Чудесные поздравительные картинки и теплые слова в стихах на Всемирный день доброты 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.
Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!
В День чудесный — доброты,
В руки злости не давался,
Улыбался и смеялся!
Милосердие, доброта
Не покинут пусть тебя.
Только радость и удача,
Смех, любовь и не иначе!
***
Когда добро царит везде —
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.
Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,
Сбываются пусть все мечты!
***
С днем доброты душевной,
Тепла и чистоты,
Пусть будет жизнь волшебной
И полной красоты!
Желаю, чтоб крепчало
И множилось добро,
Все вмиг преображало,
***
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.
Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
Пусть скорей докажет.
Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.
***
В день всемирной доброты,
В сердце больше теплоты,
От души Вас поздравляю.
Позабудьте все обиды,
Делайте Вы лишь добро.
Искренне всегда любите
И забудьте слово «зло»
***
День всемирный доброты,
Вас сердечно поздравляю,
Милосердней и добрее
От души вам быть желаю.
Не держите зла и боли,
Отпустите груз обид,
Путь к добру, надежде, вере
Будет вам пускай открыт.
Не скупитесь на улыбки
И на теплые слова,
Помогайте, поощряйте,
Доброта всегда права.
***
Пусть в этот день Вас не коснутся
Дела, проблемы, суета,
Желаем радостно проснуться
Пусть мир в душе, терпенье в сердце,
И солнцем полна голова,
Для доброты откройте дверцы,
Другие подождут дела!
***
В День всемирный доброты
Счастья я тебе желаю,
Лишь туда, где понимают.
Где тебя с улыбкой ждут,
Чаю сладкого предложат
И из радостных минут
Твою жизнь по каплям сложат!
***
С днем доброты вас, люди,
Дарите доброту, не сожалея,
Сердца свои открыть сумейте!
Дарите радость и тепло,
Хочу, чтоб всем всегда везло,
Дарите друг другу улыбки,
Не сожалейте об ошибках!
***
Пусть будет в вашем сердце
Полным-полно добра.
Чтоб вы его дарили
Аж с самого утра.
Всем улыбались просто,
Всегда на помощь шли,
А в день добра желаю
Чтоб беды все ушли!
Источник: pozdravok.ru