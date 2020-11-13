Необычный, но очень простой и вкусный рецепт квашеной капусты

В Интернете можно найти массу способов приготовления квашеной капусты. Однако не все они оказываются удачными.

Повара рассказали, какой метод квашения довольно вкусно получается

В Интернете можно найти массу способов приготовления квашеной капусты. Однако не все они оказываются удачными. Повара рассказали, какой метод квашения довольно неплохо получается. Причём для этого не требуется никаких особых приспособлений.

Простой и вкусный рецепт квашеной капусты

Для приготовления понадобится:

капуста 2 кг;

яблоки (желательно кислые) несколько штук;

соль 3 столовые ложки;

вода 6 столовых ложек;

тмин по вкусу;

можжевельник 7-10 ягод.

Для начала приготовления нужно очистить цельный кочан капусты. Далее нашинковать её тонким слоем. В уже нашинкованную капусту следует добавить указанное в рецепте количество ягод можжевельника. Сверху вылить воду, добавить тмин и соль. После этого смесь нужно тщательно перемешать. Капусту желательно подавить руками.

Яблоки отдельно нарезаются дольками. Они укладываются на дно ёмкости. Ничего с яблок удалять не нужно, это касается косточек и кожуры. Именно они дают капусте кисловатый привкус. Нашинкованную смесь укладывают сверху яблок. Так заполняется половина ёмкости. После этого вновь прокладывается слой яблок. Далее вновь идёт капуста. После того, как всё утрамбовано, нужно положить сверху грузик. Такую капусту следует оставить на трое суток.

Секреты приготовления вкусной квашеной капусты

Для приготовления лучше выбирать поздние сорта белокочанной капусты. Дело в том, что в них больше сахара. Он как раз нужен для лучшего брожения. При шинковании нижние листки лучше отрезать. Они не годятся из-за своей структуры и горьковатого привкуса. Слишком тонко лучше не резать капусту. Тогда она получится мягкой, но не хрустящей. Приблизительная толщина шинкованной капусты должна составлять 5 мм.

Если капусту квасят в банке, то нужно сверху накрывать крышкой с отверстиями. Плотно закрывать не следует. Газ, который выделяется во время брожения, должен обязательно выходить наружу. Процесс квашения капусты должен происходить при комнатной температуре. Именно тогда процесс брожения будет ускорен, а сама готовка станет быстрее.

На протяжении всех дней квашения, капусту следует прокалывать деревянной палочкой. Это нужно для того, чтобы выпускать скопившийся газ. Если этого не делать, то капуста будет горчить. Пену, образующуюся на поверхности ёмкости необходимо ежедневно снимать. Хранить квашеную капусту следует в той же ёмкости, что она и была. Желательно, держать при комнатной температуре и не ставить в холодильник. Тогда сохранность капусты продержится до 2 недель.

Источник: rsute.ru