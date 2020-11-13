Какой сегодня церковный праздник: что можно и что нельзя делать 13 ноября 2020 в день просфорников Спиридона и Никодима

Спиридон и Никодим – событие приурочено к памяти этих святых подвижников. Они занимались изготовлением просфор в монастыре. В этот день читают молитвы для защиты от огня, мужчины занимаются охотой и рыбалкой, готовят кур к зиме.

Из-за подвига тушения пожара святому Спиридону молятся о защите от огня

История праздника

Праведный Спиридон не был обучен чтению и письму, так как вырос в селе. В монастырь подвижник отправился при игумене Пимене. Ему дали послушание печь просфоры и он усердно трудился в их изготовлении, не забывая постоянно молиться и заниматься чтением псалмов. Никодим тоже изготавливал просфоры. Праведники трудились более 30 лет. Однажды случился пожар, и Спиридон заткнул мантией, а власяницей набирал воду и тушил пожар. Другие подвижники помогли ему погасить пламя. Но когда пожар стих, они удивились тому, что мантия и власяница остались нетронутыми огнем.

Из-за подвига тушения пожара святому Спиридону молятся о защите от огня. Мощи праведников хранит Антониева пещера.

Традиции и обряды

В эту дату готовили домашнюю птицу к зимовке. Кур осматривали на предмет слабости и если слабые птицы находились, их забивали, так как они вряд ли пережили бы зиму. Остальных кур переводили в теплое помещение на зимовку. На вечернем столе появлялись различные блюда и лакомства из курицы. Занимались в праздничный день и ловлей рыбы, которая становилась начинкой пирогов и частью других блюд. Люди считали, что это приносит удачу. Было множество поговорок на тему рыбалки, одни из них говорили о рыбном промысле, как о способе прокормиться. Другие предупреждали об опасности, которая подстерегала рыбаков, особенно в северных районах.

Занимались на Спиридона и Никодима и охотой. Считалось удачей подстрелить зайца и отведать блюда из зайчатины за вечерним ужином. Талисманом становились заячьи лапки, добытые в этот день на охоте. Праздник называют еще «Днем Матицы». Это несущая балка в доме, которая удерживает верхнюю часть. Нахождение под ней считали приносящим в дом блага. По этой причине в праздник вся семья могла находиться под матицей.

Запреты

13 ноября строго нельзя злиться и ругаться. Любая ссора может привести к катастрофическим последствиям. Лучше пожелать про себя обидчику всего наилучшего. Постарайтесь избегать общения с малознакомыми людьми.

Категорически запрещено брать и давать в долг. Так как существует мнение, что потом будет трудно вернуть деньги. Не нужно вставать в этот день слишком рано, позвольте себе выспаться. И не рассказывайте никому свои сны.

А еще 13 ноября рыбакам не стоит ссориться, иначе 40 дней не будет ловиться рыба.

Приметы

День был богат на приметы, по которым определяли погоду и события в жизни людей:

Ссора рыбаков предвещала неудачную рыбалку в течение всего года.

Чтобы жить долго и счастливо, в этот день необходимо было хорошо отоспаться.

Тепло на эту дату означало ветреную погоду в течение нескольких ближайших дней.

Не стоило разговаривать в этот день с незнакомыми людьми, в этот день считалось возможным наведение порчи.

Чтобы рыбалка была благополучной, и в доме было счастье, первую пойманную рыбу отдавали в храм.

Пение снегирей было предвестником скорого наступления зимы.

Сильное чириканье воробьев предвещало тепло, слабое – холодную погоду.

Блюда из курицы и рыбы приносили счастье и благополучие.

Потеря пуговицы означала, что кто-то навел сглаз на этого человека.

Если медведь строит берлогу на склонах, холмах и других возвышенностях, возможны весенние паводки.

Источник: 365calend