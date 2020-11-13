13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей

12:40 13.11.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
0

Что такое материнство: роды, колики, первые зубки, падения и первые шишки. Но, безусловно, материнство - это счастье. А как поддержит мам в праздник государство?

% name% title
Все мамы ценны и любимы
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублейВсе пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублейЕщё 345 новостей

29 ноября 2020 важный день для многих женщин в России - День матери. Что такое материнство: роды, колики, первые зубки, падения и первые шишки. Но, безусловно, материнство - это счастье. А как поддержит мам в праздник государство? "Курьер. Среда. Бердск" рассказывает, какая финансовая поддержка ждет мамочек России в ноябре 2020.

1. Материнский капитал

С 2020 года материнской капитал для семей с детьми изменился. Теперь его можно получить на первого ребенка — если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Размер маткапитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации — 466 617 рублей в 2020 году. Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

2. Пенсия за декрет

Отпуск по уходу за ребенком учитывается при определении права на пенсию и расчете пенсии матери. За эти нестраховые периоды начисляются пенсионные коэффициенты. Коэффициент за полный календарный год ухода за первым ребенком составляет 1,8, за вторым – 3,6, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4.

3. Пенсия многодетных мам

Многодетные мамы, воспитавшие детей до 8 летнего возраста, могут уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Начиная с 2019 года, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Также с 2019 года если у женщины четверо детей – на 4 года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не ранее, чем в 55 лет. Матери пяти и более детей по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет. При этом страховой стаж многодетных матерей должен составлять не менее 15 лет. Кроме того, в 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста. При этом также необходимо наличие не менее 15 лет стажа.

4. Выплата неработающим мамам
Неработающим, но трудоспособным мамам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, положена выплата по уходу. Ее размер равен 5 500 рублей в месяц.

5. Пенсия мамам несовершеннолетних и студентов
Мамы-пенсионерки имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет, либо в возрасте от 18 до 23 лет, и обучаются на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях. Но в тот момент, когда ребенок получит диплом, увеличенная пенсия прекращается.

6. 50 000 рублей мамам

В министерстве труда и соцзащиты Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что 27 ноября, состоится церемония вручения губернатором Новосибирской области знака отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям. Им наградят 39 многодетных мам со всей Новосибирской области. Награду получат и мамы из Бердска, Искитима и Искитимского района.

Знак отличия «За материнскую доблесть учрежден законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области». Церемония награждения многодетных матерей знаком отличия проводится в регионе с 2008 года. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Стоит отметить, что женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области «Слава матери», предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей.  Многодетных матерей награждают деньгами при условии рождения или усыновления от 5 детей.

выплата ко Дню матери деньги многодетные мамы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько детей у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
13:13 13-11-2020
Выйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
13:11 13-11-2020
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
13:09 13-11-2020
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
13:00 13-11-2020
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
12:45 13-11-2020
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
БердскС какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
12:45 13-11-2020
С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
БердскДень матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
12:40 13-11-2020
День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
12:30 13-11-2020
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
БердскСкорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область
12:21 13-11-2020
Скорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область
Повышенный холестерин: как снизить ЛПНП в крови. И холестерин норма
12:20 13-11-2020
Повышенный холестерин: как снизить ЛПНП в крови. И холестерин норма