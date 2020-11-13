Народный праздник Кузьминки 2020: что нужно сделать девушкам для парней 14 ноября

В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 — начале 4 веков. Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать — святая Феодотия.

Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой

Кузьминки 2020 - 14 ноября 2020

Дата по старому стилю: 1 ноября.

В этот день отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 3 — начале 4 веков. Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать — святая Феодотия.

Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы — ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.

С домашней птицей связан еще один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Именины в этот день

Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков

Источник: calend.ru