Глютен: что это такое, чем вреден. Список продуктов, где нет глютена

Глютен могут часто добавлять в продукты, чтобы повысить их эластичность и придать нужную форму

Мы уже рассказывали о лучших детокс-продуктах и делились с вами вдохновляющими инстаграм-аккаунтами о здоровой еде. На этом цикл полезных статей не заканчивается.

Сегодня мы решили высветлить тему, вокруг которой постоянно ведутся споры. О том, что такое глютен, чем он опасен, в каких продуктах содержится и может ли навредить нашему организму — читайте в нашем материале.

Что такое глютен?

Глютен — это белок, который находится в семьях большинства злаковых культур (пшеница, рожь, овес и ячмень). В сухом виде он бесцветный и не имеет вкуса, но при добавлении воды становится сероватым и по текстуре напоминает клей (отсюда еще одно название — клейковина).

Именно благодаря глютену мука, смешанная с водой, превращается в эластичное и упругое тесто, что имеет большое значение в хлебопекарской промышленности.

Польза и вред глютена

Глютен представляет особую опасность для людей с генетической предрасположенностью и индивидуальной непереносимостью этого белка. Такое заболевание называется целиакия. Несмотря на то, что оно встречается у 1% людей, по статистике, каждый третий обнаруживает те или иные признаки глютеновой непереносимости. У больных целиакией ухудшается работа кишечника и резко снижается иммунитет: иммунная система распознает глютен как чужеродный белок и начинает с ним активно бороться, поражая стенки тонкого кишечника. К счастью, этого можно избежать, полностью исключив продукты, содержащие глютен (вылечить целиакию пока что невозможно).

Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость глютена, достаточно убрать из рациона продукты, в которых он содержится. Через 10-14 дней, когда микрофлора кишечника полностью восстановится, снова вернитесь к глютеносодержащим продуктам. По реакции организма вы сразу поймете, есть у вас повышенная чувствительность к таким продуктам или нет.

Для здоровых, не больных целиакией, людей употребление продуктов с глютеном не несет никакой опасности. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от употребления пшеницы, ведь в ней содержится необходимая нашему организму клетчатка. Хлеб и выпечка — продукты, употребление которых действительно стоит сократить до минимума, ведь они ничего полезного не могут дать нашему организму (исключение — цельнозерновой хлеб). И не нужно садиться на модную нынче безглютеновую диету. Не впадайте в крайности и питайтесь разумно.

В каких продуктах содержится глютен?

Пшеница, рожь, овес, ячмень и производные — прямые источники глютена. Этот белок также содержится в макаронах, хлебе, булочках, печенье, вафлях, кексах, лавашах, тортах, пиве.

Кроме того, глютен могут часто добавлять в продукты, чтобы повысить их эластичность и придать нужную форму. Поэтому он может входить в состав кетчупов, различных заправок, колбас, конфет, мороженого, чипсов, даже таблеток и витаминов в капсулах. Наличие в них глютена легко определить: если на этикетке есть надпись "модифицированный пищевой крахмал", "гидролизованный растительный белок" или "текстурированный растительный белок", это и есть глютен.

Список безглютеновых продуктов

Вот небольшой перечень продуктов, которые точно не содержат глютен:

фрукты и овощи;

мясо, рыба и птица;

натуральные молочные продукты;

гречка, рис, кукурузная, рисовая, картофельная, соевая, овсяная и гречневая мука;

картофельный крахмал;



Теперь вы знаете не только, что такое глютен, но также чем он опасен и какие продукты не стоит употреблять в большом количестве из-за содержания в них этого белка. Как видите, массовая паника, которая захватила наше общество, абсолютно не обоснована, и если питаться сбалансировано и правильно, а также смотреть на состав продуктов, которые покупаете, тогда глютен вам никак не навредит.

Источник: hochu.ua