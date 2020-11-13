«Политический хлам». Названы возможные преемники Зеленского

При любом новом украинском лидере не стоит ожидать кардинального изменения отношений с Россией.

Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, кто может занять кресло главы государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. В четверг советник главы офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве.

"По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть. Можно сравнить с ситуацией, когда умирает патриарх, и глава похоронной комиссии имеет самые большие шансы", — отметил Соскин.

Кроме того, политик заявил, что на место Зеленского могут претендовать главы крупных городов: мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес.

"В любом случае это будут новые политики, потому что старые – просто отыгранный политический хлам", — считает Соскин.

При этом политик отмечает, что при любом новом украинском лидере не стоит ожидать кардинального изменения отношений с Россией.

Источник: РИА Новости