Что сделать, чтобы мужчина думал о тебе: но не заглядывайся на женатых, ведь свободных - так много!

Но не стоит надеяться на заговоры и тем более разрушать чужие семьи. Обращайте внимание на свободных мужчин – ведь их полно, хоть и "Потому что на десять девчонок По статистике — девять ребят"…

Каждая женщина хочет, чтобы любимый мужчина принадлежал ей и только ей, постоянно думал о ней, выполнял любые желания, оставался верен наяву и в своих мыслях

Каждая женщина хочет, чтобы любимый мужчина принадлежал ей и только ей, постоянно думал о ней, выполнял любые желания, оставался верен наяву и в своих мыслях… Воплотить мечту в реальность не так-то и сложно, главное следовать советам сексологов и психологов. Будьте уверены, не только вы, но и он будет просыпаться и засыпать с вашем именем на устах. Как заставить парня думать о тебе!

КАК ЗАСТАВИТЬ МУЖЧИНУ ДУМАТЬ О ТЕБЕ: ПСИХОЛОГИЯ

По своей сути мужчины – охотники. Им нравится завоевывать и брать непреступные крепости, так что не лучшей тактикой с вашей стороны станет насест и мозоливание его глаз. Возьмите себя в руки, даже если вы без ума от мужчины. Пусть он, а не вы ищет возможности встретиться и поговорить, заинтересовать вас чем-то необычным. Мужчина должен почувствовать, что вы женщина нарасхват, что ему повезло обратить ваше внимание на себя, что он еще конкурентоспособный. Даже, если для вас сейчас нет важнее дела, чем гипнотизирование телефона – не акцентируйте на этом внимание и не говорите фразы типа "Я так долго ждала твоего звонка".

Пусть для него это будет секретом. И никогда не берите трубку с первого гудка – это неприлично для приличной девушки. Покажите, что у вас есть интересная и насыщенная жизнь вне его – работа, хобби, друзья, родные. Вы должны быть всегда во всеоружии и на вопрос в стиле "Чем сейчас занимаешься?" никогда нельзя отвечать "НИЧЕМ!". Что значит ничем? Сидите посреди комнаты на голом полу, без включенного телевизора, музыки, компьютера и ждете его звонка? Это, как минимум, странно, не считаете? Вы же не одержимая его звонком девушка, которая готова ждать и ответить на звонок в любое время дня и ночи.

В любом случае вы должны быть чем-нибудь заняты – просмотром интересного фильма или сериала, изучением нового языка или прочтением книги, походом по магазинам (пусть даже за молоком или хлебом), гуляете в парке с собакой, сидите в кафе, занимаетесь в фитнес-клубе с тренером, учитесь танцевать go-go, сидите в очереди к врачу, собираетесь на встречу с друзьями. Да мало ли чем вы можете быть заняты, даже если не слишком полезным делом – это парню знать не обязательно.

Но и не забывайте про флирт. Если вы будете холодной как сосулька, мужчину вы не заинтересуете. Нужно быть в меру ласковой, общительной и недоступной. Кокетничайте и флиртуйте с парнем. Он должен думать, что вы легкая, загадочная, ускользающая, деловая, занятая и увлеченная женщина, с которой хочется проводить свободное время.

Цените, что мужчина делает для вас. Многие девушки воротят нос от невзрачного букета цветов, сюрпризов, подарков, чем отталкивают от себя представителей сильного пола. Научитесь говорить спасибо за маленькие подарки, благодарите за поступки, смейтесь над шутками, и он к вам потянется.

КАК ЗАСТАВИТЬ МУЖА ДУМАТЬ О ТЕБЕ

Станьте для мужчиной не просто любовницей, но и хорошим другом. Слушайте, что он говорит, утешайте словом в трудную минуту, постарайтесь вникать в сложные ситуации в его жизни (ну, а если вы совсем ничего не понимаете в его проблемах, хотя бы выслушайте). Давайте ему советы, но никогда не говорите «Я же говорила!».

Чтобы заставить мужчину думать о тебе достаточно оставлять в его жизни едва уловимые намеки на ваше присутствие. Совсем не обязательно перевести к нему в квартиру добрую половину своего гардероба, зубную щетку, расставлять в ванной шампуни, гели для душа и кремы. Достаточно невзначай оставить свою резинку или заколку для волос в его спальне, губную помаду или расческу для волос в коридоре на тумбочке. Можете подарить ему необычный ежедневник, парфюм с потрясающим ароматом, кружку с забавной надписью – и все, используя ваш подарок ежедневно, он будет неосознанно вспоминать о вас.

Будьте непредсказуемы и не навязывайтесь. Если каждый день вы звоните ему первая, шлете по 100 смс, он будет воспринимать это как само собой разумеющееся. А если вы на рабочий e-mail (в случае, что кроме него к рабочую почту никто не просматривает) эротическую фотосессию с собой в главных ролях с письмом недвусмысленного содержания, он будет помнить о вас весь день. Оставляя в кармане его пиджака, в машине или доме записки с необычным содержанием, вы заставляете думать о вас чаще.

Создайте поводы для ревности, но не серьезные. Он должен ревновать вас, но как бы за зря. Вы можете невзначай пофлиртовать с официантом, барменом, таксистом или продавцом, улыбнуться случайному мужчине, появиться на пороге с шикарным букетом цветов, но сказав, что это приятельнице, у которой завтра день рождения. На корпоратив отправьтесь во все оружии – макияж, причесочка, каблуки и супер-классное платье, но уйдите с него пораньше и отправляйтесь к мужу с бутылкой вина. Вы должны сводить его с ума, но никогда не вызывать чувства, что можете изменить.

ЗАСТАВИТЬ МУЖЧИНУ ДУМАТЬ О ТЕБЕ НА РАССТОЯНИИ

Расстояние – испытание для любых отношений. Большинство пар, сталкиваясь с преградой в несколько сотен (или тысяч) километров, расстаются, не выдержав испытание на прочность. Не важно, поехал мужчина в командировку в другой город или вы улетели с подругами на отдых, или он поехал навестить дальних родственников, не важно, расстояние может как укрепить, так и пошатнуть отношения.

Обязательно дайте мужчине свою РАСПЕЧАТАННУЮ фотографию, чтобы он при любой возможности мог на вас посмотреть. Не плохо было бы положить в его сумку ваш платок или трусики, пропитанные любимым парфюмом. Неожиданность сюрприза заставит его думать о вас.

Как заставить мужчину думать о тебе: советы и одиноким, и для тех, кто в паре - фото №5 Общаясь по видео-skype, надевайте сексуальные наряды. Можете как-нибудь устроить секс по телефону или видео, чтобы подогреть интерес. Шлите мужчине с утра веселые смс-ки, которые точно поднимут его настроение.

Как заставить мужчину думать о тебе: советы и одиноким, и для тех, кто в паре - фото №5 Подарите мужчине какую-нибудь безделушку, которую он может повесить на руку или шею. Смотря на ваш презент, мужчина будет вспоминать о вас и захочет поскорее увидеться с вами.

Как заставить мужчину думать о тебе: советы и одиноким, и для тех, кто в паре - фото №5 Можете устроить мужчине сюрприз – без предупреждения явитесь к нему в другой город. Сюрприз должен иметь положительный результат, если, конечно, не окажется, что у вашего любимого в другом не только работа, но и другая женщина. Хотя узнать будет полезно.

КАК ЗАСТАВИТЬ ЖЕНАТОГО МУЖЧИНУ ДУМАТЬ О ТЕБЕ: ЗАГОВОР

Для начала поймите – зачем вам женатый мужчина? Просто показать всем, какая вы классная, что на вас западают женатики и разрушить семью? Или вы действительно влюблены в этого мужчину, что готовы на все что угодно? Или вам интересно, какие женатые мужчины в постели?

Вы можете заставить женатого мужчину думать с помощью вышеперечисленных советов, а можете обратиться к магии. Уууууу, магия – опасная сфера и если ее неправильно использовать, можно навредить не только любимому мужчине, но и его семье, а также себе. Конечно, лучше обратиться к специалистам, правда, если им верить, настоящие маги и колдуны не станут заниматься любовной магией, поскольку им не подвластны три области: смерть, любовь и деньги.

Можете попробовать провернуть заговор самостоятельно: возьмите фото женатого мужчины на которой он изображен по пояс и красную нить. Напишите на фото ваши имена и вышейте сердечко на мужчине слева на груди. Когда вышиваете сердце, приговаривайте следующие слова: "Приворот, подействуй, да полюби меня, о (имя парня), сын божий. Сердце твое красной нитью связано с моим навек. Подумай обо мне, почувствуй укол в сердечке, милый (имя парня)".

Еще один ритуал: приготовьте настойку мелисы, проснитесь до рассвета, умойтесь настойкой и немного выпейте ее. Во время обряда все время думайте о мужчине и приговаривайте следующие слова: "Лети, лети, огонь любви! Лети к тому, кем сердце бьется. Пусть думает он обо мне, пусть мысль его как лента вьется».

Но не стоит надеяться на заговоры и тем более разрушать чужие семьи. Обращайте внимание на свободных мужчин – ведь их полно, хоть и "Потому что на десять девчонок По статистике — девять ребят"…

Источник: hochu.ua