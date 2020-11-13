Деревянную ипотеку под 6% получат россияне по приказу президента в ближайшее время. На что дадут?

Правительство России разработает процедуру выдачи ипотеки на дома из дерева. Такое поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Если срок исполнения всего документа — до первого декабря 2021 года, то его «ипотечная» составляющая должна быть готова уже к 1 июля.
Ставка до 6 процентов
Ежегодно на собственные деньги россияне возводят 250-270 тысяч домов, это 40-45 процентов всего нового жилья. При этом доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в России не превышает 1-2 процентов от общего объёма, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребкредитом. Но со следующего года картина может кардинально поменяться.
«Обеспечить распространение ипотечных программ на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом», — говорится в тексте президентского поручения. Это — логичный шаг для отхода лесной отрасли от экспорта необработанной древесины и круглого леса, убеждён руководитель рабочей группы Госдумы по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
«Строительство индустриальным способом означает, что появятся типовые проекты, — подчеркнул депутат. — Придут квалифицированные подрядчики и застройщики. Главное сейчас сделать так, чтобы продавцы и покупатели смогли удовлетворить запросы друг друга».
Ставки по «деревянной» ипотеке не должны превышать 5-6 процентов, полагает замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. «Очень не хватает того, чтобы за небольшие деньги можно было купить набор как в лего-конструкторе, который собирается за один месяц — и у тебя дом», —посетовал он.
Финский домик 2.0
Дерево столетиями было основным стройматериалом в нашей стране. Из него сооружали и крестьянские избы, и дома знати, как, например, царскую резиденцию XVII века в Коломенском, Кусковский и Останкинский дворцы графов Шереметевых. При советской власти эксперименты с индивидуальными домами из деревянных каркасов начались уже в 1920-е годы.
Активно индустриальное деревянное домостроение начало развиваться с начала 1980-х. В Германии, Финляндии и других европейских странах создали современные технологические линии по производству комплектов домов, цементно-стружечных плит, минеральной ваты. Появились заводы, ориентированные на выпуск энергоэффективных полносборных каркасно-панельных домов.
В России в 90-е годы престижным было построить коттедж из кирпича, пусть даже на шести сотках, а деревянные дома отошли на второй план. Но в последние десятилетия интерес к дереву возвращается. Однако на этом рынке «серая» доля, по оценкам специалистов, составляет 60-80 процентов, поэтому продукция крупных заводов становится слишком дорогой и с трудом конкурирует с остальными игроками.
По мнению члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Ресина, древесина должна стать одним из приоритетных материалов для ИЖС. Ведь главные её преимущества — экологичность, разнообразие форм и скорость сборки.
«Многое уже наработано, причём технологии сегодня позволяют делать архитектуру индивидуальной, — отметил парламентарий. — И заготовка, и переработка у нас давно отлажены. Это очень быстрая сборка, нормативный срок — три-четыре месяца».
Ресин напомнил, что ещё в 2017 году появился ГОСТ но несущим деревянным конструкциям, требования которого стали основой технических требований.
«И Минстрой, и Минпромторг, и банки, и деревообрабатывающие комбинаты, и ДСК должны работать по единым правилам и стандартам, — уверен депутат. — Нужно запустить всю производственную линию на поток, от заготовки сырья до установки и передачи в эксплуатацию объекта «под ключ» конечному потребителю». Если потребуются поправки в Градостроительный кодекс, то депутатский корпус с участием профессионального сообщества готов оперативно рассмотреть предложения Правительства, добавил он.
Не только сруб
Одна из проблем, которые придётся решать — что считать деревянным домом. У многих крупных российских банков уже есть кредитные программы с льготными условиями для деревянного домостроения, но под них до сих пор не подпадают каркасные дома.
«В законодательстве отсутствует классификация капитальных объектов по технологии строительства, в том числе и по деревянным домам», — подтвердил «Парламентской газете» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Он напомнил, что 17 февраля 2018 года вышло постановлению Правительства № 163, в котором говорится о субсидиях на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение специализированной техники и деревянных домов. К ним относят «деревянные дома, материал стен которых выполнен из клееного или цельного бруса или массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит средней плотности (плит МДФ) или цементно-стружечных плит».
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко прогнозирует, что продление «дачной амнистии» приведёт к всплеску индивидуального строительства на ближайшие лет пять. Он считает, что расширение льгот на различные «деревянные» технологии потребует дополнительного обсуждения, чтобы выполнить поручение президента.
«Конечно, мы должны стараться поддерживать высокоуровневую и глубокую переработку древесины. Сегодня возможности деревянного домостроения явно недооценены. Пора заканчивать гнать кругляк за границу», — резюмировал сенатор.
Деревянные дома XXI века:
срубы,
каркасные,
каркасно-щитовые,
полносборные каркасно-панельные,
деревянные клееные конструкции,
из перекрестно-склеенных панелей,
Источник: pnp.ru