21 ноября - День памяти Михаила Архангела 2020. Все молитвы в большой церковный праздник

Ар­хан­гел Ми­ха­ил – один из выс­ших Ан­ге­лов, при­ни­ма­ю­щий са­мое близ­кое уча­стие в судь­бах Церк­ви. Свя­щен­ное Пи­са­ние нас учит, что, кро­ме физи­че­ско­го, су­ще­ству­ет ве­ли­кий ду­хов­ный мир, на­се­лен­ный ра­зум­ны­ми, доб­ры­ми су­ще­ства­ми, име­ну­е­мы­ми Ан­ге­ла­ми.

День памяти Михаила Архангела

21 ноября 2020 года - День памяти Михаила Архангела, Архистратига

Житие

Архангел Божий Михаил

Ар­хан­гел Ми­ха­ил – один из выс­ших Ан­ге­лов, при­ни­ма­ю­щий са­мое близ­кое уча­стие в судь­бах Церк­ви. Свя­щен­ное Пи­са­ние нас учит, что, кро­ме физи­че­ско­го, су­ще­ству­ет ве­ли­кий ду­хов­ный мир, на­се­лен­ный ра­зум­ны­ми, доб­ры­ми су­ще­ства­ми, име­ну­е­мы­ми Ан­ге­ла­ми. Сло­во «ан­гел» на гре­че­ском язы­ке зна­чит «вест­ник». Свя­щен­ное Пи­са­ние их име­ну­ет так по­то­му, что Бог неред­ко через них со­об­ща­ет лю­дям Свою во­лю. В чем же соб­ствен­но со­сто­ит их жизнь в ду­хов­ном ми­ре, ко­то­рый они на­се­ля­ют, и в чем за­клю­ча­ет­ся их де­я­тель­ность – мы по­чти ни­че­го не зна­ем, да, в сущ­но­сти, и по­нять не в со­сто­я­нии. Они пре­бы­ва­ют в усло­ви­ях, со­вер­шен­но от­лич­ных от на­ших ма­те­ри­аль­ных: там вре­мя, про­стран­ство и все жиз­нен­ные усло­вия име­ют со­всем иное со­дер­жа­ние. При­став­ка «ар­хи» к неко­то­рым Ан­ге­лам ука­зы­ва­ет на их бо­лее воз­вы­шен­ное слу­же­ние срав­ни­тель­но с дру­ги­ми Ан­ге­ла­ми.

Имя Ми­ха­ил – на ев­рей­ском зна­чит «Кто, как Бог». Свя­щен­ное Пи­са­ние, по­вест­вуя о яв­ле­нии Ан­ге­лов раз­лич­ным лю­дям, соб­ствен­ным име­нем на­зы­ва­ет толь­ко неко­то­рых из них, – по-ви­ди­мо­му, тех, ко­то­рые несут осо­бую мис­сию в утвер­жде­нии Цар­ства Бо­жия на зем­ле. Сре­ди них – Ар­хан­ге­лы Ми­ха­ил и Гав­ри­ил, упо­ми­на­е­мые в ка­но­ни­че­ских кни­гах Пи­са­ния, а так­же Ар­хан­ге­лы Ра­фа­ил, Ури­ил, Са­ла­фи­ил, Иегу­ди­ил и Вара­хи­ил, упо­ми­на­е­мые в нека­но­ни­че­ских кни­гах Пи­са­ния. Ар­хан­гел Гав­ри­ил обыч­но яв­лял­ся неко­то­рым пра­вед­ни­кам в ка­че­стве вест­ни­ка ве­ли­ких и ра­дост­ных со­бы­тий, ка­са­ю­щих­ся на­ро­да Бо­жия (Дан.8:16, 9:21; Лк.1:19-26). В кни­ге То­ви­та Ар­хан­гел Ра­фа­ил го­во­рит о се­бе: «Я – Ра­фа­ил, один из се­ми свя­тых Ан­ге­лов, ко­то­рые воз­но­сят мо­лит­вы свя­тых и вос­хо­дят пред сла­ву Свя­та­го» (Тов.12:15). От­сю­да воз­ник­ло убеж­де­ние, что на Небе су­ще­ству­ет семь Ар­хан­ге­лов, од­ним из ко­то­рых яв­ля­ет­ся Ар­хан­гел Ми­ха­ил.

Ар­хан­гел Ми­ха­ил в Пи­са­нии име­ну­ет­ся «кня­зем», «во­ждем во­ин­ства Гос­под­ня» и изо­бра­жа­ет­ся, как глав­ный бо­рец про­тив диа­во­ла и вся­ко­го без­за­ко­ния сре­ди лю­дей. От­сю­да его цер­ков­ное име­но­ва­ние «Ар­хи­стра­тиг», т. е. стар­ший во­ин, вождь. Так, Ар­хан­гел Ми­ха­ил явил­ся Иису­су На­ви­ну в ка­че­стве по­мощ­ни­ка, при за­во­е­ва­нии из­ра­иль­тя­на­ми Обе­то­ван­ной зем­ли. Он явил­ся про­ро­ку Да­ни­и­лу в дни па­де­ния Ва­ви­лон­ско­го цар­ства и на­ча­ла со­зи­да­ния Мес­си­ан­ско­го цар­ства. Да­ни­и­лу бы­ло пред­ска­за­но о по­мо­щи на­ро­ду Бо­жию со сто­ро­ны Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в пе­ри­од пред­сто­я­щих пре­сле­до­ва­ний при Ан­ти­хри­сте. В кни­ге От­кро­ве­ния Ар­хан­гел Ми­ха­ил вы­сту­па­ет как глав­ный вождь в войне про­тив дра­ко­на-диа­во­ла и про­чих взбун­то­вав­ших­ся ан­ге­лов. «И про­изо­шла вой­на на Небе: Ми­ха­ил и Ан­ге­лы его во­е­ва­ли про­тив дра­ко­на, и дра­кон и ан­ге­лы его во­е­ва­ли про­тив них, но не усто­я­ли, и не на­шлось им ме­ста на Небе. И низ­вер­жен был ве­ли­кий дра­кон, древ­ний змий, на­зы­ва­е­мый диа­во­лом и са­та­ною». Апо­стол Иуда крат­ко упо­ми­на­ет об Ар­хан­ге­ле Ми­ха­и­ле как о про­тив­ни­ке диа­во­ла. (Нав.5,13; Дан.10, 12:1; Иуд.1:9; Откр.12:7-9; Лк.10:18).

В ду­хе Свя­щен­но­го Пи­са­ния неко­то­рые от­цы Церк­ви ви­дят Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла участ­ни­ком дру­гих важ­ных со­бы­тий в жиз­ни на­ро­да Бо­жия, где, впро­чем, он не на­зы­ва­ет­ся по име­ни. Так, на­при­мер, его отож­деств­ля­ют с та­ин­ствен­ным ог­нен­ным стол­пом, шед­шим пе­ред из­ра­иль­тя­на­ми во вре­мя их бег­ства из Егип­та и по­гу­бив­шим в мо­ре пол­чи­ща фа­ра­о­на. Ему же при­пи­сы­ва­ют по­ра­же­ние огром­но­го ас­си­рий­ско­го вой­ска, оса­ждав­ше­го Иеру­са­лим при про­ро­ке Ис­а­ии. (Исх.33:9, 14, 26-28; 4Цар.19:35).

Цер­ковь по­чи­та­ет Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла как за­щит­ни­ка ве­ры и бор­ца про­тив ере­сей и вся­ко­го зла. На ико­нах его изо­бра­жа­ют с ог­нен­ным ме­чом в ру­ке или ко­пьем, низ­вер­га­ю­щим диа­во­ла. В на­ча­ле IV ве­ка Цер­ковь уста­но­ви­ла празд­ник «Со­бо­ра» (т. е. со­во­куп­но­сти) свя­тых Ан­ге­лов во гла­ве с Ар­хан­ге­лом Ми­ха­и­лом 8 но­яб­ря.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV)

Во Фри­гии, неда­ле­ко от го­ро­да Иера­по­ля, в мест­но­сти, на­зы­ва­е­мой Хе­ро­то­па, на­хо­дил­ся храм во имя Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла; око­ло хра­ма ис­те­кал це­леб­ный ис­точ­ник. Храм этот был со­ору­жен усер­ди­ем од­но­го из жи­те­лей го­ро­да Ла­оди­кии в бла­го­дар­ность Бо­гу и свя­то­му Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу за ис­це­ле­ние его немой до­че­ри во­дой ис­точ­ни­ка. Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил, явив­шись в сон­ном ви­де­нии от­цу немой де­ви­цы, еще не про­све­щен­но­му Свя­тым Кре­ще­ни­ем, от­крыл ему, что его дочь по­лу­чит дар ре­чи, ис­пив во­ды из ис­точ­ни­ка. Де­ви­ца дей­стви­тель­но по­лу­чи­ла при ис­точ­ни­ке ис­це­ле­ние и на­ча­ла го­во­рить. По­сле это­го чу­да отец с до­че­рью и все его се­мей­ство кре­сти­лись, и усер­ди­ем бла­го­дар­но­го от­ца был воз­двиг­нут храм в честь свя­то­го Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла. К ис­точ­ни­ку ста­ли при­хо­дить за ис­це­ле­ни­ем не толь­ко хри­сти­ане, но и языч­ни­ки; мно­гие из языч­ни­ков от­ре­ка­лись от идо­лов и об­ра­ща­лись к ве­ре во Хри­ста. В хра­ме свя­то­го Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла в про­дол­же­ние 60 лет ис­пол­нял по­но­мар­ское слу­же­ние бла­го­че­сти­вый че­ло­век по име­ни Ар­хипп. Про­по­ве­дью о Хри­сте и при­ме­ром сво­ей бо­го­угод­ной жиз­ни он мно­гих языч­ни­ков при­во­дил к ве­ре во Хри­ста. В сво­ем озлоб­ле­нии на хри­сти­ан во­об­ще, и в первую оче­редь на Ар­хип­па, ко­то­рый ни­ко­гда не от­лу­чал­ся от хра­ма и был при­мер­ным слу­жи­те­лем Хри­сто­вым, языч­ни­ки за­ду­ма­ли уни­что­жить храм и од­новре­мен­но по­гу­бить Ар­хип­па. Для это­го они со­еди­ни­ли в од­но рус­ло две гор­ные ре­ки и на­пра­ви­ли их те­че­ние на храм. Свя­той Ар­хипп усерд­но мо­лил­ся Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу о предот­вра­ще­нии бед­ствия. По его мо­лит­ве око­ло хра­ма явил­ся Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил, ко­то­рый уда­ром сво­е­го жез­ла от­крыл в го­ре ши­ро­кую рас­се­ли­ну и по­ве­лел устре­мить­ся в нее во­дам бур­ля­ще­го по­то­ка. Та­ким об­ра­зом храм остал­ся невре­дим. Уви­дев та­кое див­ное чу­до, языч­ни­ки в стра­хе бе­жа­ли, а свя­той Ар­хипп и со­брав­ши­е­ся к хра­му хри­сти­ане про­сла­ви­ли Бо­га и бла­го­да­ри­ли Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла за по­мощь. Ме­сто же, где со­вер­ши­лось чу­до, по­лу­чи­ло на­зва­ние Хо­ны, что зна­чит "от­вер­стие", "рас­се­ли­на".

Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Празд­но­ва­ние Со­бо­ра Ар­хи­стра­ти­га Бо­жия Ми­ха­и­ла и про­чих Небес­ных Сил бес­плот­ных уста­нов­ле­но в на­ча­ле IV ве­ка на По­мест­ном Ла­оди­кий­ском Со­бо­ре, быв­шем за несколь­ко лет до Пер­во­го Все­лен­ско­го Со­бо­ра. Ла­оди­кий­ский Со­бор 35-м пра­ви­лом осу­дил и от­верг ере­ти­че­ское по­кло­не­ние Ан­ге­лам как твор­цам и пра­ви­те­лям ми­ра и утвер­дил пра­во­слав­ное их по­чи­та­ние. Со­вер­ша­ет­ся празд­ник в но­яб­ре – де­вя­том ме­ся­це от мар­та (с ко­то­ро­го в древ­но­сти на­чи­нал­ся год) – в со­от­вет­ствии с чис­лом 9-ти чи­нов Ан­гель­ских. Вось­мой же день ме­ся­ца ука­зы­ва­ет на бу­ду­щий Со­бор всех Сил Небес­ных в день Страш­но­го Су­да Бо­жия, ко­то­рый свя­тые от­цы на­зы­ва­ют "днем вось­мым", ибо по­сле ве­ка се­го, иду­ще­го сед­ми­ца­ми дней, на­сту­пит "день осмый", и то­гда "при­и­дет Сын Че­ло­ве­че­ский в Сла­ве Сво­ей и вси свя­тии Ан­ге­лы с Ним" (Мф.25:31).

Чи­ны Ан­гель­ские раз­де­ля­ют­ся на три иерар­хии – выс­шую, сред­нюю и низ­шую. Каж­дую иерар­хию со­став­ля­ют три чи­на. В выс­шую иерар­хию вхо­дят: Се­ра­фи­мы, Хе­ру­ви­мы и Пре­сто­лы. Бли­же всех Пре­свя­той Тро­и­це пред­сто­ят ше­сто­кры­ла­тые Се­ра­фи­мы (Пла­ме­не­ю­щие, Ог­нен­ные) (Ис.6:2). Они пла­ме­не­ют лю­бо­вью к Бо­гу и дру­гих по­буж­да­ют к ней.

По­сле Се­ра­фи­мов Гос­по­ду пред­сто­ят мно­го­очи­тые Хе­ру­ви­мы (Быт.3:24). Их имя зна­чит: из­ли­я­ние пре­муд­ро­сти, про­све­ще­ние, ибо через них, си­я­ю­щих све­том Бо­го­по­зна­ния и ра­зу­ме­ния тайн Бо­жи­их, нис­по­сы­ла­ет­ся пре­муд­рость и про­све­ще­ние для ис­тин­но­го Бо­го­по­зна­ния.

За Хе­ру­ви­ма­ми – пред­сто­ят Бо­го­нос­ные по бла­го­да­ти, дан­ной им для слу­же­ния, Пре­сто­лы (Кол.1:16), та­ин­ствен­но и непо­сти­жи­мо но­ся­щие Бо­га. Они слу­жат пра­во­су­дию Бо­жию.

Сред­нюю Ан­гель­скую иерар­хию со­став­ля­ют три чи­на: Гос­под­ства, Си­лы и Вла­сти.

Гос­под­ства (Кол.1:16) вла­ды­че­ству­ют над по­сле­ду­ю­щи­ми чи­на­ми Ан­ге­лов. Они на­став­ля­ют по­став­лен­ных от Бо­га зем­ных вла­сти­те­лей муд­ро­му управ­ле­нию. Гос­под­ства учат вла­деть чув­ства­ми, укро­щать гре­хов­ные во­жде­ле­ния, по­ра­бо­щать плоть ду­ху, гос­под­ство­вать над сво­ей во­лей, по­беж­дать ис­ку­ше­ния.

Си­лы (1Пет.3:22) ис­пол­ня­ют во­лю Бо­жию. Они тво­рят чу­де­са и нис­по­сы­ла­ют бла­го­дать чу­до­тво­ре­ния и про­зор­ли­во­сти угод­ни­кам Бо­жи­им. Си­лы по­мо­га­ют лю­дям в несе­нии по­слу­ша­ний, укреп­ля­ют в тер­пе­нии, да­ру­ют ду­хов­ную кре­пость и му­же­ство.

Вла­сти (1Пет.3:22; Кол.1:16) име­ют власть укро­щать си­лу диа­во­ла. Они от­ра­жа­ют от лю­дей бе­сов­ские ис­ку­ше­ния, утвер­жда­ют по­движ­ни­ков, обе­ре­га­ют их, по­мо­га­ют лю­дям в борь­бе с злы­ми по­мыс­ла­ми.

В низ­шую иерар­хию вхо­дят три чи­на: На­ча­ла, Ар­хан­ге­лы и Ан­ге­лы.

На­ча­ла (Кол.1:16) на­чаль­ству­ют над низ­ши­ми Ан­ге­ла­ми, на­прав­ляя их к ис­пол­не­нию Бо­же­ствен­ных по­ве­ле­ний. Им по­ру­че­но управ­лять все­лен­ной, охра­нять стра­ны, на­ро­ды, пле­ме­на. На­ча­ла на­став­ля­ют лю­дей воз­да­вать каж­до­му честь, по­до­ба­ю­щую его зва­нию. Учат на­чаль­ству­ю­щих ис­пол­нять долж­ност­ные обя­зан­но­сти не ра­ди лич­ной сла­вы и вы­год, а ра­ди че­сти Бо­жи­ей и поль­зы ближ­них.

Ар­хан­ге­лы (1Сол.4:16) бла­го­вест­ву­ют о ве­ли­ком и пре­слав­ном, от­кры­ва­ют тай­ны ве­ры, про­ро­че­ства и ра­зу­ме­ние во­ли Бо­жи­ей, укреп­ля­ют в лю­дях свя­тую ве­ру, про­све­щая их ум све­том Свя­то­го Еван­ге­лия.

Ан­ге­лы (1Пет.3:22) наи­бо­лее близ­ки к лю­дям. Они воз­ве­ща­ют на­ме­ре­ния Бо­жии, на­став­ля­ют лю­дей к доб­ро­де­тель­ной и свя­той жиз­ни. Они хра­нят ве­ру­ю­щих, удер­жи­ва­ют от па­де­ний, вос­став­ля­ют пад­ших, ни­ко­гда не остав­ля­ют нас и все­гда го­то­вы по­мочь, ес­ли мы по­же­ла­ем.

Все чи­ны Небес­ных Сил но­сят об­щее на­зва­ние Ан­ге­лов – по су­ти сво­е­го слу­же­ния. Гос­подь от­кры­ва­ет Свою во­лю выс­шим Ан­ге­лам, а они, в свою оче­редь, про­све­ща­ют осталь­ных.

Над все­ми де­вя­тью чи­на­ми по­став­лен Гос­по­дом свя­той Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил (имя его в пе­ре­во­де с ев­рей­ско­го – "кто как Бог") – вер­ный слу­жи­тель Бо­жий, ибо он низ­ри­нул с Неба воз­гор­див­ше­го­ся ден­ни­цу с дру­ги­ми пав­ши­ми ду­ха­ми. А к осталь­ным Ан­гель­ским Си­лам он вос­клик­нул: "Вон­мем! Ста­нем доб­ре пред Со­зда­те­лем на­шим и не по­мыс­лим неугод­но­го Бо­гу!". По Цер­ков­но­му пре­да­нию, за­пе­чат­лен­но­му в служ­бе Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу, он при­ни­мал уча­стие во мно­гих вет­хо­за­вет­ных со­бы­ти­ях. Во вре­мя вы­хо­да из­ра­иль­тян из Егип­та он пред­во­ди­тель­ство­вал им в ви­де стол­па об­лач­но­го днем и стол­па ог­нен­но­го но­чью. Через него яви­лась Си­ла Гос­под­ня, уни­что­жив­шая егип­тян и фа­ра­о­на, пре­сле­до­вав­ших из­ра­иль­тян. Ар­хи­стра­тиг Ми­ха­ил за­щи­щал Из­ра­иль во всех бед­стви­ях.

Он явил­ся Иису­су На­ви­ну и от­крыл во­лю Гос­по­да на взя­тие Иери­хо­на (Нав.5:13-16). Си­ла ве­ли­ко­го Ар­хи­стра­ти­га Бо­жия яви­лась в уни­что­же­нии 185 ты­сяч во­и­нов ас­си­рий­ско­го ца­ря Сен­на­хи­ри­ма (4Цар.19:35), в по­ра­же­нии нече­сти­во­го во­ждя Ан­тиохо­ва Или­о­до­ра и в ограж­де­нии от ог­ня трех свя­тых от­ро­ков – Ана­нии, Аза­рии и Ми­са­и­ла, бро­шен­ных в печь на со­жже­ние за от­каз по­кло­нить­ся идо­лу (Дан.3:92-95).

По во­ле Бо­жи­ей Ар­хи­стра­тиг пе­ре­нес про­ро­ка Ав­ва­ку­ма из Иудеи в Ва­ви­лон, чтобы дать пи­щу Да­ни­и­лу, в ро­ве со льва­ми за­клю­чен­но­му (кондак ака­фи­ста, .

Ар­хан­гел Ми­ха­ил за­пре­тил диа­во­лу явить иуде­ям те­ло свя­то­го про­ро­ка Мо­и­сея для обо­же­ния (Иуд.1:9).

Свя­той Ар­хан­гел Ми­ха­ил явил свою си­лу, ко­гда он чу­дес­но спас от­ро­ка, бро­шен­но­го гра­би­те­ля­ми в мо­ре с кам­нем на шее у бе­ре­гов Афо­на (Афон­ский Па­те­рик).

С древ­них вре­мен про­слав­лен сво­и­ми чу­де­са­ми Ар­хан­гел Ми­ха­ил на Ру­си. В Во­ло­ко­лам­ском Па­те­ри­ке при­во­дит­ся рас­сказ пре­по­доб­но­го Па­ф­ну­тия Бо­ров­ско­го со слов та­тар­ских бас­ка­ков о чу­дес­ном спа­се­нии Нов­го­ро­да Ве­ли­ко­го: "А яко же Ве­ли­кий Нов­град ни­ко­гда же не бысть взят от ага­рян ... вне­гда по Бо­жию по­пуще­нию грех ра­ди на­ших без­бож­ный ага­рян­ский царь Ба­тый Ро­сий­скую зем­лю по­пле­ни и по­жже и по­и­де к Но­во­му гра­ду и по­к­ры его Бог и Пре­чи­стая Бо­го­ро­ди­ца яв­ле­ни­ем Ми­ха­и­ла Ар­хи­стра­ти­га, иже воз­бра­ни ему ит­ти на него. Он же по­и­де на Ли­тов­ския гра­ды и при­и­де к Ки­е­ву и ви­де у ка­мен­ныя церк­ви над дверь­ми на­пи­сан ве­ли­кий Ми­ха­ил Ар­хан­гел и гла­го­ла кня­зем сво­им, ука­зуя пер­стом: „сей ми воз­бра­ни пой­ти на Ве­ли­кий Нов­го­род“".

Пред­ста­тель­ства за го­ро­да рус­ские Пре­свя­той Ца­ри­цы Небес­ной все­гда осу­ществ­ля­лись Ее яв­ле­ни­я­ми с Во­ин­ством Небес­ным под пред­во­ди­тель­ством Ар­хи­стра­ти­га. Бла­го­дар­ная Русь вос­пе­ла Пре­чи­стую Бо­го­ро­ди­цу и Ар­хан­ге­ла Ми­ха­и­ла в цер­ков­ных пес­но­пе­ни­ях. Ар­хи­стра­ти­гу по­свя­ще­но мно­же­ство мо­на­сты­рей, со­бор­ных, двор­цо­вых и по­сад­ских хра­мов. В древ­нем Ки­е­ве сра­зу по при­ня­тии хри­сти­ан­ства был воз­двиг­нут Ар­хан­гель­ский со­бор и устро­ен мо­на­стырь. Ар­хан­гель­ские со­бо­ры сто­ят в Смо­лен­ске, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ста­ри­це, мо­на­стырь в Ве­ли­ком Устю­ге (нач. XIII в.), со­бор в Сви­яж­с­ке. Не бы­ло на Ру­си го­ро­да, где не су­ще­ство­ва­ло бы хра­ма или при­де­ла, по­свя­щен­но­го Ар­хи­стра­ти­гу Ми­ха­и­лу. Один из глав­ней­ших хра­мов го­ро­да Моск­вы – храм-усы­паль­ни­ца в Крем­ле – по­свя­щен ему. Мно­го­чис­лен­ны и пре­крас­ны ико­ны Чи­но­на­чаль­ни­ка Выш­них Сил и его Со­бо­ра. Од­на из них – ико­на "Бла­го­сло­вен­ное во­ин­ство" – на­пи­са­на для Успен­ско­го со­бо­ра Мос­ков­ско­го Крем­ля, где свя­тые во­и­ны – кня­зья рус­ские – изо­бра­же­ны под пред­во­ди­тель­ством Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла.

Из Свя­щен­но­го Пи­са­ния и Свя­щен­но­го Пре­да­ния из­вест­ны так­же Ар­хан­ге­лы: Гав­ри­ил – кре­пость (си­ла) Бо­жия, про­воз­вест­ник и слу­жи­тель Бо­же­ствен­но­го все­мо­гу­ще­ства (Дан.8:16; Лк.1:26); Ра­фа­ил – вра­че­ва­ние Бо­жие, це­ли­тель че­ло­ве­че­ских неду­гов (Тов.3:16, 12:15); Ури­ил – огонь или свет Бо­жий, про­све­ти­тель (3Езд.5:20); Се­ла­фи­ил – мо­лит­вен­ник Бо­жий, по­буж­да­ю­щий к мо­лит­ве (3Езд.5:16); Иегу­ди­ил – сла­вя­щий Бо­га, укреп­ля­ю­щий труж­да­ю­щих­ся для сла­вы Гос­под­ней и хо­да­тай­ству­ю­щий о воз­да­я­нии им за по­дви­ги; Вара­хи­ил – раз­да­я­тель бла­го­сло­ве­ния Бо­жия на доб­рые де­ла, ис­пра­ши­ва­ю­щий лю­дям ми­ло­сти Бо­жий; Иере­ми­ил – воз­вы­ше­ние к Бо­гу (3Езд.4:36).

На ико­нах Ар­хан­ге­лы изо­бра­жа­ют­ся в со­от­вет­ствии с ро­дом их слу­же­ния:

Ми­ха­ил – по­пи­ра­ет но­га­ми диа­во­ла, в ле­вой ру­ке дер­жит зе­ле­ную фини­ко­вую ветвь, в пра­вой – ко­пье с бе­лой хо­руг­вью (ино­гда пла­мен­ный меч), на ко­то­рой на­чер­тан черв­ле­ный крест.

Гав­ри­ил – с рай­ской вет­вью, при­не­сен­ной им Пре­свя­той Де­ве, или со све­тя­щим­ся фо­на­рем в пра­вой ру­ке и зер­ка­лом из яс­пи­са – в ле­вой.

Ра­фа­ил – дер­жит со­суд с це­ли­тель­ны­ми сна­до­бья­ми в ле­вой ру­ке, а пра­вой ве­дет То­вию, несу­ще­го ры­бу.

Ури­ил – в под­ня­той пра­вой ру­ке – об­на­жен­ный меч на уровне гру­ди, в опу­щен­ной ле­вой ру­ке – "пла­мень ог­нен­ный".

Се­ла­фи­ил – в мо­лит­вен­ном по­ло­же­нии, смот­ря­щий вниз, ру­ки сло­же­ны на гру­ди.

Иегу­ди­ил – в дес­ни­це дер­жит зо­ло­той ве­нец, в шуй­це – бич из трех крас­ных (или чер­ных) вер­вий.

Вара­хи­ил – на его одеж­де мно­же­ство ро­зо­вых цве­тов.

Иере­ми­ил – дер­жит в ру­ке ве­сы.

Молитвы

Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник вы́шних Сил.

Перевод: Небесных воинств Архистратиг, непрестанно молим тебя мы, недостойные, чтобы ты оградил нас твоими молитвами под кровом крыл невещественной твоей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавь нас, как начальник Вышних Сил!»

Тропарь Небесным Чинам Бесплотным, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще ны пpипа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Перевод: Небесных воинств Архистратиги, непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавьте нас, как начальники Вышних Сил!»

Кондак Архангелу Михаилу, глас 2

Архистрати́же Бо́жий,/ служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́г.

Перевод: Архистратиг Божий, служитель Божественной славы Ангелов начальник и людей наставник, полезное нам испроси и великую милость, как бесплотных Архистратиг.

Кондак Небесным Чинам Бесплотным, глас 2

Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льницы, и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те, и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Перевод: Архистратиги Божии, служители Божественной славы, Ангелов начальники и людей наставники, полезное нам испросите и великую милость, как бесплотных Архистратиги.

Величание Небесным Чинам Бесплотным

Велича́ем вас,/ Арха́нгели и А́нгели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Молитва святому Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, светлообра́зный и гро́зный Небе́снаго Царя́ воево́до! Пре́жде Стра́шнаго Суда́ осла́би ми пока́ятися от грехо́в мои́х, от се́ти ловя́щих изба́ви ду́шу мою́ и приведи́ ю́ к сотво́ршему ю́ Бо́гу, седя́щему на Херуви́мех, и моли́ся о ней приле́жно, да твои́м хода́тайством по́слет ю́ в ме́сто поко́йное. О гро́зный Воево́до Небе́сных Сил, предста́телю всех у Престо́ла Влады́ки Христа́, храни́телю тве́рдый всем челове́ком и му́дрый ору́жниче, кре́пкий Воево́до Небе́снаго Царя́! Поми́луй мя, гре́шнаго, тре́бующаго твоего́ заступле́ния, сохрани́ мя от всех ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би мя непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри мене́, гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би мя та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая Архангелу Михаилу

Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго Денни́цы на небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию: бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что есть во́ля Бо́жия о нас, блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́ти, увлека́ющеся по подо́бию несмы́сленных дете́й скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дний вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чу́вств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час оконча́ния на́шего, освобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраняя́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же не́сть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, па́дше со слеза́ми у ног Его́, в ра́дости и умиле́нии воскли́кнем: сла́ва Тебе́, дража́йший Искупи́телю наш, И́же за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, благоволи́л еси́ посла́ти А́нгелы Твоя́ в служе́ние спасе́нию на́шему! Ами́нь.

Молитва третья Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

Каноны и Акафисты

Канон архангелу Божию Михаилу

Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и явлюся светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса.

Божественными светлостьми облиставаемь всегда, ум мой озари, еже воспети тя, Архистратиже горних воинств, всех утверждение притекающих к тебе.

Ум пребезначальный, премирнаго чиноначальника показа чина тя, преславне Архистратиже, и свет сущих во тьме, и Божественное украшение Церкве Своея.

Умов предворяя небесных в Дусе, дольним же всеизряднейше Михаиле, дался еси ограждение, и утверждение, и оружие, враги закалающее и потребляющее.

Богородичен: Дево Всенепорочная, яже ангелов благолепие, человеков помоще, Ты мне помози мореплавающему, и в бури греха присно впадающу и бедствующу.

Песнь 3

Ирмос: Не мудростию и силою, и богатством хвалимся, но Тобою Отчею Ипостасною мудростию, Христе, несть бо Свят, паче Тебе Человеколюбче.

Крепостию Божественною, Воеводо ангелов всехвальне, обходиши всю землю, от лютых ны изимая, призывающия твое Божественное имя.

Яко божествен проповедник, яко предстатель верных непостыден, заблуждших путевождь, и наказатель был еси, Божий Архистратиже Боговиднейший.

Божественнаго сияния чистшее зерцало явился еси, явления честнаго светло прием Духа, Михаиле Первоангеле досточудне.

Богородичен: Невещественныя умы составивый волею, в вещественное Твое чрево вселися хотением, Всенепорочная, плотию зримь Незренный.

Седален, глас 8

Небесных чинов наставник, служитель же славы Божественныя, достойно быв повелением Зиждителя твоего, христианом еси ходатай спасительный, невещественною твоею славою земныя назирая. Темже по долгу благохвалим тя вси, Божественное твое днесь воспевающе торжество, Михаиле Архистратиже, моли Христа Бога, грехов оставление даровати, празднующим любовию Божественная твоя чудеса.

Ин седален, глас 1

Лик ангельский Архистратига имея, Божественнаго Михаила, с ним Святей Троице немолчное приношает песнопение, из не сущих бо Содетель всяческих, воинства огнезрачных чинов, Словом приведе.

Песнь 4

Ирмос: Седяй в славе на Престоле Божества, во облаце легце, прииде Иисус Пребожественный, нетленною дланию, и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей.

Ум сый первый, составил еси Божественныя умы хотением, начальника посреде сих Михаила содела, всеблаженным причастием просвещаема, и умными Богоначалии облистаема.

Пение святое со Престолы, и Началы, и Силами, и Властьми, и Священными Господьствы возглашаеши Троице, преславне Михаиле, спасая ны поющия тя.

Величаем всех Творца же и Господа, за благоутробие давшаго обхранение величайшее, и необориму стену, и забрало, Михаила нам светозарнаго Архистратига.

Богородичен: Мысленно, Дево, Твоего Рождества преславное сказоваше древле, священноявленный Духом, гору присененную видя Тя яснейше, из Неяже Святый прииде Бог воплощаемь.

Песнь 5

Ирмос: Нечестивии не узрят славы Твоея, Христе, но мы Тя Единородне, Отеческия славы сияние Божества, от ночи утренююще, воспеваем Тя Человеколюбче.

Явился еси предводящ древняго Израиля, повелением Сущаго, из Иакова человеком явльшагося дебельством тела, Михаиле безтелесный, ангелов Архистратиже.

Невещественными сиянии обожаемь присно, причастием Богоначальным, и нам осияние светодательное подаваеши, Первоангеле, преславно удивляемь.

Украсися благодатию Божественный твой храм, в той бо пришед, врачевств пучину его показал еси, Михаиле Первоангеле, и страстей потребителя.

Богородичен: Умных ангелов Тя показа Бог вышшую, вселився в Твоя ложесна, Чистая Всенепорочная, Егоже моли всегда, ущедрити поющия Тя.

Песнь 6

Ирмос: Возопи, прообразуя погребение тридневное, пророк Иона, в ките моляся: от тли избави мя, Иисусе Царю сил.

Радуется верных множество, благохваляще тя, и славит Всесвятаго Слова, совокупльшаго земныя со ангелы, Михаиле, Своею благостию.

Воинства Израилева спасл еси, являяся, и Божественная подая повеления, Архистратиже, враги низложил еси, и в конец сия истребил еси.

Яко виде тя Иисус Навин, поклонися, вопросив честнаго твоего и святаго имене, Начальниче Ангелов, благоговением и страхом держимь.

Богородичен: Блажени людие, присно блажащии Тя, Блаженная, яко Бога Блаженнаго рождшая, земная за милосердие неизреченным единением обожившаго.

Кондак, глас 2

Архистратиже Божий, служителю Божественныя славы, Ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и велию милость, яко безплотных Архистратиг.

Икос

Рекл еси Человеколюбче, в Писаниих Твоих, множеству радоватися Ангелов на небеси, о человеце едином кающимся, Безсмертне. Темже мы, иже в беззакониих, Безгрешне Едине Сердцеведче, тя молити всегда дерзаем, яко Благоутробнаго, ущедрити и низпослати недостойным умиление, Владыко, подая нам прощение, о всех бо нас молится Тебе Безплотных Архистратиг.

Песнь 7

Ирмос: Спасый в огни авраамския Твоя отроки, и халдеи убив, яже правда праведно уловляше. Препетый Господи, Боже отец наших, благословен еси.

Усмотрив Даниил, виде купностояща тя блаженне, и умудряюща Того в Ховаре, видение, еже виде Гаврииле молниезрачне, Михаила Чиноначальника Тому являюща.

Ангелов наставники, Боговидныя и светоносныя, Михаила и Гавриила наши благия утешители, и предстатели, и хранители, восхвалим верою велегласно.

Красен и всеблаголепен, и Боговиден сый, вождь паче ума невещественных духов был еси, Михаиле светозарнейший, с ними убо о всех нас молися.

Богородичен: Ума великаго истинно Слово Присносущное, Дево, в Тя неизглаголанно и страшно вселившася, видя, возопи Гавриил Архангел: радуйся, Престоле Высочайшаго, Благословенная.

Песнь 8

Ирмос: Избавителю всех Всесильне, посреде пламене благочествовашия, снизшед оросил еси, и научил еси пети: вся дела благословите, пойте Господа.

Мысленных безтелесных Чиноначальник, молитвенник спасителен, Божествен Божий служитель, Михаиле, показался еси, поя непрестанно: вся дела благословите, пойте Господа.

Светильника два всесветлая, Михаиле и Гаврииле Архангели, Трисветлаго Божества сияньми тварь просвещающии, лютых мглу отгоняете.

Яко добрии кормчии Архангели, ко пристанищу Божественныя воли душевный корабль мой спасайте, от бури грехов падший и бедствующий.

Богородичен: Невестокраситель, Божественный Архангел, представ, приглашаше Тебе, еже радуйся, Невесто Божия Безневестная, Ангелов Славо и человеков Спасение и Ограждение.

Песнь 9

Ирмос: Ева убо недугом преслушания клятву вселила есть, Ты же, Дево Богородице, прозябением чревоношения мирови благословение процвела еси: тем Тя вси величаем.

Се благолепие твоего Архангеле, Божественнаго храма осияющее, светозарным твоим присутствием, чудес молнии испущает, и тмы недугов всегда отгоняет Божественною благодатию.

Яко сопруг красен, и лепотен суще, Владычним повелением, сущим на земли служите Архангели, от лютых изымающе, и всем просвещение посылающе спасительное, Божественным Духом.

Днесь радуются с нами безтелеснии Божественнии уми, воспеваема, видяще сего от всех, великаго и светлаго Архистратига, и любовию с нами празднуют, Жизнодавца величающе.

Божественная двоице, и светозарна, Архангели, Михаиле всечестне и Гаврииле препрославленне, Троице Честней предстояще, прегрешений вины и муки хвалящия вас избавите.

Богородичен: Глас Тебе Божественнаго Гавриила приносим радостно и взываем: радуйся раю, древо посреде жизни имеяй, Пречистая, Преславная Слова Палато. Радуйся, Дево Всенепорочная.

Акафист архангелу Божию Михаилу

Кондак 1

Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил вое­во́­до и ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го зас­ту́п­ни­че, сие́ те­бе́ и́же то­бо́ю от ско́рб­ных избавля́еми, бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сим пе́­ние: ты же, я́ко пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, от вся́­ких нас бед сво­бож­да́й, да с ве́­рою и лю­бо́­вию в по­хва­лу́ те­бе́ зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Икос 1

Я́ко а́нгельских огнезра́чных лико́в предстоя́теля, а́нгельскими у́бо и язы́ки подоба́ше восхвали́те тя, Михаи́ле: но до́ндеже вразумля́еми то­бо́ю навы́кнем безпло́тных глаго́лом, услы́­ши, а́ще и от че­ло­ве́­чес­ких, оба́­че благода́рных усте́н, си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, звез­до́ ми́­ра первообра́зная; ра́­дуй­ся, свеще́ и́с­ти­ны и пра́в­ды златоза́рная.

Ра́­дуй­ся, луче́й све́­та несозда́ннаго пе́рвый во а́нгельских ликостоя́ниях прие́мниче; ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов нача́льниче.

Ра́­дуй­ся, в не́м­же наивя́щше светле́ется сла́­ва Тво́рческия Десни́цы; ра́­дуй­ся, и́м­же красу́ются собо́ры всех суще́ств безпло́тных.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 2

Прови́дяще ве́­ры очесы́ ве­ли́­чие ду­хо́в­ныя красоты́ и си́­лу молниено́сныя десни́цы твоея́, Арха́нгеле Бо́­жий, мы, я́ко земни́и и пло́­тию обложе́ннии, удивле́нием, ра́­дос­тию и благодаре́нием ко Твор­цу́ вся́ческих исполня́емся, зо­ву́­ще со все́­ми Небе́сными си́лами: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум чист и свобо́ден от страс­те́й ис­про­си́ нам, пре­чу́д­ный Михаи́ле, Не­бе́с­ных чино́в нача́льниче, да, возне́сшеся мы́слию от зем­ны́х к Не­бе́с­ным, хвале́бную песнь воспое́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бо́­жия не­из­ре́чен­ныя красоты́ и добро́ты ближа́йший зри́­те­лю; ра́­дуй­ся, всеблаги́х сове́тов Пре­свя­ты́я Тро́ицы преи́скренний таи́н­ни­че.

Ра́­дуй­ся, преве́чных суде́б Тро́ических ве́р­ный исполни́телю; ра́­дуй­ся, ему́­же с лю­бо́­вию удивля́ются Не­бе́с­ная во́­ин­ства.

Ра́­дуй­ся, его́­же с ве́­рою прославля́ют земноро́днии; ра́­дуй­ся, его́­же тре­пе́­щут а́дския си́­лы.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 3

Си́­лу необори́мыя ре́вности по сла́­ве Бо­жией в се­бе́ явля́я, стал еси́ во главе́ лико́в а́нгельских, Михаи́ле, про­ти́­ву ды́шащаго зло́бою, прего́рдаго Денни́цы, ему́­же со те́мными клевре́ты его́ с вы­со­ты́ не­бе́с­ныя в преиспо́днюю низве́ржену су́щу, во́­ин­ства Не­бе́с­ная, то­бо́ю пресла́вне води́мая, с ве­се́­ли­ем, я́ко еди­н́ы­ми ус­ты́, пред Пре­сто́­лом Бо́­жи­им возгласи́ша: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мать те­бе́, Арха́нгеле Михаи́ле, весь род христиа́нский вели́ка за­сту́п­ни­ка и ди́вна во бра́нех с проти́вными по­мо́щ­ни­ка: се­го́ ра́­ди пречу́днаго покро́ва тво­его́ спо­до́­би­ти­ся жела́юще, в день торжества́ тво­его́ взы­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́, я́ко мо́лния, с Не­бе­се́ низве́ржеся; ра́­дуй­ся, и́м­же храни́мый род челове́ческий к Не­бе­си́ вос­хо́­дит.

Ра́­дуй­ся, всесве́тлаго ми́­ра Го́р­ня­го преди́вное укра­ше́­ние; ра́­дуй­ся, па́д­ша­го ми́­ра до́ль­ня­го пре­сла́в­ное за­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, николи́же си́лами зла побежде́нный; ра́­дуй­ся, со все́­ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими в и́стине и пра́вде на ве́­ки бла­го­да́­тию Бо́­жиею утвержде́нный.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 4

Бу́ри ис­ку­ше́­ний и бед из­ба́­ви нас, А́н­ге­лов первопресто́льниче, с лю­бо́­вию и ра́­дос­тию пресве́тлое торжество́ твое́ соверша́ющих: ты бо еси́ в бе­да́х ве­ли́­кий помо́щник и в час сме́р­ти от злых ду­хо́в храни́тель и засту́пник всех во­пию́­щих тво­ему́ и на́­ше­му Вла­ды́­це и Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Ви́­дя­ще твое́ про­ти́­ву по́лчищ сатани́нских дерз­но­ве́­ние, вси чи́нове а́нгельстии с ра́­дос­тию подвиго́шася во след те­бе́ на брань за и́мя и сла́­ву сво­его́ Влады́ки, во­пию́­ще: кто я́ко Бог? Мы же, ве́­ду­ще сатану́ под нога́ма твои́ма пове́ржена, те­бе́, я́ко по­бе­ди́­те­лю, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, и́м­же мир и тишина́ на Не­бе­си́ водвори́шася; ра́­дуй­ся, от него́же ду́хове зло́бы да́же до а́да низложи́шася.

Ра́­дуй­ся, а́нгельския во́­ин­ства и си́­лы ми́­ра неви́димаго ко истребле́нию зла направля́яй; ра́­дуй­ся, прю и возмуще́ние стихи́й ми́­ра ви́димаго незри́мо укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, подъе́млющих брань к духово́м зло́бы поднебе́сным ди́вный спобо́рниче; ра́­дуй­ся, изнемога́ющих во искуше́ниих и на­па́с­тех ве́­ка се­го́ кре́пкий по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 5

Богото́чный ис­то́ч­ник превели́ких чу­де́с яви́л­ся еси́ во хра́­ме тво­е́м, и́же в Хо́нех; не то́­чию бо змий ве­ли́­кий и стра́шный, на ме́сте том пребыва́вый, си́­лою твое́ю потреби́ся, но и струи́ водны́я, вся́кий не­ду́г теле́сный врачу́ющия, откры́шася, да вси про­слав­ля́­юще­му тя Вла­ды́­це А́н­ге­лов с ве́­рою зову́т: Алли­лу́иа.

Икос 5

Слы́­ша­ще и ве́­ду­ще тя я́ко све­ти́­ло вели́кое, посреде́ лико́в а́нгельских блиста́ющася, пре­чу́д­ный Михаи́ле, к те­бе́, по Бо́­зе и Пресвяте́й Ма­те­ри Бо­жией, при­бе­га́­ем: озари́ лу­ча́­ми све́­та тво­его́ всех нас, во­пию́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, вож­дю́ и хра­ни́­те­лю в пусты́ни наро́да богоизбра́ннаго; ра́­дуй­ся, высо́кий посре́дниче зако́на, ру­ко́ю Моисе́а на Сина́и да́ннаго.

Ра́­дуй­ся, у него́же судии́ и вожди́ Изра́илевы си́­лу и по­кро́в обрета́ху; ра́­дуй­ся, чрез него́же проро́цы и первосвяще́нницы иуде́йстии дар ве́­де­ния от всеве́дущаго Бо́­га приима́ху.

Ра́­дуй­ся, богобоя́зненныя законода́вцы та́йною прему́дростию снабдева́яй; ра́­дуй­ся, суд и пра́вду творя́щим бла́гость на се́рд­це полага́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 6

Провозве́стника тя Бо́­жи­их суде́б ег­да́ узре́ не́­ког­да Мано́е, недоуме́ния и стра́ха ис­по́л­ни­ся, мня не жи́ти ктому́ на зем­ли́; науче́н же от жены́ своея́ о бла́­гос­ти яв­ле́­ния и кро́­тос­ти сло­ве́с тво­и́х, в ра́­дос­ти о име́вшем роди́тися, по словеси́ тво­ему́, сы́­не сво­е́м Сампсо́не, бла­го­да́р­не возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ пречу́дно сла́­вою, Михаи́ле, ег­да́ во о́б­ра­зе челове́честе пред Иису́­сом Нави́ном стал еси́, глаго́ля: Иззу́й сапо́г с ногу́ твое́ю: аз есмь Архистрати́г си́­лы Госпо́дни. Таково́му явле́нию тво­ему́ чудя́шеся, с лю­бо́­вию во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, боговенча́нных глав не­усы́п­ный охрани́телю; ра́­дуй­ся, противля́ющихся вла́сти, я́ко Бо́­жию повеле́нию проти́вящихся, ско́­рый низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, усмири́телю наро́дных треволне́ний; ра́­дуй­ся, незри́мый упраздни́телю злочести́вых обы́чаев.

Ра́­дуй­ся, я́ко ты просвеща́еши сомня́щихся в час лю́­тых недоуме́ний; ра́­дуй­ся, я́ко ты исхища́еши искуша́емых от пагубоно́сных наважде́ний.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 7

Хо­тя́й Вла­ды́­ка вся́ческих показа́ти, я́ко жре́бии сыно́в че­ло­ве́­чес­ких не самослуча́йнии суть, но в десни́це Его́ вы́­ну содержа́тся, даде́ тя ца́рствам земны́м за­сту́п­ни­ка и храни́теля, да племена́ и наро́ды к ве́ч­но­му Ца́рствию Бо́­жию уготовля́еши; се­го́ ра́­ди вси, ве́дущии о вели́цем служе́нии тво­е́м спа­се́­нию челове́ческому, бла­го­да́р­не зову́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая чу­де­са́ по­ка­за́ нам, Архистрати́же, то­бо́ю на зем­ли́ всех чу­де́с Тво­ре́ц и Вла­ды́­ка, ег­да́ храм, во и́мя твое́ созда́нный, от потопле́ния вода́ми ре́чными ди́в­но спасл еси́, струя́м пото́ка в не́дра зем­на́я устреми́тися повеле́вый: е́же ви́­дя бла­же́н­ный Архи́пп с духо́вными ча́ды свои́ми, бла­го­да́р­не к те­бе́ возо­пи́:

Ра́­дуй­ся, свя­ты́х хра́мов Бо́­жи­их несокруши́мая огра́до; ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры Хри­сто́­вы не­обо­ри́­мая прегра́до.

Ра́­дуй­ся, его́­же веле́нию стихи́и покоря́ются; ра́­дуй­ся, и́м­же вси зло́бнии за́мыслы со­кру­ша́­ют­ся.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ным ра́­дость от Пре­сто́­ла Вседержи́теля износя́щий; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных на стезю́ пра́в­ды и и́с­ти­ны приводя́щий.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до си́­лы твоея́, Архистрати́же Бо́­жий, уве́де на се­бе́ Авваку́м, ег­да́ по ма́нию Бо́­жию восхи́тив, прине́сл еси́ его́ скороте́чне от Иуде́и в Вавило́н, да́­ти пи́щу Дании́лу, в ро́ве со львы заключе́ну: те́м­же уди́влься превели́кому де́йствию си́­лы твоея́, возо­пи́ с ве́­рою: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь еси́ в вы́ш­них, Михаи́ле, Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы пред­сто­я́й, не дале́к еси́ и от ни́ж­них, ра́туя вы́­ну со вра­га́­ми спа­се́­ния че­ло­ве́­чес­ка­го: те́м­же вси вожделе́ннаго Оте́чества Не­бе́с­на­го дости́гнути хотя́щии со­гла́с­но те­бе́ зову́т:

Ра́­дуй­ся, нача́льниче трисвята́го а́н­гель­ска­го пе́­ния; ра́­дуй­ся, земноро́дных при́с­но го­то́­вый пред­ста́­те­лю и хра­ни́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, прего́рдаго фарао́на с неве́рными еги́птяны порази́вый страннообра́зно; ра́­дуй­ся, ве́р­ныя иуде́и путеводи́вый в пусты́ни пресла́вно.

Ра́­дуй­ся, и́м­же угаси́ся пла́мень пещи́ вавило́нския.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 9

Вси и́ноцы Свя­ты́я Горы́ Афо́нския в ра́достный тре́пет приидо́ша, ви́­дя­ще, ка́­ко богобоя́зненна о́трока, неи́стовно от не­чес­ти́­вых златолю́бцев во глу­би­ну́ морску́ю с ка́мнем пове́ржена, спасл еси́: те́м­же прия́вшая его́ оби́­тель, и́ме­нем тво­и́м красу́ющися, бла­го­да́р­не взыва́ет ко Го́с­по­ду: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́й гла­го́­лы и любому́дров смы́слы не довле́ют ко изглаго́ланию си́­лы твоея́, Михаи́ле, ка́­ко во еди́ну нощь сто о́смьдесят и пять ты́сящ порази́л еси́ от во́ев ца­ря́ ассири́йска Сеннахири́ма, да нака́жется про́чее не хули́ти и́мя Госпо́дне: мы же, почита́юще свя­ту́ю ре́в­ность твою́ о сла́­ве Бо́­га И́с­тин­на­го, с ве­се́­ли­ем зо­ве́м ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, пра­во­сла́в­ных во́инств не­по­бе­ди́­мый вое­во́­до; ра́­дуй­ся, злове́рных ра́тей страх и низ­ло­же́­ние.

Ра́­дуй­ся, пра́­выя ве́­ры и бо­го­почита́ния на­са­ди́­те­лю; ра́­дуй­ся, ду­ше­вре́д­ных ере­се́й и раско́лов искорени́телю.

Ра́­дуй­ся, благочести́выя Маккаве́и на по́ле бра́­ни мно́гажды укрепи́вый; ра́­дуй­ся, не­чес­ти́­ва­го вождя́ Антио́хова Илиодо́ра в саме́м хра́­ме порази́вый.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 10

Спас­ти́­ся хотя́щим нам бу́­ди помо́щник тверд, Архистрати́же Бо́­жий, избавля́яй и храня́й нас от бед и на­па́с­тей, па́­че же от злых на́выков и гре­хо́в на́­ших, да, преспева́юще в ве́­ре, на­де́ж­де и любви́ Христо́ве, с ра́­дос­тию о преди́внем заступле́нии тво­е́м, ко Вла­ды́­це А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков бла­го­да́р­не зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ ве́рующим че­ло­ве́­ком, Архистрати́же Бо́­жий, и столп кре́пок во бра́нех со вра­га́­ми ви́димыми и неви́димыми: се­го́ ра́­ди от сете́й бесо́вских то­бо́ю избавля́еми, благода́рным се́рд­цем и ус­ты́ зо­ве́м си́­це:

Ра́­дуй­ся, враго́м ве́­ры и сопроти́вником Свя­ты́я Це́рк­ве не­по­бе­ди́­мый противобо́рниче; ра́­дуй­ся, сми­ре́н­ным провозве́стником Ева́нгелиа неутоми́мый споспе́шниче.

Ра́­дуй­ся, во тьме зло­ве́­рия седя́щих све́­том ве́­ры Хри­сто́­вы про­све­ща́яй; ра́­дуй­ся, лжему́дрием объюро́девших на стезю́ и́с­ти­ны и по­кая́­ния на­став­ля́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зный отмсти́телю кляну́щимся и́ме­нем Бо́­жи­им всу́е; ра́­дуй­ся, молниено́сный кара́телю глумя́щихся безу́мие о та́инствех свя­ты́я ве́­ры.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое хва­ле́б­ное побежда́ется мно́жеством чу­де́с тво­и́х, Архистрати́же Бо́­жий, я́ко соверше́на суть то­бо́ю не то́­чию на Не­бе­си́ и на зем­ли́, но и в те́мных се́нех преиспо́дней, иде́­же глуби́ннаго зми́я связа́л еси́ у́зами си́­лы Госпо́дней, да избавля́емии от зло́бы его́ благословя́т Вла­ды́­ку Не­бе­се́ и зем­ли́, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоно́сный служи́тель и́с­ти­ны и чис­то­ты́ бо­го­почита́ния яви́л­ся еси́, Архистрати́же, ег­да́, прови́дя ко́з­ни ду́­ха тьмы, воспрети́л еси́ ему́ и́ме­нем Бо́­жи­им, да не де́рзнет сокрове́нное те́­ло почи́вшаго вождя́ Изра́илева Моисе́а яви́­ти ко обо́жению чу́вственным сыново́м Изра́илевым: се­го́ ра́­ди, чту́ще ны́­не благосве́тлый собо́р твой, бла­го­да́р­не во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, чис­то­ту́ богове́дения во дни Ве́тхаго Заве́та среди́ иуде́ев сохрани́вый; ра́­дуй­ся, пле́­ве­лы за­блуж­де́­ний во дни Но́выя бла­го­да́­ти мно́гажды искорени́вый.

Ра́­дуй­ся, язы́ческих прорица́лищ и куми́ров истреби́телю; ра́­дуй­ся, христиа́нских подви́жников и стра­сто­те́рп­цев укрепи́телю.

Ра́­дуй­ся, немощны́я ду́­хом си́­лою бла­го­да́­ти Бо­жией ис­пол­ня́­яй; ра́­дуй­ся, изнемога́ющия пло́­тию всеору́жием ве́­ры облека́яй.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 12

Бла­го­да́ть от Бо́­га с Не­бе­се́ ис­про­си́ нам, пою́­щим во сла́­ву все­чест­на́­го име́­не тво­его́, Михаи́ле, да, осеня́еми тво­и́м заступле́нием, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем, до́ндеже, отреше́ннии сме́р­тию от уз пло́­ти, спо­до́­бим­ся пред­ста́­ти огнезра́чному Пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы и с ли́ки а́нгельскими возопи́ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще многообра́зная твоя́ чу­де­са́, Михаи́ле, во спа­се́­ние на́­ше соде́янная, мо́­лим Го́с­по­да и Вла­ды́­ку вся́ческих, да дух ре́вности по сла́­ве Бо­жией, и́же в те­бе́, николи́же оскуде́ет и в нас, зо­ву́­щих ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных ра­бо́в Бо́­жи­их во вре́­мя благопотре́бно на вы­со­ту́ вла́сти преди́вне поставля́яй; ра́­дуй­ся, проде́рзых и не­до­сто́й­ных с вы­со­ты́ си́­лы и сла́­вы незри́мо низлага́яй.

Ра́­дуй­ся, в день после́дний избра́нных от четы́рех конце́в зем­ли́ име́яй собра́ти; ра́­дуй­ся, и́м­же гре́ш­ныя, я́ко пле́­ве­лы, по гла́су Бо́­жию, ог­ню́ ве́ч­но­му преда́ны бу́дут.

Ра́­дуй­ся, и́м­же са­та­на́ со а́н­ге­лы его́ во е́зеро о́гненное на ве́­ки пове́ргнется; ра́­дуй­ся, и́м­же пра́веднии во оби́­те­лех От­ца́ Не­бе́с­на­го пресла́вне водворя́тся.

Ра́­дуй­ся, Михаи́ле, ве­ли́­кий Архистрати́же, со все́­ми Небе́сными си́лами.

Кондак 13

О, пре­чу́д­ный Арха́нгелов и А́н­ге­лов нача́льниче, за преди́вное служе́ние твое́ спа­се́­нию ро́­да че­ло­ве́­чес­ка­го при­ими́ от нас возноси́мый к те­бе́ ны́­не глас хвалы́ и благодаре́ния, и я́ко испо́лнь си́­лы Бо­жией, по­кры́й нас невеще́ственныма крило́ма твои́ма от всех враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, да прославля́емому то­бо́ю и просла́вившему тя Го́с­по­ду вы́­ну зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко а́нгельских...» и 1-й кондак «Из­бра́н­ный Не­бе́с­ных сил...»

Мо­ли́т­ва

Свя­ты́й и ве­ли́­кий Арха́нгеле Бо́­жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во А́нгелех предстоя́телю, ро́­да же че­ло­ве́­чес­ка­го приста́вниче и хра­ни́­те­лю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми гла­ву́ прего́рдаго Денни́цы на Не­бе­си́ и посрамля́яй вы́­ну зло́бу и ко­ва́р­ства его́ на зем­ли́! К те­бе́ при­бе­га́­ем с ве́­рою и те­бе́ мо́­лим­ся с лю­бо́­вию: бу́­ди щит несокруши́м и за­бра́­ло тве́рдо Свя­те́й Це́рк­ви и Пра­во­сла́в­но­му Оте́чествию на́­ше­му, огражда́я их молниено́сным ме­че́м тво­и́м от всех враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых. Не оста́­ви же, о, Арха́нгеле Бо́­жий, по́­мо­щию и заступле́нием тво­и́м и нас, про­слав­ля́ю­щих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни ес­мы, оба́­че не хо́щем в без­за­ко́­ни­их на́­ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́с­по­ду и оживле́нным бы­ти от Не­го́ на дела́ бла­га́я. Озари́ у́бо ум наш све́­том ли­ца́ Бо́­жия, и́же вы́­ну сия́ет на молниеви́днем челе́ тво­е́м, да возмо́жем ра­зу­ме́­ти, что есть во́ля Бо́­жия о нас бла­га́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же по­до­ба́­ет нам твори́ти и я́же презира́ти и оставля́ти. Укре­пи́ бла­го­да́­тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́­ше, да, утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́нии пло́­ти, увлека́ющеся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́­ра се­го́, я́ко ра́­ди тле́н­на­го и зем­на́­го безу́мне забыва́ти ве́ч­ная и не­бе́с­ная. Над все́­ми же си́­ми ис­про­си́ нам Свы́­ше дух и́с­тин­на­го по­кая́­ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́­зе и сокруше́ние о гре­се́х на́­ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго жи­во­та́ на́­ше­го иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те стра­сте́м на́­шим, но во изглажде́нии зол, соде́янных на́­ми, сле­за́­ми ве́­ры и со­кру­ше́­ния серде́чнаго, по́двигами чис­то­ты́ и свя­ты́­ми дела́ми ми­ло­се́р­дия. Ег­да́ же прибли́зится час оконча́ния на́­ше­го, освобожде́ния от уз бре́ннаго се­го́ телесе́, не оста́­ви нас, Арха́нгеле Бо́­жий, беззащи́тных про­ти́­ву ду­хо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да, охраня́еми то­бо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йс­ких, иде́­же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная, и, сподо́бльшеся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́с­по­да и Влады́ки на́­ше­го, па́дше со сле­за́­ми у ног Его́, в ра́­дос­ти и уми­ле́­нии воскли́кнем: сла́­ва Те­бе́, дража́йший Ис­ку­пи́­те­лю наш, И́же за премно́гую лю­бо́вь Твою́ к нам, недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ посла́ти А́н­ге­лы Твоя́ в служе́ние спа­се́­нию на́­ше­му! Ами́нь.

Источник: azbyka.ru