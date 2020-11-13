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Очень душевные поздравительные открытки и сердечные стихи на День войск радиационной, химической и биологической защиты России 13 ноября 2020 года

00:30 13.11.2020 Фото: bipbap.ru, otkritkiok.ru
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В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия. Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты.

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День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

Запасы военно-химических веществ существовали еще в царской армии. В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия. Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты.

Позднее в 2002 году они были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты, основной задачей которых в современных условиях является защита мирного населения и личного состава Вооруженных сил от поражающего действия химического, биологического и ядерного оружия, а так же снижение влияния этих факторов на окружающую среду.

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День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
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День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
% name% title
День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
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День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года
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День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

***

Войска химической защиты
Мы поздравляем в этот час,
Здесь служат лишь специалисты,
Надежно защищают нас,
Желаем им успехов в службе,
Беды и горести не знать,
Еще желаем крепкой дружбы,
Вы — молодцы! И, так держать!

***

Для вас гремят сегодня, салюты и овации,
Не даете вы прорваться страшной радиации,
Ведь вы служите в войсках химической защиты,
Для химических атак, все пути закрыты!
Мы благодарны вам за труд, за сложную работу,
За ответственность, за смелость, а также за заботу!
Вас, кто служит в химзащите, нынче поздравляем,

Без тревоги, дней, ночей, от души желаем,
Пусть химические взрывы, всех обходят стороной,
Пусть в окно всем солнце светит, и царит в домах покой!

***

Дегазация и дезинфекция,
Дезактивация, вооружение,
Биологическая разведка
И химическое наступление.

Другой защиты войска
Используют все те средства.
Не уступив по силам тем,
Кого зовёт порой война.

Беда пусть не коснётся нас
И Вас в тревожный страшный час,
Чтоб мирно было на планете,
А Ваша жизнь вся как в декрете.

***

Войска особенной химической защиты
Нас от напастей всяческих спасут:
От радиации ужасной и сердитой,
От загрязненья биологии нас тоже сберегут.

Примите поздравление и благодарность,
Пусть охраняют вас здоровье, счастье и любовь.
Пусть окружают восхищение, шикарность,

И пусть улыбки расцветают вновь и вновь.

***

Наши славные войска от химической защиты,
Очень смелые всегда и, конечно, боевиты!
С днем чудесным вас сейчас я сердечно поздравляю,
И здоровья на века от души большой желаю!

Чтоб ни разу, никогда, на войне не пригодились,
Чтоб вернулись вы домой и скорей уже женились!

Чтобы деточки у вас были славны и здоровы,
Для семьи своей большой каждый дом построил новый!

Чтоб жена любила так беззаветно и сердечно,
А тепло, любовь, уют жили в доме бесконечно!
На работу чтоб ходить было весело, приятно,
Выходные проводить интересно и занятно!

***

Защита нашего здоровья —

Забота ваша. Без проблем
Вы можете закрыть нас от обиды,
Которая нам причиниться может всем.
Давайте будем почитать вас —
Ведь вы — герои для страны,
И поздравок красивый в этот час
Расскажет вам, как сильно вы нужны.

***

Когда приходит в дом беда,
А ведь земля — наш общий дом,
Вы смело боритесь всегда
Со всем в наш мир пришедшим злом.

Опасен и не легок труд,
И вы рискуете подчас,
Но вы сильны, часы идут,
Давая людям выжить шанс.

Защитники, поклон земной
За смелость вашу и напор.
Ведь на земле царит покой,
Раз вы с бедой вступили в спор.

***

От химоружия защита
Осуществляется пусть вами,
Пусть будут вовремя раскрыты

Все яды вашими войсками!

Желаю в праздник всей душой
Вам мира, неба голубого,
Любви взаимной и большой,
А также счастья неземного!

Источник: pozdravok.ru

13 ноября 2020 День войск радиационной открытки поздравления праздник стихи химической и биологической защиты России Вооруженные силы
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