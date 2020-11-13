Деревянную ипотеку под 6% получат россияне по приказу президента в ближайшее время. На что дадут?

Ежегодно на собственные деньги россияне возводят 250-270 тысяч домов, это 40-45 процентов всего нового жилья. При этом доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в России не превышает 1-2 процентов от общего объёма, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребкредитом. Но со следующего года картина может кардинально поменяться.

Правительство России разработает процедуру выдачи ипотеки на дома из дерева

Правительство России разработает процедуру выдачи ипотеки на дома из дерева. Такое поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Если срок исполнения всего документа — до первого декабря 2021 года, то его «ипотечная» составляющая должна быть готова уже к 1 июля.

Ставка до 6 процентов

Ежегодно на собственные деньги россияне возводят 250-270 тысяч домов, это 40-45 процентов всего нового жилья. При этом доля ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в России не превышает 1-2 процентов от общего объёма, поскольку ставка по ним сопоставима с обычным потребкредитом. Но со следующего года картина может кардинально поменяться.

«Обеспечить распространение ипотечных программ на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом», — говорится в тексте президентского поручения. Это — логичный шаг для отхода лесной отрасли от экспорта необработанной древесины и круглого леса, убеждён руководитель рабочей группы Госдумы по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

«Строительство индустриальным способом означает, что появятся типовые проекты, — подчеркнул депутат. — Придут квалифицированные подрядчики и застройщики. Главное сейчас сделать так, чтобы продавцы и покупатели смогли удовлетворить запросы друг друга».

Ставки по «деревянной» ипотеке не должны превышать 5-6 процентов, полагает замруководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. «Очень не хватает того, чтобы за небольшие деньги можно было купить набор как в лего-конструкторе, который собирается за один месяц — и у тебя дом», —посетовал он.

Финский домик 2.0

Дерево столетиями было основным стройматериалом в нашей стране. Из него сооружали и крестьянские избы, и дома знати, как, например, царскую резиденцию XVII века в Коломенском, Кусковский и Останкинский дворцы графов Шереметевых. При советской власти эксперименты с индивидуальными домами из деревянных каркасов начались уже в 1920-е годы.

Активно индустриальное деревянное домостроение начало развиваться с начала 1980-х. В Германии, Финляндии и других европейских странах создали современные технологические линии по производству комплектов домов, цементно-стружечных плит, минеральной ваты. Появились заводы, ориентированные на выпуск энергоэффективных полносборных каркасно-панельных домов.

В России в 90-е годы престижным было построить коттедж из кирпича, пусть даже на шести сотках, а деревянные дома отошли на второй план. Но в последние десятилетия интерес к дереву возвращается. Однако на этом рынке «серая» доля, по оценкам специалистов, составляет 60-80 процентов, поэтому продукция крупных заводов становится слишком дорогой и с трудом конкурирует с остальными игроками.

По мнению члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Ресина, древесина должна стать одним из приоритетных материалов для ИЖС. Ведь главные её преимущества — экологичность, разнообразие форм и скорость сборки.

«Многое уже наработано, причём технологии сегодня позволяют делать архитектуру индивидуальной, — отметил парламентарий. — И заготовка, и переработка у нас давно отлажены. Это очень быстрая сборка, нормативный срок — три-четыре месяца».

Ресин напомнил, что ещё в 2017 году появился ГОСТ но несущим деревянным конструкциям, требования которого стали основой технических требований.

«И Минстрой, и Минпромторг, и банки, и деревообрабатывающие комбинаты, и ДСК должны работать по единым правилам и стандартам, — уверен депутат. — Нужно запустить всю производственную линию на поток, от заготовки сырья до установки и передачи в эксплуатацию объекта «под ключ» конечному потребителю». Если потребуются поправки в Градостроительный кодекс, то депутатский корпус с участием профессионального сообщества готов оперативно рассмотреть предложения Правительства, добавил он.

Не только сруб

Одна из проблем, которые придётся решать — что считать деревянным домом. У многих крупных российских банков уже есть кредитные программы с льготными условиями для деревянного домостроения, но под них до сих пор не подпадают каркасные дома.

«В законодательстве отсутствует классификация капитальных объектов по технологии строительства, в том числе и по деревянным домам», — подтвердил «Парламентской газете» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он напомнил, что 17 февраля 2018 года вышло постановлению Правительства № 163, в котором говорится о субсидиях на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение специализированной техники и деревянных домов. К ним относят «деревянные дома, материал стен которых выполнен из клееного или цельного бруса или массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит средней плотности (плит МДФ) или цементно-стружечных плит».

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко прогнозирует, что продление «дачной амнистии» приведёт к всплеску индивидуального строительства на ближайшие лет пять. Он считает, что расширение льгот на различные «деревянные» технологии потребует дополнительного обсуждения, чтобы выполнить поручение президента.

«Конечно, мы должны стараться поддерживать высокоуровневую и глубокую переработку древесины. Сегодня возможности деревянного домостроения явно недооценены. Пора заканчивать гнать кругляк за границу», — резюмировал сенатор.

Деревянные дома XXI века:

срубы,

каркасные,

каркасно-щитовые,

полносборные каркасно-панельные,

деревянные клееные конструкции,

из перекрестно-склеенных панелей,



из структурно-изолированных панелей.

Источник: pnp.ru