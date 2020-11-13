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Что за церковный праздник 13 ноября: Спиридон и Никодим - кому сегодня положен вкусный ужин

10:24 13.11.2020 Фото: pixabay.com
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В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры.

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На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты

13 ноября 2020 года - Спиридон и Никодим

Дата по старому стилю: 31 октября.
В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание — пекли просфоры. Преподобный Спиридон пришел в монастырь при игумене Пимене уже немолодым человеком. Подвижник сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Святой Никодим трудился рядом с преподобным Спиридоном и вел такую же строгую жизнь.

Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Наверное, поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.

В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Не накормит земля — накормит вода»; «Вода — не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Впрочем, занятие это бывало и опасным, особенно на северных морях. Это нашло отражение и в крылатых выражениях: «Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть»; «Рыбу ловить — при смерти ходить»; «Ловцы рыбные — люди гиблые».

Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым почетом. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. У охотников тоже были свои поговорки: «На ловца и зверь бежит»; «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь» (или другой вариант этой же присказки — «Двух зайцев гонять — ни одного не поймать»); «Не дорог конь — дорог заяц». Зайчатина считалась лакомством, и если удавалось изловить зверя, семью охотника в этот день ждал вкусный ужин.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

Источник: calend.ru

13 ноября 2020 именины история праздник Спиридон и Никодим
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