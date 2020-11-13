Темнокожая Ася Бранч из Миссисипи - самая красивая девушка Америки. Она взяла корону конкурса красоты "Мисс США"

Ася росла в многодетной семье - у нее семеро братьев и сестер. Отец - военный на пенсии, мама - помощник учителя. Когда Асе было 10 лет, отца арестовали за вооруженное ограбление и осудили на долгий срок.

Получившая корону Ася Бранч изучала радиожурналистику в университете родного штата, а теперь хочет получить докторскую степень в области юриспруденции

Отложенный из-за пандемии национальный конкурс красоты "Мисс США" все же состоялся. Победительницей стала 22-летняя Ася Бранч, журналистка из штата Миссисипи.

Финал конкурса с участием представительниц 51 штата прошел в знаменитом поместье Элвиса Пресли - Грэйслэнд.

Получившая корону Ася Бранч изучала радиожурналистику в университете родного штата, а теперь хочет получить докторскую степень в области юриспруденции. Как пишет New York Post, девушка также занимается бизнесом - ей принадлежит собственный косметический бренд.

Ася стала первой афроамериканкой, ставшей "Мисс Миссисипи", которая представляла штат на национальном конкурсе. Судьи отметили ее честолюбие, самообладание и победный настрой.

Ася росла в многодетной семье - у нее семеро братьев и сестер. Отец - военный на пенсии, мама - помощник учителя. Когда Асе было 10 лет, отца арестовали за вооруженное ограбление и осудили на долгий срок. Семья из-за финансовых трудностей лишилась дома, а окружающие стали относиться к ним с предубеждением. По признанию Аси, это был критический период в ее жизни, который многое изменил. Сейчас она помогает детям, чьи родители оказались за решеткой.

Конкурсы красоты уже давно стали не только смотром красоты и таланта, участницы также высказывают свою позицию по социальным и политическим вопросам. Ася считает, что проблема США в утрате доверия - к СМИ, бизнесу, политической власти. "Нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться величайшей нацией, нам придется подавать лучший пример", — сказала она.

Кроме того, девушка выступает за реформу в области законов об огнестрельном оружии. По ее мнению, каждый потенциальный владелец оружия должен проходить курсы подготовки и безопасности. Она уверена, что тотальный запрет не помешает всем желающим получить оружие в обход закона, однако система нуждается в переменах. Стоит отметить, что Ася Бранч несколько раз встречалась с президентом США Дональдом Трампом, в том числе была участницей большой дискуссии о реформе в уголовном праве, а также пела гимн страны в рамках избирательной кампании Трампа в качестве "Мисс Миссисипи", назвав это большой честью. Однако, участвуя в "Мисс США", она дала понять, что не поддерживает политику его администрации.