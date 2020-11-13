Уже нет никаких сил: Как настроить себя на перемены? И в где искать мотивацию? Очень простые, но действенные советы

Наш мозг так устроен: если ты простыми фразами не докажешь, что это тебе нужно и жизненно необходимо сейчас, нейрончики не создадут новую причинно-следственную связь. И последует саботаж...

Мотивация — это то, что заставляет нас двигаться вперед, действовать, пробовать, достигать и идти к цели

Мотивация — это то, что заставляет нас двигаться вперед, действовать, пробовать, достигать и идти к цели. Правильно выбрать мотивы, побуждающие дойти до конца — это важный неотъемлемый процесс. Так считает Татьяна Болтик, практикующий психолог, психосоматолог, психолог программы WOWBODY slim. Более детально в теме Татьяна разбирается в материале ниже.

В самом начале пути любой трансформации важно прояснить для чего это нужно вам? Вашему организму, вашему телу? и что потом…? Наш мозг так устроен: если ты простыми фразами не докажешь, что это тебе нужно и жизненно необходимо сейчас, нейрончики не создадут новую причинно-следственную связь, и достижение результата постоянно будет саботироваться. Как же вдохновить себя дойти до конца? Есть несколько простых, но очень действенных правил, придерживаясь которых, все получиться:

Первое самое важное — четко коротко и ясно прописать цель. Иногда не хочется делать только лишь потому, что наш мозг не получил четкой картинки, а в туман идти не хочет.

Желательно, чтобы эта цель была одной из составляющих более глобальной цели в жизни. Иначе организм будет бояться оказаться без смысла жизни, когда результат будет достигнут. По этому бессознательно будут происходить откаты назад.

Найти внутри себя искренний ответ: "для чего я здесь?", "для чего это делаю?", "какие бонусы получу от проделанного?".

Важно! Чтобы ответы были сконцентрированы только на вашей личности. Вариант типа: "хочу похудеть, чтоб подруги обзавидовались" или "чтобы он пожалел, что бросил меня" — не подходят!

В момент достижения цели важно общаться с единомышленниками и теми, кто верит в вас, поддерживает. В нужной среде результат достигается легче и быстрее!

Перестаньте критиковать себя и обесценивать маленькие победы! Самое большое заблуждение человека, что критика мотивирует — ошибочна. Такое отношение к себе провоцирует нахождение в постоянном стрессе, а это ведет к быстрому выгоранию, усталости и хандре.

Не сравнивайте свое начало с чей — то серединой! Путь и его темп индивидуален у каждого человека. Единственный анализ, который вы можете провести — сравнить себя до и после перемен.

Быть терпеливее и с уважением относиться ко всем процессам в организме. Помните о том, то новые привычки закладываются и формируются от 21 дня до полугода (в зависимости от психотипа).

Cтарайтесь выполнять все в хорошем настроении — это всегда учит получать наслаждение от процесса. А смех и юмор в разы облегчает самые тяжелые задачи.

Мотивация — это неиссякаемое топливо для вашего движения и развития вперед! Просто научите себя правильной самомотивации. Ведь не бывает недосягаемых целей, бывает ложная или слабая мотивация.

Автор: Татьяна Болотник — психолог, психосоматолог, психотерапевт, медицинский психолог.

Источник: hochu.ua