13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Очень милые поздравительные открытки и чудесные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020

08:15 13.11.2020 Фото: bipbap.ru, otkritkiok.ru
0

И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

***

С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.

***

В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,

Бог за все вознаградит с избытком!

***

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся

И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.

***

Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!

***

Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.

***

Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна,

Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!

***

В день всемирный доброты

Всем дари свои улыбки,
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.

Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!

***

Всемирный праздник доброты
Встречай улыбкой доброй,
И пусть исполнятся мечты
От скромной до огромной!

Ты, проявляя доброту,
Быть искренней старайся.
Даря планете красоту,
Всем мило улыбайся!

Источник: pozdravok.ru

13 ноября 2020 Всемирный день доброты открытки поздравления праздник стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сделай сегодня кому-нибудь добро!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подскажите мастера по ремонту электроплиты
08:32 13-11-2020
Подскажите мастера по ремонту электроплиты
"Ей обещали помочь": уходит в отставку выигравшая выборы уборщица Марина Угодская
08:30 13-11-2020
В снегу на ул. Красной Сибири найден приказ на имя Томашевской Наталии Александровны
08:30 13-11-2020
В снегу на ул. Красной Сибири найден приказ на имя Томашевской Наталии Александровны
Потерялся ноутбук, верните за большое вознаграждение
08:27 13-11-2020
Потерялся ноутбук, верните за большое вознаграждение
С Дзюбой так скучно не было: главные события в матче Молдавия – Россия
08:26 13-11-2020
С Дзюбой так скучно не было: главные события в матче Молдавия – Россия
Фото: Потерялась немецкая овчарка Гретта. Помогите!
08:25 13-11-2020
Фото: Потерялась немецкая овчарка Гретта. Помогите!
Гороскоп только для мужчин на 13 ноября 2020: возможны проблемы с деньгами
08:23 13-11-2020
Гороскоп только для мужчин на 13 ноября 2020: возможны проблемы с деньгами
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 13 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:17 13-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 13 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Очень милые поздравительные открытки и чудесные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020
08:15 13-11-2020
Очень милые поздравительные открытки и чудесные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020
БердскПогода на 13 ноября: Что ждет жителей Бердска
06:30 13-11-2020
Погода на 13 ноября: Что ждет жителей Бердска