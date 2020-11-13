Жестко ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24 МИД

Вертолет Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве над территорией республики вне зоны боевых действий.



Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020 Москва ожидает скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24, заявили в МИД , комментируя слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы.

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — сообщили в МИД. Как подчеркнули на Смоленской площади, Москва исходит из того, что официальный Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

Ранее в четверг посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя уничтожение российского Ми-24, заявил, что "на войне как на войне — всякое может быть".

Дипломат подчеркнул, что комиссия еще работает, выводов пока нет.

По его словам, вертолет летел на небольшой высоте в вечернее время суток, поэтому не попал на радары.

Вертолет Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве над территорией республики вне зоны боевых действий.

Погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

Еще один член экипажа, штурман, получил травмы средней тяжести.

Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет. Баку принес извинения и выразил готовность выплатить компенсации.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий. Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.