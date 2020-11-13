13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Выплату в 1 млн рублей будут получать некоторые категории молодых людей с 2021

11:40 13.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Программу «Земский учитель» продлят на 2023 год. Пока не все вакансии в сельской местности и малых городах закрыты.

% name% title
Данная программа, по словам Николаева, будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты

В проекте бюджета на 2021-2023 годы заложены средства на продление программы «Земский учитель», сообщил замминистра просвещения Андрей Николаев на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, где обсуждались поправки ко второму чтению проекта бюджета.

Данная программа, по словам Николаева, будет продолжена, пока все вакансии в сельской местности и малых городах не будут закрыты. «Количество вакансий уточнялось. Сейчас оно составляет по стране, включая малые города, около 8 тысяч учителей. В этой связи было принято принципиальное решение, несмотря даже на подходы по некоторому сокращению общих бюджетных ассигнований, что мы эту программу продлеваем», — отметил замминистра.

Он напомнил, что изначально программа была рассчитана только на три года — на 2020-2022 годы. Однако, ассигнования предусмотрены и на 2023 год. «Эта программа будет продолжена. Мы, так или иначе, не остановимся, пока те вакансии в разные годы не будут удовлетворены», — сказал Николаев.

Средства на реализацию программы в регионах, по его словам, распределяются по заявочному принципу и в соответствии с данными о нехватке учителей в тех или иных сёлах и малых городах.

Программа «Земский учитель» начала реализовываться по инициативе президента с 1 января 2020 года. Она нацелена на поддержку педагогов в возрасте до 55 лет, переезжающих на работу в сёла и малые города. Предусматривается выделение им единоразовой выплаты в размере 1 млн рублей.

На реализацию программы «Земский учитель» с 2020 по 2022 год из федерального бюджета выделено четыре миллиарда рублей. По условиям программы всем учителям, которые поедут работать в сельскую местность или малые города, выделят по одному миллиону рублей, тем, кто будет работать в сельских школах на Дальнем Востоке — два миллиона рублей.

Источник: pnp.ru

бюджет вакансии Программа «Земский учитель» проект россия Андрей Николаев Госдума РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получали такую сумму по программе? На что потратили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
13:15 13-11-2020
Потратят 33 млн рублей на охранников для Михаила Дегтярева
БердскВыйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
13:13 13-11-2020
Выйдут замуж за 3 женихов 3 невесты в первую снежную пятницу 13 ноября в Бердске
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
13:11 13-11-2020
Скончались 4 пациента за сутки на 13 ноября в регионе. В реанимации 174 человека
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
13:09 13-11-2020
Ситуация с COVID-19 за стуки на 13 ноября в регионе: Заболели 184, вылечились 128 человек
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
13:00 13-11-2020
Чем привлекает инвесторов Новосибирская область, ответил Андрей Травников
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
12:45 13-11-2020
Похитили подростков и заставили строить сауну неудачники-гастарбайтеры в России
БердскС какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
12:45 13-11-2020
С какого числа начнут работать ёлочные базары в Новосибирске, узнайте
БердскДень матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
12:40 13-11-2020
День матери 2020: Выплаты к 29 ноября матерям по 50 000 и 100 000 рублей
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
12:30 13-11-2020
Забеременела от отчима 11-летняя девочка
БердскСкорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область
12:21 13-11-2020
Скорбит по безвременно ушедшей экс-управделами мэрии Елены Исламовой вся Новосибирская область