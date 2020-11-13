Очень милые поздравительные открытки и чудесные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.
Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!
Так миру не хватает доброты,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.
Желаю в день всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.
***
С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.
Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.
***
В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
***
А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.
Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся
И будет тебя согревать лучше солнца!
***
Доброта спасет весь мир —
Истинна известная.
В жизни серой и суровой,
Как нельзя уместная.
В день всемирный доброты,
Пусть от солнечной улыбки
Мир добрее будет.
***
Давайте будем всем дарить
Добро в день доброты,
И сразу станет мир светлей,
И сбудутся мечты,
И радость принесет,
Людей с открытою душой
Добро всегда найдет!
***
Всемирный праздник доброты,
Сердечно всех я поздравляю,
Вам мира, света, теплоты
Пусть правит жизнью доброта,
Не оставляя места злости,
Всю тяжесть горестей, обид
Вы с плеч своих скорее сбросьте.
***
Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна,
Добрых любят все всегда!
Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!
***
В день всемирный доброты
Пусть сбываются мечты,
И стираются ошибки.
Вся планета в этот день
Пусть ликует и смеется,
Раздавай добро везде,
И оно к тебе вернется!
***
Всемирный праздник доброты
Встречай улыбкой доброй,
И пусть исполнятся мечты
От скромной до огромной!
Ты, проявляя доброту,
Быть искренней старайся.
Даря планете красоту,
Всем мило улыбайся!
Источник: pozdravok.ru