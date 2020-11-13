Могут ли пенсионеры быть не нищими в России. Если да, то при каких условиях

Озабочены своим будущим только 1,5 млн россиян, которые регулярно откладывают деньги на старость.

Озабочены своим будущим только 1,5 млн россиян, которые регулярно откладывают деньги на старость

Старость приходит неизбежно к каждому человеку. Период, который называют старением, достаточно длинный – примерно 20 лет, которые нужно прожить, опираясь на пенсию или собственные накопления. Финансовые эксперты дают полезные советы российским гражданам, как можно обеспечить достойную старость.

Россияне всех возрастов не приучены откладывать деньги на «черный день»: молодежь предпочитает «жить здесь и сейчас», люди среднего возраста озабочены повседневными нуждами семьи, а старики уже не имеют возможности что-то откладывать, так как «черный день» уже наступил. Прожить достойно на среднего размера российскую пенсию (около 16 тыс. руб.) в настоящее время невозможно.

Озабочены своим будущим только 1,5 млн россиян, которые регулярно откладывают деньги на старость.

Граждане рассчитывают на старости на такие источники дохода:

треть пожилых людей собираются оставаться на работе или найти подработку после выхода на пенсию;

четвертая часть считает, что хватить государственной пенсии для нормальной жизни (видимо, это прослойка госслужащих);

личными сбережениями собираются скрасить старость всего 12%;

рассчитывают на вложения в негосударственные пенсионные фонды всего 3%.

Статистика показала, что в периоды, когда доходы населения стабильны или увеличиваются, растер доля граждан, которые могут делать накопления на старость. В те периоды, когда экономика хромает, доходы падают, люди не могут себе позволить никаких накоплений, денег едва хватает на выживание.

По международным стандартам, пенсия должна составлять 80% дохода, который человек получал на работе. При уровне зарплаты в 50 тыс. руб., пенсия должна составлять 40 тыс. руб., на которые вполне можно комфортно жить в России.

Из всех советов, которыми наполнен интернет, самым реальным является такой: «Если можно отказаться от покупки чего-то, то нужно это сделать и не тратить лишние деньги. Не покупать вещи, без которых вполне можно обойтись».

Самым разумным вложением можно считать предоставление своим детям наилучших условий для получения хорошего образования, помощь детям в приобретении жилья и воспитании внуков. Тогда эти взрослые дети никогда не оставят стариков без помощи.

Остальные советы – откладывать с молодости, открывать депозиты, покупать недвижимость, ценные бумаги и сертификаты – являются неактуальными для российских пенсионеров.

Источник: 1rre.ru