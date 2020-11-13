Выплату в 1 млн рублей будут получать некоторые категории молодых людей с 2021

Программу «Земский учитель» продлят на 2023 год. Пока не все вакансии в сельской местности и малых городах закрыты.

Данная программа, по словам Николаева, будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты

В проекте бюджета на 2021-2023 годы заложены средства на продление программы «Земский учитель», сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, где обсуждались поправки ко второму чтению проекта бюджета.

Данная программа, по словам Николаева, будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты. «Количество вакансий уточнялось. Сейчас оно составляет по стране, включая малые города, около 8 тысяч учителей. В этой связи было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем», — отметил замминистра.

Он напомнил, что изначально программа была рассчитана только на три года — на 2020-2022 годы. Однако, ассигнования предусмотрены и на 2023 год. «Эта программа будет продолжена. Мы, так или иначе, не остановимся, пока те вакансии в разные годы не будут удовлетворены», — сказал Николаев.

Средства на реализацию программы в регионах, по его словам, распределяются по заявочному принципу и в соответствии с данными о нехватке учителей в тех или иных сёлах и малых городах.

Программа «Земский учитель» начала реализовываться по инициативе президента с 1 января 2020 года. Она нацелена на поддержку педагогов в возрасте до 55 лет, переезжающих на работу в сёла и малые города. Предусматривается выделение им единоразовой выплаты в размере 1 млн рублей.

На реализацию программы «Земский учитель» с 2020 по 2022 год из федерального бюджета выделено четыре миллиарда рублей. По условиям программы всем учителям, которые поедут работать в сельскую местность или малые города, выделят по одному миллиону рублей, тем, кто будет работать в сельских школах на Дальнем Востоке — два миллиона рублей.

Источник: pnp.ru