Очень душевные поздравительные открытки и сердечные стихи на День войск радиационной, химической и биологической защиты России 13 ноября 2020 года

В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия. Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

Запасы военно-химических веществ существовали еще в царской армии. В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия. Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты.

Позднее в 2002 году они были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты, основной задачей которых в современных условиях является защита мирного населения и личного состава Вооруженных сил от поражающего действия химического, биологического и ядерного оружия, а так же снижение влияния этих факторов на окружающую среду.

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты России - 13 ноября 2020 года

***

Войска химической защиты

Мы поздравляем в этот час,

Здесь служат лишь специалисты,

Надежно защищают нас,

Желаем им успехов в службе,

Беды и горести не знать,

Еще желаем крепкой дружбы,

Вы — молодцы! И, так держать!

***

Для вас гремят сегодня, салюты и овации,

Не даете вы прорваться страшной радиации,

Ведь вы служите в войсках химической защиты,

Для химических атак, все пути закрыты!

Мы благодарны вам за труд, за сложную работу,

За ответственность, за смелость, а также за заботу!

Вас, кто служит в химзащите, нынче поздравляем,



Без тревоги, дней, ночей, от души желаем,Пусть химические взрывы, всех обходят стороной,Пусть в окно всем солнце светит, и царит в домах покой!

***

Дегазация и дезинфекция,

Дезактивация, вооружение,

Биологическая разведка

И химическое наступление.

Другой защиты войска

Используют все те средства.

Не уступив по силам тем,

Кого зовёт порой война.

Беда пусть не коснётся нас

И Вас в тревожный страшный час,

Чтоб мирно было на планете,

А Ваша жизнь вся как в декрете.

***

Войска особенной химической защиты

Нас от напастей всяческих спасут:

От радиации ужасной и сердитой,

От загрязненья биологии нас тоже сберегут.

Примите поздравление и благодарность,

Пусть охраняют вас здоровье, счастье и любовь.

Пусть окружают восхищение, шикарность,



И пусть улыбки расцветают вновь и вновь.

***

Наши славные войска от химической защиты,

Очень смелые всегда и, конечно, боевиты!

С днем чудесным вас сейчас я сердечно поздравляю,

И здоровья на века от души большой желаю!

Чтоб ни разу, никогда, на войне не пригодились,

Чтоб вернулись вы домой и скорей уже женились!



Чтобы деточки у вас были славны и здоровы,Для семьи своей большой каждый дом построил новый!

Чтоб жена любила так беззаветно и сердечно,

А тепло, любовь, уют жили в доме бесконечно!

На работу чтоб ходить было весело, приятно,

Выходные проводить интересно и занятно!

***

Защита нашего здоровья —



Забота ваша. Без проблемВы можете закрыть нас от обиды,Которая нам причиниться может всем.Давайте будем почитать вас —Ведь вы — герои для страны,И поздравок красивый в этот часРасскажет вам, как сильно вы нужны.

***

Когда приходит в дом беда,

А ведь земля — наш общий дом,

Вы смело боритесь всегда

Со всем в наш мир пришедшим злом.

Опасен и не легок труд,

И вы рискуете подчас,

Но вы сильны, часы идут,

Давая людям выжить шанс.

Защитники, поклон земной

За смелость вашу и напор.

Ведь на земле царит покой,

Раз вы с бедой вступили в спор.

***

От химоружия защита

Осуществляется пусть вами,

Пусть будут вовремя раскрыты



Все яды вашими войсками!

Желаю в праздник всей душой

Вам мира, неба голубого,

Любви взаимной и большой,

А также счастья неземного!

Источник: pozdravok.ru