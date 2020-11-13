Сегодня кому молиться - молитва святому Спиридону на 13 ноября 2020

Преподобные Спиридо́н и Никоди́м, просфорники Печерские, в Ближних пещерах

Преподобный Спиридон Печерский просфорник являлся монахом обители. День памяти его отмечается 13 ноября 2020

Жития

Жития преподобных Спиридо́на и Никоди́ма, просфорников Печерских

Пре­по­доб­ные Спи­ри­до́н и Ни­ко­ди́м, просфор­ни­ки Пе­черcкие (ХП), 30 лет ис­пол­ня­ли свое по­слу­ша­ние – пек­ли просфо­ры. Пре­по­доб­ный Спи­ри­до́н при­шел в мо­на­стырь при игу­мене Пи­мене (1132–1141) уже немо­ло­дым че­ло­ве­ком. По­движ­ник со­про­вож­дал свой труд непре­стан­ной мо­лит­вой и пе­ни­ем псал­мов. Еще при жиз­ни пре­по­доб­ный Спиридо́н был про­слав­ля­ем от Бо­га чу­де­са­ми. Из­ве­стен слу­чай, ко­гда он по­ту­шил ман­ти­ей за­го­рев­шу­ю­ся пе­кар­ню: огонь по­гас, а ман­тия оста­лась це­лой. Свя­той Ни­ко­ди́м тру­дил­ся вме­сте с пре­по­доб­ным Спи­ри­до́­ном и вел та­кую же стро­гую жизнь. Мо­щи их на­хо­дят­ся в Ан­то­ни­е­вой пе­ще­ре. У пре­по­доб­но­го Спи­ри­до́на паль­цы пра­вой ру­ки сло­же­ны трое­перст­но. Па­мять так­же 28 сен­тяб­ря и во 2-ю Неде­лю Ве­ли­ко­го по­ста.

Молитвы

Тропарь преподобным Спиридону и Никодиму, просфорникам Печерским, в Ближних пещерах, глас 4

Хлебы́ прино́сныя рука́ми свои́ми творя́,/ псалмопе́ние непреста́нное усты́ свои́ми/ я́ко же́ртву хвалы́ приноша́ше Го́сподеви,/ со честны́м Никоди́мом, блаже́нне Спиридо́не,// с ни́мже моли́ся Христу́ Бо́гу о душа́х на́ших

Перевод: Просфоры (от греч. προσφορά — «приношение») руками своими творя, псалмопение непрестанное устами своими, как жертву благодарности (Пс.115:8) ты приносил Господу, вместе с почитаемым Никодимом, блаженный Спиридон, с ним же молись Христу Богу о душах наших.

Кондак преподобным Спиридону и Никодиму, просфорникам Печерским, в Ближних пещерах, глас 3

Да яви́ши разжже́нную твою́ ко Го́споду любо́вь,/ чу́дне Спиридо́не,/ разже́гшуюся зело́ пещь/ ма́нтиею свое́ю загражда́еши/ и да пока́жеши исто́чник вод дарова́ний ду́ха в тебе́ живу́щ,/ оде́ждею свое́ю, нося́ во́ду,/ угаша́еши пла́мень о́гненный,/ тем, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ со блаже́нным Никоди́мом// моли́ся при́сно о нас, пою́щих тя.

Перевод: Являя пламенную твою ко Господу любовь, удивительный Спиридон, загоревшуюся печь мантией своей закрыл и показал источник воды дарований Духа в тебе находящийся, одеждой своей нося воду, ты угашаешь пламя огня, потому, как имеющий дерзновение ко Господу, с блаженным Никодимом молись всегда о нас, воспевающих тебя.

Молитва преподобному Спиридону, просфорнику Печерскому, в Ближних пещерах

Преподо́бне о́тче Спиридо́не! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная преподобному Спиридону, просфорнику Печерскому, в Ближних пещерах

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Спиридо́не, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших, и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: azbyka.ru