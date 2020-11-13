Очень душевные поздравительные открытки и сердечные стихи на День войск радиационной, химической и биологической защиты России 13 ноября 2020 года

Запасы военно-химических веществ существовали еще в царской армии. В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия. Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты.
Позднее в 2002 году они были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты, основной задачей которых в современных условиях является защита мирного населения и личного состава Вооруженных сил от поражающего действия химического, биологического и ядерного оружия, а так же снижение влияния этих факторов на окружающую среду.
***
Войска химической защиты
Мы поздравляем в этот час,
Здесь служат лишь специалисты,
Надежно защищают нас,
Желаем им успехов в службе,
Беды и горести не знать,
Еще желаем крепкой дружбы,
Вы — молодцы! И, так держать!
***
Для вас гремят сегодня, салюты и овации,
Не даете вы прорваться страшной радиации,
Ведь вы служите в войсках химической защиты,
Для химических атак, все пути закрыты!
Мы благодарны вам за труд, за сложную работу,
За ответственность, за смелость, а также за заботу!
Вас, кто служит в химзащите, нынче поздравляем,
Пусть химические взрывы, всех обходят стороной,
Пусть в окно всем солнце светит, и царит в домах покой!
***
Дегазация и дезинфекция,
Дезактивация, вооружение,
Биологическая разведка
И химическое наступление.
Другой защиты войска
Используют все те средства.
Не уступив по силам тем,
Кого зовёт порой война.
Беда пусть не коснётся нас
И Вас в тревожный страшный час,
Чтоб мирно было на планете,
А Ваша жизнь вся как в декрете.
***
Войска особенной химической защиты
Нас от напастей всяческих спасут:
От радиации ужасной и сердитой,
От загрязненья биологии нас тоже сберегут.
Примите поздравление и благодарность,
Пусть охраняют вас здоровье, счастье и любовь.
Пусть окружают восхищение, шикарность,
***
Наши славные войска от химической защиты,
Очень смелые всегда и, конечно, боевиты!
С днем чудесным вас сейчас я сердечно поздравляю,
И здоровья на века от души большой желаю!
Чтоб ни разу, никогда, на войне не пригодились,
Чтоб вернулись вы домой и скорей уже женились!
Для семьи своей большой каждый дом построил новый!
Чтоб жена любила так беззаветно и сердечно,
А тепло, любовь, уют жили в доме бесконечно!
На работу чтоб ходить было весело, приятно,
Выходные проводить интересно и занятно!
***
Защита нашего здоровья —
Вы можете закрыть нас от обиды,
Которая нам причиниться может всем.
Давайте будем почитать вас —
Ведь вы — герои для страны,
И поздравок красивый в этот час
Расскажет вам, как сильно вы нужны.
***
Когда приходит в дом беда,
А ведь земля — наш общий дом,
Вы смело боритесь всегда
Со всем в наш мир пришедшим злом.
Опасен и не легок труд,
И вы рискуете подчас,
Но вы сильны, часы идут,
Давая людям выжить шанс.
Защитники, поклон земной
За смелость вашу и напор.
Ведь на земле царит покой,
Раз вы с бедой вступили в спор.
***
От химоружия защита
Осуществляется пусть вами,
Пусть будут вовремя раскрыты
Желаю в праздник всей душой
Вам мира, неба голубого,
Любви взаимной и большой,
А также счастья неземного!
Источник: pozdravok.ru