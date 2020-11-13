"Ей обещали помочь": уходит в отставку выигравшая выборы уборщица Марина Угодская

Громкая история с уборщицей, которая выиграла выборы главы Повалихинского поселения в Костромской области, похоже, подошла к своему логическому завершению. По словам местных жителей, с 19 ноября Марина Угодская складывает свои полномочия. О причинах отставки рассказали жители Повалихино.

На посту главы Повалихинского поселения Марина Угодская продержалась чуть больше месяца. За это время она успела попасть в топ-новостей российских и зарубежных СМИ.

Земляки Угодской, которые отдали за женщину свой голос, ликовали: «Девочка хорошая, работящая, все у нее получится». Глава Чухломского района, к которому относится поселение, Владимир Бахвалов, не сомневался: «Она справится. Мы ей поможем». Сама Марина в интервью тоже не скрывала, что надеется на помощь руководства.

Что же случилось спустя месяц после громкого назначения?

- Дело было так. В должность-то Угодская вступила, а что делать на посту, не знает, - рассказывает один из жителей села Повалихино. – Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поседением - не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение - утвердил ее отставку.

- И что дальше?

- Назначат перевыборы. Найдут замену Угодской.

- Глава района уговаривал ее остаться?

- В среду в Повалихино приезжал глава района Бахвалов, уговаривал ее остаться, но не убедил. В четверг он снова приехал к нам с чиновником из Костромы. Но Марину на месте не застали. Депутатам он заявил, что их решение об отставке Марины – «филькина грамота», а сама Угодская должна продержаться в должности до марта.

- Что думает сама Марина?

- О дальнейших действиях Марины никто не знает.

- Может, бывший глава поселения Николай Локтев, который проиграл выборы, займет ее место?

- Слышал, что Локтев собрался уезжать из деревни, вроде бы выставил дом на продажу. Жаль мужика, пострадал не за что. Конечно, он бы мог снова стать главой, если бы заявился, ведь других достойных кандидатов на эту должность вряд ли найдут. Но, думаю, он не пойдет. Наелся сполна.

- Заместитель есть у Марины?

- Вы о чем? Нет никаких заместителей. Сотрудники поселковой администрации – это несколько человек. Насколько я знаю, глава поселения, бухгалтер и еще кто-то. Все. Желающих занять кресло главы разбитого корыта нет. Выходит, что полномочия есть, а денег нет. Кто захочет руководить пустым амбаром с прохудившейся крышей?

- Избиратели, которые отдали свой голос за Угодскую, наверное, расстроились?

- Всем по большому счету наплевать. Что изменилось-то? Разве что на весь мир Повалихино прогремело, да Ксения Собчак приезжала, интервью с Угодской делала. Вот так сказка стала былью.

Источник: МК