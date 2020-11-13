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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 ноября 2020 в России и мире

08:59 13.11.2020 Фото: pixabay
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Список праздников России и мира 13 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День посадки деревьев в Македонии 13 ноября

• Всемирный день доброты (World Kindness Day)
• День рождения сосиски
• День собирания ключей и монеток

• День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)
• Международный день слепых (International Day of the Blind)
• День службы защиты государственной тайны ВС РФ
• День войск радио и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС РФ
• День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
• День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения
• День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th)
• День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси - Грузия
• День посадки деревьев - Македония
• День «Пустите слух» (Start a Rumor Day) - США
• День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) - США
• Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея
• Никодимов день (Спиридон и Никодим, День матицы)

Важные даты

1758 – основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).
1805 – венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.

1872 – вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
1921 - постановкой пьесы М. Метерлинка Е. Б. Вахтанговым родилась Третья Студия Московского Художественного театра, впоследствии, в 1926 году, переименованная в Театр имени Евгения Вахтангова.
1928 – на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга
1931 – образован «Дальстрой» – государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (c 1938 г. – Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой»), специализированный государственный институт (суперорганизация, «комбинат особого типа»), осуществивший в 30–50 гг. XX столетия освоение Северо-Востока СССР.
1938 – в Москве основывается Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН.
1943 – завершение Киевской наступательной операции.
1945 - начинается знаменитое триумфальное турне на родине футбола московского «Динамо». В первом матче москвичи сыграли вничью с лондонским клубом «Челси» – 3:3. Первый гол в ворота хозяев поля забил Василий Карцев.
1989 - в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.
2000 – президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США. В заявлении российского президента выдвигается предложение сократить уровень ядерных боезапасов РФ и США до 1500 единиц с каждой стороны, но и это не предел.
2009 – взрыв склада ВМФ «З1-й Арсенал» в Ульяновске, Россия.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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