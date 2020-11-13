Соки, которые останавливают распространение SARS-CoV-2 по организму

На фоне второй волны коронавируса, ученые не прекращают поиск средств, которые могли бы помочь защитить организм человека от смертельно опасного вируса.

Группа ученых обнаружила напитки, которые способны деактивировать возбудитель COVID-19

Группа ученых обнаружила напитки, которые способны деактивировать возбудитель COVID-19. Благодаря им можно снизить распространение болезни и уменьшить негативное влияние вируса на организм, что особенно важно для людей из группы риска.

На фоне второй волны коронавируса, ученые не прекращают поиск средств, которые могли бы помочь защитить организм человека от смертельно опасного вируса. Так, в ходе одного из недавних исследований, которое проводилось немецкими специалистами, было обнаружено, что зеленый чай, а также клюквенный, рябиновый и гранатовый сок могут убивать SARS-CoV-2, предотвращая распространение инфекции в клетках.

Научный эксперимент проводился вне живого организма, в пробирке. Специалисты соединили растительные вещества с некоторыми возбудителями болезней, среди которых был вирус гриппа A, аденовирус 5-го типа и SARS-CoV-2, и инкубировали их при комнатной температуре, после чего определили инфекционные свойства вирусов.

В итоге, было обнаружено, что сок черноплодной рябины снижает способность вируса выживать в организме человека почти в 3 000 раз, а гранатовый сок, зеленый чай и сок бузины снизили инфекционность приблизительно в 10 раз. Дополнительно ученые протестировали вирус свиного гриппа и его взаимодействие с растительными веществами. Все эти напитки способны уничтожать свыше 99% вируса меньше чем за 5 минут. За этот промежуток времени сок черноплодной рябины деактивирует порядка 97% возбудителя коронавирусной болезни, а гранатовый сок и зеленый чай убивает до 80% вируса.

Таким образом, авторы исследования полагают, что полоскание рта зеленым чаем и перечисленными выше видами сока с последующим их употреблением может быть простой и эффективной мерой, которая поможет предотвратить заражение COVID-19, особенно среди людей из группы риска.

Источник: medicinform.net