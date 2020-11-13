13.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Необычный, но очень простой и вкусный рецепт квашеной капусты

06:00 13.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В Интернете можно найти массу способов приготовления квашеной капусты. Однако не все они оказываются удачными.

% name% title
Повара рассказали, какой метод квашения довольно вкусно получается

В Интернете можно найти массу способов приготовления квашеной капусты. Однако не все они оказываются удачными. Повара рассказали, какой метод квашения довольно неплохо получается. Причём для этого не требуется никаких особых приспособлений.

Простой и вкусный рецепт квашеной капусты

Для приготовления понадобится:

капуста 2 кг;
яблоки (желательно кислые) несколько штук;
соль 3 столовые ложки;
вода 6 столовых ложек;
тмин по вкусу;
можжевельник 7-10 ягод.

Для начала приготовления нужно очистить цельный кочан капусты. Далее нашинковать её тонким слоем. В уже нашинкованную капусту следует добавить указанное в рецепте количество ягод можжевельника. Сверху вылить воду, добавить тмин и соль. После этого смесь нужно тщательно перемешать. Капусту желательно подавить руками.

Яблоки отдельно нарезаются дольками. Они укладываются на дно ёмкости. Ничего с яблок удалять не нужно, это касается косточек и кожуры. Именно они дают капусте кисловатый привкус. Нашинкованную смесь укладывают сверху яблок. Так заполняется половина ёмкости. После этого вновь прокладывается слой яблок. Далее вновь идёт капуста. После того, как всё утрамбовано, нужно положить сверху грузик. Такую капусту следует оставить на трое суток.

Секреты приготовления вкусной квашеной капусты

Для приготовления лучше выбирать поздние сорта белокочанной капусты. Дело в том, что в них больше сахара. Он как раз нужен для лучшего брожения. При шинковании нижние листки лучше отрезать. Они не годятся из-за своей структуры и горьковатого привкуса. Слишком тонко лучше не резать капусту. Тогда она получится мягкой, но не хрустящей. Приблизительная толщина шинкованной капусты должна составлять 5 мм.

Если капусту квасят в банке, то нужно сверху накрывать крышкой с отверстиями. Плотно закрывать не следует. Газ, который выделяется во время брожения, должен обязательно выходить наружу. Процесс квашения капусты должен происходить при комнатной температуре. Именно тогда процесс брожения будет ускорен, а сама готовка станет быстрее.

На протяжении всех дней квашения, капусту следует прокалывать деревянной палочкой. Это нужно для того, чтобы выпускать скопившийся газ. Если этого не делать, то капуста будет горчить. Пену, образующуюся на поверхности ёмкости необходимо ежедневно снимать. Хранить квашеную капусту следует в той же ёмкости, что она и была. Желательно, держать при комнатной температуре и не ставить в холодильник. Тогда сохранность капусты продержится до 2 недель.

Источник: rsute.ru

вкусный рецепт квашеная капуста секреты приготовления
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть любимый рецепт квашеной капусты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода на 13 ноября: Что ждет жителей Бердска
06:30 13-11-2020
Погода на 13 ноября: Что ждет жителей Бердска
Необычный, но очень простой и вкусный рецепт квашеной капусты
06:00 13-11-2020
Необычный, но очень простой и вкусный рецепт квашеной капусты
Кошка Машка, брысь: Почему животным нельзя давать человеческие имена
05:00 13-11-2020
Кошка Машка, брысь: Почему животным нельзя давать человеческие имена
Правильно загадать желание в Новолуние в Скорпионе 15 ноября 2020. Оно сбудется обязательно-обязательно
04:00 13-11-2020
Правильно загадать желание в Новолуние в Скорпионе 15 ноября 2020. Оно сбудется обязательно-обязательно
О каких изменениях в обслуживании пенисионеров объявил ПФР
03:00 13-11-2020
О каких изменениях в обслуживании пенисионеров объявил ПФР
Почему женщины изменяют своим мужьям: 5 историй из уст изменниц
02:00 13-11-2020
Почему женщины изменяют своим мужьям: 5 историй из уст изменниц
Прогоноз Павла Глобы: астролог предсказал бешеный успех 5 знакам зодиака в ноябре, декабре 2020
01:00 13-11-2020
Прогоноз Павла Глобы: астролог предсказал бешеный успех 5 знакам зодиака в ноябре, декабре 2020
Очень душевные поздравительные открытки и сердечные стихи на День войск радиационной, химической и биологической защиты России 13 ноября 2020 года
00:30 13-11-2020
Очень душевные поздравительные открытки и сердечные стихи на День войск радиационной, химической и биологической защиты России 13 ноября 2020 года
13 ноября 2020 - День войск радиационной, химической и биологической защиты России
23:40 12-11-2020
13 ноября 2020 - День войск радиационной, химической и биологической защиты России
Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара 1
23:20 12-11-2020
Вы может быть не осознаете, что вы — духовный целитель. Каковы признаки тайного дара