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Чудесные поздравительные картинки и теплые слова в стихах на Всемирный день доброты 13 ноября 2020 года

10:27 13.11.2020 Фото: bipbap.ru, otkritkiok.ru
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Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты».

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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

Проводить Всемирный день Доброты предложили участники организации, созданной в Японии в 1997 году и объединившей добровольцев из разных стран. Она называется «Всемирное движение доброты». Ее участники стремятся сделать мир гуманнее, совершая благородные поступки. Официально праздник был учрежден 18 ноября 2000 года на 3 конференции Движения в Сингапуре. Датой события выбран день открытия в Токио в 1988 году 1-й конференции организации — 13 ноября.

Современный высокотехнологичный мир нередко отодвигает человеческие чувства на второй план. Но совершая хорошие дела, мы наполняем свое существование приятными эмоциями. И пусть в России День доброты мало известен — впервые его отметили в 2009 году, стоит вместе улучшать мир, оказывает большее внимание близким, помогая нуждающимся и просто улыбаясь даже незнакомым людям!

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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
% name% title
Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года
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Всемирный день доброты - 13 ноября 2020 года

В День чудесный — доброты,

Я желаю, чтобы ты
В руки злости не давался,
Улыбался и смеялся!

Милосердие, доброта
Не покинут пусть тебя.
Только радость и удача,
Смех, любовь и не иначе!

***

Когда добро царит везде —
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,
Сбываются пусть все мечты!

***

С днем доброты душевной,
Тепла и чистоты,
Пусть будет жизнь волшебной
И полной красоты!

Желаю, чтоб крепчало
И множилось добро,
Все вмиг преображало,

По жизни рядом шло!

***

Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.

***

В день всемирной доброты,

Вам улыбок я желаю
В сердце больше теплоты,
От души Вас поздравляю.

Позабудьте все обиды,
Делайте Вы лишь добро.
Искренне всегда любите
И забудьте слово «зло»

***

День всемирный доброты,
Вас сердечно поздравляю,
Милосердней и добрее
От души вам быть желаю.

Не держите зла и боли,
Отпустите груз обид,
Путь к добру, надежде, вере
Будет вам пускай открыт.

Не скупитесь на улыбки
И на теплые слова,
Помогайте, поощряйте,
Доброта всегда права.

***

Пусть в этот день Вас не коснутся
Дела, проблемы, суета,
Желаем радостно проснуться

И пусть наполнит доброта.

Пусть мир в душе, терпенье в сердце,
И солнцем полна голова,
Для доброты откройте дверцы,
Другие подождут дела!

***

В День всемирный доброты
Счастья я тебе желаю,

И чтоб все вели мосты
Лишь туда, где понимают.

Где тебя с улыбкой ждут,
Чаю сладкого предложат
И из радостных минут
Твою жизнь по каплям сложат!

***

С днем доброты вас, люди,

Свое призвание не забудьте!
Дарите доброту, не сожалея,
Сердца свои открыть сумейте!

Дарите радость и тепло,
Хочу, чтоб всем всегда везло,
Дарите друг другу улыбки,
Не сожалейте об ошибках!

***

Пусть будет в вашем сердце
Полным-полно добра.
Чтоб вы его дарили
Аж с самого утра.

Всем улыбались просто,
Всегда на помощь шли,
А в день добра желаю
Чтоб беды все ушли!

Источник: pozdravok.ru

13 ноября 2020 Всемирный день доброты открытки поздравления праздник смс
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