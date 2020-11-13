Кошка Машка, брысь: Почему животным нельзя давать человеческие имена

Легкомыслие в подходе к выбору клички может нанести большой вред и хозяину, и питомцу.

Выбрать кличку бывает не так легко, как казалось бы

Существует примета, что животным нельзя давать человеческие имена. Хотя нередко можно услышать, как домашних питомцев называют «Васей», «Машей» и т.д. Как оказалось, легкомыслие в подходе к выбору клички может нанести большой вред и хозяину, и питомцу.

Животным не рекомендуется давать человеческие имена

В мире существует огромное количество примет. Многие люди верят в них, поскольку они не раз доказывали свое существование. В животном мире также есть поверья, к которым стоит прислушиваться. Одна из примет касается кличек. Нередко можно встретить хозяев, которые дают человеческие имена своим питомцам. Это может нанести большой вред, как хозяину, так и животному.

Имя дается человеку, кличка – животному. Часто можно встретить питомцев, которых назвали «Маша», «Саша», «Коля» и т.д. Они не задумываются, что имя может не подойти питомцу. Ему попросту не подойдет энергетика. В именах вкладываются человеческие качества. Например, Мария славится своей добротой и нежностью, она привыкла помогать нуждающимся и не может игнорировать чужие проблемы. Животное не сможет выполнить эту миссию. Питомец начнет «бунтовать», портить мебель, находится в напряженном состоянии.

Также животных нельзя называть человеческими именами, потому что это запрещает христианская церковь. Такое действие может обидеть святого и он начнет предвзято относится к хозяину.

Как выбрать имя животному

Домашний питомец – лучший друг человека. Поэтому к выбору имени стоит отнестись ответственно. Но выбрать кличку бывает не так легко, как казалось бы. Простые рекомендации помогут определиться с выбором:

обратить внимание на короткие клички или имена, которые можно мило сократить;

выбирать клички с резким или четким звучанием, чтобы животное быстрее отзывалось на свое имя;

не выбирать клички, похожие на команды: нет – Мэт, фас – Барс;

не давать кличку, которая может вызвать недоумение у окружающих;



присмотреться к особенностям животного. Например, если у него черное пятнышко вокруг глаза, можно назвать его Капитан или Пират;прислушаться к мнению домочадцев;выбрать уникальное имя, которого нет у животных друзей или родственников;не стоит давать «страшные», «пугающие» прозвища.

Еще один вариант – дать животному имя любимого персонажа из мультфильма, книги или компьютерной игры. Но стоит быть готовым, что кличка может влиять на характер и судьбу питомца.

Если в голову ничего не приходит, можно посоветоваться с друзьями или родственниками. Также на просторах сети можно найти большое количество вариантов кличек. Выбранное имя должно отражать индивидуальность собаки, а не противоречить ей.

Не стоит слишком долго тянуть с выбором клички. Желательно выбрать имя за 2-3 дня. За этот период удастся узнать характер, темперамент, особенности своего питомца.

Источник: rsute.ru