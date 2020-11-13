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Если жена старше мужа на 23 года: все, что вы хотели знать про неравный брак из уст психолога

19:40 13.11.2020 Фото: pixnio.com
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Почему мужчины же выбирают спутниц старше, или наоборот младше, отвечает психолог Елена Шершнёва.

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Времена, когда на пары с разницей в возрасте оглядывались прохожие, отходят в прошлое

Времена, когда на пары с разницей в возрасте оглядывались прохожие, отходят в прошлое. Почему в современном мире многие выбирают себе партнеров на 10, 15, 20 лет старше/моложе?

Своим мнением по теме поделилась с нами психолог Елена Шершнёва, психолог

ЖЕНЩИНА СТАРШЕ — МУЖЧИНА МОЛОЖЕ.

Зрелые, самодостаточные дамы составляют весьма гармоничные союзы с молодыми, энергичными мужчинами. Рядом с таким партнером женщина душой и телом возвращается в юность. Страстный секс, активный досуг, современные увлечения — это только часть того, что он может привнести в ее жизнь.

Мужчины же выбирают спутниц старше по разным причинам. В некоторых случаях из-за сильного материнского архетипа. Так бывает, если в детстве у мальчика была чрезмерная близость с матерью. Или наоборот — слишком большая дистанция. Вырастая, перелюбленные/недолюбленные мальчики могут пытаться продолжить/наверстать отношения с мамой во взаимодействии со старшей партнершей. Яркий пример — Джон Леннон. Покинутый матерью, он влюбился в Йоко Оно, которая была старше его на 7 лет. И даже называл ее "мамочка".

А иногда причина выбора партнерши постарше заключается в том, что эмоциональный интеллект мужчины превышает его паспортный возраст. И тогда ровесницы ему просто не интересны. Такие мужчины с ранних лет тянутся к опытным, мудрым женщинам. История знает немало примеров, когда не по годам умные, амбициозные мужчины выбирали себе партнерш старше и рядом с ними добивались своих целей. Наполеон Бонапарт был младше Жозефины на 6 лет. Нынешний Президент Франции Эмманюэль Макрон моложе супруги на 23 года.

МУЖЧИНА СТАРШЕ — ЖЕНЩИНА МОЛОЖЕ.

В позапрошлом столетии стандартной парой для юной девушки был жених 40+. Считалось, такой точно сможет позаботиться о будущей супруге. С появлением движения феминисток разница в возрасте стала осуждаться: мол, девушки могут сами о себе позаботится, им не нужны "папики"! И только сейчас мир приходит к золотой середине: если людям комфортно вместе, не важно, какой у них биологический возраст.
неравные браки психология

Мужчина в таких отношениях снова чувствует себя молодым. А кроме того — значимым, авторитетным, опытным. Девушка же получает заботу, наставничество, опеку. Есть распространенное мнение, что молодые барышни заводят отношения с мужчинами постарше исключительно "по расчету". Бывает и так. Но вряд ли возраст играет здесь ключевую роль. Разве такие девушки не заводят отношения "по расчету" с молодыми?

А вот поиск отцовской фигуры может быть ключевым фактором, который подталкивает девушку к зрелому партнеру. Нужно ли это "прорабатывать"? Только если ситуация несет дискомфорт. Если же девушке хорошо рядом с по-отечески заботливым, любящим, опекающим мужчиной, то стоит просто жить и наслаждаться.

"Рано останешься вдовой", "со временем не будет секса" и прочие "страшилки" тоже не имеют прямого отношения к возрасту. Половое бессилие и смерть настигают и молодых. В то же время зрелый мужчина может долго остаться сексуально активным и даже пережить свою пассию. Как, например, супруг художницы Фриды Кало Диего Ривера, старший ее на 21 год.

Источник: hochu.ua

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