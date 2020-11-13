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Гороскопы / Общество

Пятница 13-е: три самых главных предостережения для каждого знака зодиака

08:51 13.11.2020 Фото: pixabay
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Один из самых опасных дней - Пятница 13-е. Этот день будет довольно сложным, но астрологи приготовили три совета-запрета для каждого из знаков, которые помогут преодолеть препятствия на пути.

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13 ноября входит в список самых опасных дней месяца. Помните о том, что удача и успех всегда идут рука об руку с уверенностью в себе и осторожностью. В такие дни нельзя попусту рисковать.

Овен

  • Овнам нельзя воспринимать удачу как должное. Нужно помнить, что успех сопутствует тем, кто его строит сам.
  • Не стоит нарушать привычки. Нужно следовать стандартному распорядку дня.
  • Нельзя переутомляться. В эту пятницу 13 нужно помнить об отдыхе.

Телец

  • Не рекомендуется менять приоритеты. Если было запланировано работать в эту пятницу, лучше так и делать.
  • Тельцам не стоит встревать в авантюры. Это может плохо кончиться.
  • Опасно нарушать правила дорожного движения.

Близнецы

  • Близнецам астрологи советуют не критиковать близких людей и не ругаться с ними.
  • Не стоит давать пустых обещаний и добиваться своего хитростью и обманом.
  • Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не желать никому зла. Это навлечет беду на самих Близнецов.

Рак

  • Не нужно утопать в мыслях о прошлом. В этот день стоит сосредоточиться на текущих делах.
  • Ракам необходимо остерегаться беспечности и легкомыслия.
  • Не стоит делать поспешных выводов о людях или событиях.

Лев

  • Нельзя афишировать свои намерения, раскрывать планы и делиться мечтами.
  • 13 ноября Львам не стоит переутомляться.
  • Астрологи советуют не игнорировать интересы и желания близких людей. Эгоизм очень опасен.

Дева

  • Нельзя утопать в мыслях о прошлом. Нужно гнать ностальгию и меланхолию прочь.
  • В эту пятницу 13 Девам нельзя допускать появления беспорядка на рабочем месте и дома. Это чревато проблемами в любви.
  • Не стоит много общаться с незнакомыми людьми.

Весы

  • Весам не стоит лениться и откладывать дела на потом. Заговоры от лени и апатии помогут прогнать ненужные мысли.
  • Нежелательно полагаться во всем на шестое чувство. В пятницу 13 интуиция Весов будет слабой.
  • Нельзя долгое время пребывать в одиночестве. Близкие люди помогут преодолеть любые проблемы.

Скорпион

  • Сегодня опасно ссориться, манипулировать близкими людьми, проявлять агрессию.
  • Астрологи советуют не переоценивать свои возможности.
  • Нельзя таить обид. Необходимо прощать людей за их проступки и ошибки.

Стрелец

  • Эксперты советуют Стрельцам не показывать никому своей слабости и неуверенности.
  • Нельзя браться за несколько дел одновременно. Сегодня лучше оставаться последовательными.
  • Астрологи рекомендуют не стоять на своем до последнего. Такое поведение приведет к конфликтам.

Козерог

  • Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если выбора нет, нужно уделить подготовке максимум времени.
  • Не нужно рисковать. Спокойствие и рассудительность — главное условие успеха.
  • В пятницу 13 лучше прислушиваться к советам близких людей.

Водолей

  • Нельзя бездействовать. Нужно решать проблемы, посвящать себя важным делам.
  • Не стоит поступаться принципами ради того, чтобы заработать симпатию окружающих.
  • Астрологи советуют не предавать своих убеждений.

Рыбы

  • Рыба не стоит менять планы в последнюю секунду.
  • Не нужно перекладывать ответственность за свои проступки и ошибки на других людей.
  • Ни в коем случае нельзя очернять чужую репутацию. В пятницу 13 запрещено распускать слухи и сплетни.

Источник: dailyhoro

13 знаки зодиака предостережения. запреты пятница
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