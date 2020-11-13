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Передовой отряд российских миротворцев вошел в Степанакерт

08:53 13.11.2020 Фото: © REUTERS / Francesco Brembati
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него.
Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — добавил генерал-майор.
Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".
 "Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский" с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
После этого Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
война. конфликт миротворцы
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