеми участниками этого процесса, который будет юридически точным, экономически взаимовыгодным и решающим вопросы распределения рисков, которые всегда существуют при реализации столь масштабных проектов, тем более в условиях пандемии", - добавил замглавы Совбеза.

Медведев отметил, что решение этого вопроса важно и для международного продвижения вакцины. "Это действительно вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.

Центры хранения вакцин

Создание инфраструктуры для хранения вакцин от коронавируса в регионах России является затратной, но важной задачей для их массового производства и быстрой вакцинации населения, заявил Медведев.

"В московском регионе завершается создание центра для хранения и распределения "Спутника V". Его мощность обеспечивает единовременное хранение до 3,5 млн доз вакцины, что само по себе уже неплохо. Нужно формировать такую же инфраструктуру в регионах, это сложная, важная и затратная задача", - сказал Медведев, подчеркнув, что это "является важным условием запуска массового производства вакцины".

"И, конечно, исключительно важно наладить эту работу синхронно, чтобы постараться проводить быструю вакцинацию населения", - добавил замглавы Совбеза.

Медведев также указал участникам совещания на заявленные компанией Pfizer масштабы производства их вакцины. "Ничего не сравниваю - ни возможности наших экономик, ни тем более качество вакцин - но обратил внимание на что: Pfizer в случае одобрения образца своей вакцины обещает произвести 50 млн доз до конца года. Подчеркиваю, я ничего не сравниваю, просто говорю о том, какие задачи сегодня стоят перед всеми странами и перед нашей страной в том числе", - сказал зампред СБ РФ.