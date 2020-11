Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 ноября 2020 в России и мире

День посадки деревьев в Македонии 13 ноября

• Всемирный день доброты (World Kindness Day)

• День рождения сосиски

• День собирания ключей и монеток



• День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)• Международный день слепых (International Day of the Blind)• День службы защиты государственной тайны ВС РФ• День войск радио и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС РФ• День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских• День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения• День неприятностей «Пятница, тринадцатое» (Friday the 13th)• День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси - Грузия• День посадки деревьев - Македония• День «Пустите слух» (Start a Rumor Day) - США• День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) - США• Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея• Никодимов день (Спиридон и Никодим, День матицы)

Важные даты

1758 – основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).

1805 – венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.



1872 – вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.1921 - постановкой пьесы М. Метерлинка Е. Б. Вахтанговым родилась Третья Студия Московского Художественного театра, впоследствии, в 1926 году, переименованная в Театр имени Евгения Вахтангова.1928 – на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга1931 – образован «Дальстрой» – государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (c 1938 г. – Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой»), специализированный государственный институт (суперорганизация, «комбинат особого типа»), осуществивший в 30–50 гг. XX столетия освоение Северо-Востока СССР.1938 – в Москве основывается Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН.1943 – завершение Киевской наступательной операции.1945 - начинается знаменитое триумфальное турне на родине футбола московского «Динамо». В первом матче москвичи сыграли вничью с лондонским клубом «Челси» – 3:3. Первый гол в ворота хозяев поля забил Василий Карцев.1989 - в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.2000 – президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США. В заявлении российского президента выдвигается предложение сократить уровень ядерных боезапасов РФ и США до 1500 единиц с каждой стороны, но и это не предел.2009 – взрыв склада ВМФ «З1-й Арсенал» в Ульяновске, Россия.

