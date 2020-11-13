Красивые картинки и сердечные поздравления на 13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты 2020

В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия.

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

Запасы военно-химических веществ существовали еще в царской армии. В 1918 году 13 ноября в Красной армии была введена профессия военного химика и создан особый химический отдел для решения задач защиты населения и действующей армии от воздействия химического оружия.

Этот день считается официальным днем образования войск химической защиты. Позднее в 2002 году они были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты, основной задачей которых в современных условиях является защита мирного населения и личного состава Вооруженных сил от поражающего действия химического, биологического и ядерного оружия, а так же снижение влияния этих факторов на окружающую среду.

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты - 13 ноября 2020 года

Войска химической защиты



Мы поздравляем в этот час,Здесь служат лишь специалисты,Надежно защищают нас,Желаем им успехов в службе,Беды и горести не знать,Еще желаем крепкой дружбы,Вы — молодцы! И, так держать!

***

Для вас гремят сегодня, салюты и овации,

Не даете вы прорваться страшной радиации,

Ведь вы служите в войсках химической защиты,

Для химических атак, все пути закрыты!

Мы благодарны вам за труд, за сложную работу,

За ответственность, за смелость, а также за заботу!

Вас, кто служит в химзащите, нынче поздравляем,

Без тревоги, дней, ночей, от души желаем,



Пусть химические взрывы, всех обходят стороной,Пусть в окно всем солнце светит, и царит в домах покой!

***

Дегазация и дезинфекция,

Дезактивация, вооружение,

Биологическая разведка

И химическое наступление.

Другой защиты войска



Используют все те средства.Не уступив по силам тем,Кого зовёт порой война.

Беда пусть не коснётся нас

И Вас в тревожный страшный час,

Чтоб мирно было на планете,

А Ваша жизнь вся как в декрете.

***

Войска особенной химической защиты

Нас от напастей всяческих спасут:

От радиации ужасной и сердитой,

От загрязненья биологии нас тоже сберегут.

Примите поздравление и благодарность,

Пусть охраняют вас здоровье, счастье и любовь.

Пусть окружают восхищение, шикарность,

И пусть улыбки расцветают вновь и вновь.

***

Наши славные войска от химической защиты,

Очень смелые всегда и, конечно, боевиты!

С днем чудесным вас сейчас я сердечно поздравляю,

И здоровья на века от души большой желаю!

Чтоб ни разу, никогда, на войне не пригодились,

Чтоб вернулись вы домой и скорей уже женились!

Чтобы деточки у вас были славны и здоровы,



Для семьи своей большой каждый дом построил новый!

Чтоб жена любила так беззаветно и сердечно,

А тепло, любовь, уют жили в доме бесконечно!

На работу чтоб ходить было весело, приятно,

Выходные проводить интересно и занятно!

***

Защита нашего здоровья —

Забота ваша. Без проблем



Вы можете закрыть нас от обиды,Которая нам причиниться может всем.Давайте будем почитать вас —Ведь вы — герои для страны,И поздравок красивый в этот часРасскажет вам, как сильно вы нужны.

***

Когда приходит в дом беда,



А ведь земля — наш общий дом,Вы смело боритесь всегдаСо всем в наш мир пришедшим злом.

Опасен и не легок труд,

И вы рискуете подчас,

Но вы сильны, часы идут,

Давая людям выжить шанс.

Защитники, поклон земной



За смелость вашу и напор.Ведь на земле царит покой,Раз вы с бедой вступили в спор.

***

Сложный день порой бывает,

Даже силы убывают,

Но проблемы нет для вас,

Для защиты вы ведь класс.

От всего спасти готовы,

Сбросить нужные оковы,

И на помощь всем придти,

Даже коль не по пути!

Столько лет уже прошло,

До врагов давно дошло,

Что пора, сверкая пяткой,

Оставлять страну в порядке.

***

Все профессии в мире важны,

И ваша — не есть исключение.

Вы защищаете людей страны

От химического съедения.

Сегодня праздник ваш по праву,

Вас поздравляет весь народ.

Желаю отдохнуть на славу,



Чтоб рос ваш месячный доход.

Пока стоите вы на страже,

Спокойно спим в своих домах.

И вирус нам уже не страшен,

За это благодарны вам.

***

От химоружия защита

Осуществляется пусть вами,



Пусть будут вовремя раскрытыВсе яды вашими войсками!

Желаю в праздник всей душой

Вам мира, неба голубого,

Любви взаимной и большой,

А также счастья неземного!

Источник: pozdravok.ru