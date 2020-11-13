Как восстановить лёгкие после коронавируса. Программа реабилитации

Тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит не только от возраста, но и от исходного состояния здоровья

Нормализация температуры (и отсутствие её подъёма в течение нескольких дней), улучшение самочувствия и показаний КТ (уменьшение очагов в лёгких) говорят о том, что человек выздоровел. Но это не всегда значит, что болезнь прошла бесследно, – без реабилитации не обойтись.

Наш эксперт – доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением амбулаторной реабилитации, врач-травматолог-ортопед, врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гаркави.

Тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит не только от возраста, но и от исходного состояния здоровья. Если у больного изначально имелись гипертония, ожирение, сахарный диабет, заболевания почек, крови, сердца и сосудов или он пережил инфаркт или инсульт, то это, конечно, ухудшает прогноз.

Удар по всему организму

Хотя «по паспорту» COVID‑19 относится к респираторным вирусам, он поражает не только дыхательную систему, но и нервы, головной мозг, внутренние органы. Но по большей части – эндотелий сосудов. Отсюда и все проблемы.

Поскольку сосуды пронизывают весь организм, коронавирусная инфекция может вызывать системную воспалительную реакцию. На это указывает повышение в анализах крови заболевших интерлейкинов и С‑реактивного белка – маркеров воспаления. Этот процесс сначала называли цитокиновым, а теперь – брадикининовым штормом. Но суть одна – это гиперреакция иммунной системы в ответ на воспаление.

Однако, чтобы судить об отдалённых последствиях COVID-инфекции, пока просто не хватает данных. Нигде в мире нет единого понимания, как именно лечить это заболевание. И, например, если поначалу препарат от малярии гидроксихлорохин считался чуть ли не панацеей, то позднее в научной литературе появились данные, что он, наоборот, ухудшает прогноз, а затем и это утверждение вновь опровергли. За прошедшие 10 месяцев клинические рекомендации по лечению COVID‑19 менялись неоднократно. Но чем дальше, тем больше врачи стали понимать, с чем именно пришлось столкнуться и что реально помогает, а что – нет.

К врачу – и точка!

Поскольку клинические рекомендации по COVID‑19 есть в открытом дос­тупе, соблазн заняться самолечением велик. Но этот путь до добра не доведёт. Ведь, например, если все заболевшие примутся себе колоть дексаметазон, который показал хорошие результаты при тяжёлом течении коронавируса, или антикоагулянты, то беды от этого будет больше, чем пользы. То же самое и с антибиотиками. Их дают заболевшим не для того, чтобы лечить коронавирус, а чтобы на ослабленный организм «не села» бактериальная инфекция (особенно внутри­больничная, особо агрессивная). Поэтому назначать эти или другие лекарства или нет, в каждом конкретном случае решает врач.

Все используемые при COVID‑19 лекарства имеют большое число побочных эффектов. И только врач может учесть негативные последствия их приёма и знает, как их предотвратить. Поэтому ознакомиться с клиническими рекомендациями полезно каждому, но использовать их как руководство к действию ни в коем случае нельзя.

Тем более наивно рассчитывать, что приём, скажем, витамина D (или любого другого безрецептурного средст­ва) способен мгновенно сотворить чудо. Во‑первых, пить витамин D полезно не всем (а только тем, у кого есть дефицит). А во‑вторых, этому вещест­ву нужно длительное время, чтобы накопиться, и улучшения от его приёма не такие уж значительные и совсем небыстрые.

Без надувательства

После атаки COVID‑19 могут обост­ряться хронические заболевания – в этом случае надо идти к профильным врачам (кардиологам, неврологам, гастроэнтерологам).

Но проблемы могут возникать и у ранее здоровых людей. И тогда нужны специальные мероприятия по восстановлению. Чаще всего у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, страдают лёгкие (возникает пневмофиброз). В этом случае ощущать одышку после даже небольшой нагрузки они могут ещё очень длительное время. Таким пациентам необходима респираторная реабилитация.

Главная ошибка, которую совершают люди после тяжёлых пневмоний, – давать себе нагрузку на выдох. Например, до посинения надувая шарики или выдувая воздух через трубочку, они увеличивают давление в своей дыхательной системе, и их лёгкие, и без того поражённые, страдают ещё больше. Наоборот, тренировать надо не выдох, а вдох. Есть специальные недорогие тренажёры, напоминающие детскую игрушку: при тренировке требуется на вдохе удерживать шарик внутри устройства и стараться продвигать его вверх. Чем сильнее вдох, тем выше поднимается шарик и дольше остаётся наверху. Благодаря таким регулярным занятиям можно добавить к жизненной ёмкости лёгких 10% как минимум.

Спорт не по любви, а по расчёту

Второй вид реабилитации, необходимый многим переболевшим, касается двигательной функции. Из-за поражения сосудов мышцам не хватает кислорода, и они слабеют. А слабые мышцы плохо качают кровь, что может привести к разным болезням. Для двигательной реабилитации используются общеукрепляющие упражнения. Но прежде чем к ним приступить, хорошо бы в любом реабилитационном или фитнес-центре пройти такое исследование, как спироэргометрия. На человека надевают датчики и специальную маску, и он бежит по беговой дорожке, а приборы в это время измеряют состав вдыхаемого и выдыхаемого им воздуха и заодно снимают кардиограмму. Такая процедура поможет человеку определиться с безопасным и эффективным для него уровнем нагрузки. Ведь если заниматься спортом избыточно, можно сильно навредить себе.

Даже спортсменам возвращаться к привычному уровню нагрузок надо медленно и постепенно. Лучше на старте это делать под присмотром фитнес-инструктора или врача ЛФК. Начать следует с циклических кардионагрузок, тренирующих выносливость (велосипед, беговая дорожка), а не с высокоинтенсивных, интервальных упражнений типа бёрпи. Начинать надо с 15 минут, потихоньку увеличивая время. Лучше заниматься через день. Через месяц занятий спиро­эргометрию лучше повторить, по­скольку, вероятно, нагрузку надо будет поменять.

Важно!

Больше и чаще всего люди, переболевшие COVID‑19, нуждаются в психологической реабилитации. Тревожным, ранимым, раздражительным людям – особенно. Естественно, неблагоприятным психологическим последствиям больше подвержены пациенты, которые болели тяжело, в частности, были подключены к ИВЛ.

За такой реабилитацией надо обращаться не к психологам, а к психиатрам, которые могут быть одновременно и психотерапевтами. А вот психологи медиками не являются, поэтому никакого медикаментозного лечения назначать не имеют права, да и не знают, в какие моменты нужно от слов переходить к делу, то есть добавлять лекарства. Хороший психотерапевт вполне может помочь пациенту и без медикаментов, но, чтобы лечение словом начало действовать, иногда предварительно нужна помощь препаратов. Этого не нужно бояться. А вот запустить депрессию и тревожные расстройства опасно (порой это приводит даже к суициду), поэтому откладывать лечение не стоит.

Источник: aif.ru