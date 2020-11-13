Пятница 13-е: три самых главных предостережения для каждого знака зодиака

13 ноября входит в список самых опасных дней месяца. Помните о том, что удача и успех всегда идут рука об руку с уверенностью в себе и осторожностью. В такие дни нельзя попусту рисковать.
Овен
- Овнам нельзя воспринимать удачу как должное. Нужно помнить, что успех сопутствует тем, кто его строит сам.
- Не стоит нарушать привычки. Нужно следовать стандартному распорядку дня.
- Нельзя переутомляться. В эту пятницу 13 нужно помнить об отдыхе.
Телец
- Не рекомендуется менять приоритеты. Если было запланировано работать в эту пятницу, лучше так и делать.
- Тельцам не стоит встревать в авантюры. Это может плохо кончиться.
- Опасно нарушать правила дорожного движения.
Близнецы
- Близнецам астрологи советуют не критиковать близких людей и не ругаться с ними.
- Не стоит давать пустых обещаний и добиваться своего хитростью и обманом.
- Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не желать никому зла. Это навлечет беду на самих Близнецов.
Рак
- Не нужно утопать в мыслях о прошлом. В этот день стоит сосредоточиться на текущих делах.
- Ракам необходимо остерегаться беспечности и легкомыслия.
- Не стоит делать поспешных выводов о людях или событиях.
Лев
- Нельзя афишировать свои намерения, раскрывать планы и делиться мечтами.
- 13 ноября Львам не стоит переутомляться.
- Астрологи советуют не игнорировать интересы и желания близких людей. Эгоизм очень опасен.
Дева
- Нельзя утопать в мыслях о прошлом. Нужно гнать ностальгию и меланхолию прочь.
- В эту пятницу 13 Девам нельзя допускать появления беспорядка на рабочем месте и дома. Это чревато проблемами в любви.
- Не стоит много общаться с незнакомыми людьми.
Весы
- Весам не стоит лениться и откладывать дела на потом. Заговоры от лени и апатии помогут прогнать ненужные мысли.
- Нежелательно полагаться во всем на шестое чувство. В пятницу 13 интуиция Весов будет слабой.
- Нельзя долгое время пребывать в одиночестве. Близкие люди помогут преодолеть любые проблемы.
Скорпион
- Сегодня опасно ссориться, манипулировать близкими людьми, проявлять агрессию.
- Астрологи советуют не переоценивать свои возможности.
- Нельзя таить обид. Необходимо прощать людей за их проступки и ошибки.
Стрелец
- Эксперты советуют Стрельцам не показывать никому своей слабости и неуверенности.
- Нельзя браться за несколько дел одновременно. Сегодня лучше оставаться последовательными.
- Астрологи рекомендуют не стоять на своем до последнего. Такое поведение приведет к конфликтам.
Козерог
- Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если выбора нет, нужно уделить подготовке максимум времени.
- Не нужно рисковать. Спокойствие и рассудительность — главное условие успеха.
- В пятницу 13 лучше прислушиваться к советам близких людей.
Водолей
- Нельзя бездействовать. Нужно решать проблемы, посвящать себя важным делам.
- Не стоит поступаться принципами ради того, чтобы заработать симпатию окружающих.
- Астрологи советуют не предавать своих убеждений.
Рыбы
- Рыба не стоит менять планы в последнюю секунду.
- Не нужно перекладывать ответственность за свои проступки и ошибки на других людей.
- Ни в коем случае нельзя очернять чужую репутацию. В пятницу 13 запрещено распускать слухи и сплетни.
Источник: dailyhoro