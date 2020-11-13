День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей

Что такое материнство: роды, колики, первые зубки, падения и первые шишки. Но, безусловно, материнство - это счастье. А как поддержит мам в праздник государство?

Все мамы ценны и любимы

29 ноября 2020 важный день для многих женщин в России - День матери. Что такое материнство: роды, колики, первые зубки, падения и первые шишки. Но, безусловно, материнство - это счастье. А как поддержит мам в праздник государство? "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, какая финансовая поддержка ждет мамочек России в ноябре 2020.

1. Материнский капитал

С 2020 года материнской капитал для семей с детьми изменился. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Размер маткапитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году. Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

2. Пенсия за декрет

Отпуск по уходу за ребенком учитывается при определении права на пенсию и расчете пенсии матери. За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты. Коэффициент за полный календарный год ухода за первым ребенком составляет 1,8, за вторым – 3,6, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4.

3. Пенсия многодетных мам

Многодетные мамы, воспитавшие детей до 8 летнего возраста, могут уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Начиная с 2019 года, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Также с 2019 года если у женщины четверо детей – на 4 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее, чем в 55 лет. Матери пяти и более детей по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет. При этом страховой стаж многодетных матерей должен составлять не менее 15 лет. Кроме того, в 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста. При этом также необходимо наличие не менее 15 лет стажа.

4. Выплата неработающим мамам

Неработающим, но трудоспособным мамам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, положена выплата по уходу. Ее размер равен 5 500 рублей в месяц.

5. Пенсия мамам несовершеннолетних и студентов

Мамы-пенсионерки имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет, либо в возрасте от 18 до 23 лет, и обучаются на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях. Но в тот момент, когда ребенок получит диплом, увеличенная пенсия прекращается.

6. 50 000 рублей мамам

В министерстве труда и соцзащиты Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что 27 ноября, состоится церемония вручения губернатором Новосибирской области знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям. Им наградят 39 многодетных мам со всей Новосибирской области. Награду получат и мамы из Бердска, Искитима и Искитимского района.

Знак отличия «За материнскую доблесть учрежден законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области». Церемония награждения многодетных матерей знаком отличия проводится в регионе с 2008 года. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Стоит отметить, что женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области «Слава матери», предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. Многодетных матерей награждают деньгами при условии рождения или усыновления от 5 детей.