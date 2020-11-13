Пятница 13-е: три самых главных предостережения для каждого знака зодиака

Один из самых опасных дней - Пятница 13-е. Этот день будет довольно сложным, но астрологи приготовили три совета-запрета для каждого из знаков, которые помогут преодолеть препятствия на пути.

Пусть 13 ноября принесет вам только позитивные эмоции 13 ноября входит в список самых опасных дней месяца. Помните о том, что удача и успех всегда идут рука об руку с уверенностью в себе и осторожностью. В такие дни нельзя попусту рисковать. Овен Овнам нельзя воспринимать удачу как должное. Нужно помнить, что успех сопутствует тем, кто его строит сам.

Не стоит нарушать привычки. Нужно следовать стандартному распорядку дня.

Нельзя переутомляться. В эту пятницу 13 нужно помнить об отдыхе. Телец Не рекомендуется менять приоритеты. Если было запланировано работать в эту пятницу, лучше так и делать.

Тельцам не стоит встревать в авантюры. Это может плохо кончиться.

Опасно нарушать правила дорожного движения. Близнецы Близнецам астрологи советуют не критиковать близких людей и не ругаться с ними.

Не стоит давать пустых обещаний и добиваться своего хитростью и обманом.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не желать никому зла. Это навлечет беду на самих Близнецов. Рак Не нужно утопать в мыслях о прошлом. В этот день стоит сосредоточиться на текущих делах.

Ракам необходимо остерегаться беспечности и легкомыслия.

Не стоит делать поспешных выводов о людях или событиях. Лев Нельзя афишировать свои намерения, раскрывать планы и делиться мечтами.

13 ноября Львам не стоит переутомляться.

Астрологи советуют не игнорировать интересы и желания близких людей. Эгоизм очень опасен. Дева Нельзя утопать в мыслях о прошлом. Нужно гнать ностальгию и меланхолию прочь.

В эту пятницу 13 Девам нельзя допускать появления беспорядка на рабочем месте и дома. Это чревато проблемами в любви.

Не стоит много общаться с незнакомыми людьми. Весы Весам не стоит лениться и откладывать дела на потом. Заговоры от лени и апатии помогут прогнать ненужные мысли.

Нежелательно полагаться во всем на шестое чувство. В пятницу 13 интуиция Весов будет слабой.

Нельзя долгое время пребывать в одиночестве. Близкие люди помогут преодолеть любые проблемы. Скорпион Сегодня опасно ссориться, манипулировать близкими людьми, проявлять агрессию.

Астрологи советуют не переоценивать свои возможности.

Нельзя таить обид. Необходимо прощать людей за их проступки и ошибки. Стрелец Эксперты советуют Стрельцам не показывать никому своей слабости и неуверенности.

Нельзя браться за несколько дел одновременно. Сегодня лучше оставаться последовательными.

Астрологи рекомендуют не стоять на своем до последнего. Такое поведение приведет к конфликтам. Козерог Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Если выбора нет, нужно уделить подготовке максимум времени.

Не нужно рисковать. Спокойствие и рассудительность — главное условие успеха.

В пятницу 13 лучше прислушиваться к советам близких людей. Водолей Нельзя бездействовать. Нужно решать проблемы, посвящать себя важным делам.

Не стоит поступаться принципами ради того, чтобы заработать симпатию окружающих.

Астрологи советуют не предавать своих убеждений. Рыбы Рыба не стоит менять планы в последнюю секунду.

Не нужно перекладывать ответственность за свои проступки и ошибки на других людей.

Ни в коем случае нельзя очернять чужую репутацию. В пятницу 13 запрещено распускать слухи и сплетни. Источник: dailyhoro

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