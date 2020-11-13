Очень милые поздравительные открытки и чудесные поздравления на 13 ноября - Всемирный день доброты 2020

И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Так миру не хватает доброты,



Сегодня с ним своей ты поделись,Быть может, твоя капелька добраПродлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в день всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

***

С Днем доброты примите поздравленье

И пожеланья только наилучшего всего.

Пускай добро нам дарит вдохновенье,

Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,

Любви, заботы, понимания во всем.

Пусть наполняют радость и участье

И душу каждую, и каждый дом.

***

В этот день Всемирный доброты

Я тебе от сердца пожелаю,

Больше искренней любви и теплоты,

Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать

Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,



Бог за все вознаградит с избытком!

***

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернётся



И душу от зла сохранит сквозь года,И будет тебя согревать лучше солнца!

***

Доброта спасет весь мир —

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,



Улыбнитесь, люди.Пусть от солнечной улыбкиМир добрее будет.

***

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,



Пусть этот праздник счастье всемИ радость принесет,Людей с открытою душойДобро всегда найдет!

***

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты



В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

***

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,



Добрым быть всегда прекрасно,Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,

День добра, ура, ура,

От души я поздравляю,

С этим праздником тебя!

***

В день всемирный доброты



Всем дари свои улыбки,Пусть сбываются мечты,И стираются ошибки.

Вся планета в этот день

Пусть ликует и смеется,

Раздавай добро везде,

И оно к тебе вернется!

***

Всемирный праздник доброты

Встречай улыбкой доброй,

И пусть исполнятся мечты

От скромной до огромной!

Ты, проявляя доброту,

Быть искренней старайся.

Даря планете красоту,

Всем мило улыбайся!

Источник: pozdravok.ru